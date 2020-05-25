Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост

Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:23

Цены на нефть сегодня растут

Эхо Москвы02:31

Brent подорожала до $36,23 за баррель

Интерфакс01:25

Нефть Brent поднялась в цене выше 36 долларов за баррель

Аргументы и Факты02:08

Котировки Brent и WTI растут благодаря сделке ОПЕК+ и усилению спроса

Росбалт08:43

Новости кризиса 26 мая. России грозит коллапс, граждан будут штрафовать за долги по ЖКХ

URA.Ru00:11

Цены на нефть растут в понедельник утром

Московский Комсомолец24 мая в 23:23
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Происшествия

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Известия вчера в 19:03
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:24
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
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Наука

Определены новые функции окраски гадюк

Исследователями определены новые функции окраски гадюк. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:35
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Политика

Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа 11:02
1,4K
Энергетика

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.
Коммерсантъ 13:30
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Культура

Студия Pixar выпустила первый мультфильм про гея

Известия вчера в 15:23
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Общество

Синоптики предупредили о рекордных осадках в Москве в конце недели

Рекордное количество осадков в Москве ожидается в конце недели из-за обширной циклонической депрессии, раскинувшейся над Балканами и Западным Причерноморьем.
Известия 16:02
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Общество

Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии

Газета.Ru 04:53
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Происшествия

СК сообщил об отказе от госпитализации умершей в Петербурге девушки

Из изъятой аудиозаписи разговора с диспетчером скорой помощи следует, что фельдшер сообщила женщине о необходимости госпитализации.
РБК 14:42
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Финансы

Бывший глава Минфина США предупредил об опасности для доллара

Доллар как основная мировая валюта обеспечивает ставкам по долларовым активам США низкий уровень.
Политическая Экспертиза 07:51
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Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
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Армия и оружие

Еще почти 100 военных вылечились от коронавируса

Отмечается, что всего от коронавируса вылечились 3062 военных.
Газета.Ru 15:06
Здоровье

Врачи попросили у Путина ввести мораторий на уголовные дела против них

Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия подпадают под несколько статей Уголовного кодекса и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса.
РБК 13:50
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Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

РИА Новости 12:01
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Экономика

Агрокомплекс Ткачёва поднялся в рейтинге землевладельцев

Станица Выселки, Краснодарский край, 26 мая 2020, 19:02 — REGNUM Третье место в рейтинге крупнейших владельцев российских сельскохозяйственных земель занял Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва, сообщает 26 мая составитель рейтинга компания BEFL.
REGNUM 12:02
55
Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
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Происшествия

В Тамбовской области мужчина убил 101-летнего ветерана войны

В Тамбовской области мужчина убил 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Тело погибшего обнаружили в его доме в селе Тулиновка.
Вести.Ru 14:45
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Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 08:01
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Политика

Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина

29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».
REGNUM 15:58
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Политика

Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара

Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия 13:22
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова опровергла информацию о примирении с Джиганом

В конце марта Оксана Самойлова заявила, что разводится со своим мужем, рэпером Джиганом, после 10 лет совместной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 14:48
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Общество

Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%

В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 14:09
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Кино

Режиссёр «Доктора Стрэнджа» снимет сиквел «Лабиринта» Джима Хенсона

Оригинал 1986 года выпуска рассказывает о Саре, младшего брата которой похитил король гоблинов Джарет.
Игромания.ру 12:43
Армия и оружие

Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным

Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» впервые будет запущен осенью текущего года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Lenta.ru 03:42
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Общество

Власти Москвы рассказали о порядке выдачи пропусков иностранцам

Иностранные граждане смогут получить цифровой пропуск для въезда и передвижения по Москве через работодателей.
Известия 16:33
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Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
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Общество

Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
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Гаджеты

Владельцы OnePlus 8 и 8 Pro получили эксклюзивную версию Fortnite

По словам генерального директора OnePlus Пита Лау (Pete Lau), эксклюзивная версия игры, разработанная для смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro, обеспечивает качественно новый уровень погружения в игровой процесс.
3DNews 16:02
Как работают Яндекс.Новости?
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