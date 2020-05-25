Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост
Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Известия вчера в 19:03
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:24
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Наука
Определены новые функции окраски гадюк
Исследователями определены новые функции окраски гадюк. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:35
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа 11:02
Энергетика
Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+
Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.
Коммерсантъ 13:30
Культура
Студия Pixar выпустила первый мультфильм про гея
Известия вчера в 15:23
Общество
Синоптики предупредили о рекордных осадках в Москве в конце недели
Рекордное количество осадков в Москве ожидается в конце недели из-за обширной циклонической депрессии, раскинувшейся над Балканами и Западным Причерноморьем.
Известия 16:02
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Газета.Ru 04:53
Происшествия
СК сообщил об отказе от госпитализации умершей в Петербурге девушки
Из изъятой аудиозаписи разговора с диспетчером скорой помощи следует, что фельдшер сообщила женщине о необходимости госпитализации.
РБК 14:42
Финансы
Бывший глава Минфина США предупредил об опасности для доллара
Доллар как основная мировая валюта обеспечивает ставкам по долларовым активам США низкий уровень.
Политическая Экспертиза 07:51
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Армия и оружие
Еще почти 100 военных вылечились от коронавируса
Отмечается, что всего от коронавируса вылечились 3062 военных.
Газета.Ru 15:06
Здоровье
Врачи попросили у Путина ввести мораторий на уголовные дела против них
Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия подпадают под несколько статей Уголовного кодекса и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса.
РБК 13:50
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
РИА Новости 12:01
Экономика
Агрокомплекс Ткачёва поднялся в рейтинге землевладельцев
Станица Выселки, Краснодарский край, 26 мая 2020, 19:02 — REGNUM Третье место в рейтинге крупнейших владельцев российских сельскохозяйственных земель занял Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва, сообщает 26 мая составитель рейтинга компания BEFL.
REGNUM 12:02
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
Происшествия
В Тамбовской области мужчина убил 101-летнего ветерана войны
В Тамбовской области мужчина убил 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Тело погибшего обнаружили в его доме в селе Тулиновка.
Вести.Ru 14:45
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 08:01
Политика
Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина
29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».
REGNUM 15:58
Политика
Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара
Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия 13:22
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова опровергла информацию о примирении с Джиганом
В конце марта Оксана Самойлова заявила, что разводится со своим мужем, рэпером Джиганом, после 10 лет совместной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 14:48
Общество
Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%
В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 14:09
Кино
Режиссёр «Доктора Стрэнджа» снимет сиквел «Лабиринта» Джима Хенсона
Оригинал 1986 года выпуска рассказывает о Саре, младшего брата которой похитил король гоблинов Джарет.
Игромания.ру 12:43
Армия и оружие
Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным
Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» впервые будет запущен осенью текущего года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Lenta.ru 03:42
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке выдачи пропусков иностранцам
Иностранные граждане смогут получить цифровой пропуск для въезда и передвижения по Москве через работодателей.
Известия 16:33
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Общество
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Гаджеты
Владельцы OnePlus 8 и 8 Pro получили эксклюзивную версию Fortnite
По словам генерального директора OnePlus Пита Лау (Pete Lau), эксклюзивная версия игры, разработанная для смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro, обеспечивает качественно новый уровень погружения в игровой процесс.
3DNews 16:02