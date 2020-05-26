Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть пошли в рост

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Политика Руководство Twitter настаивает на «недостоверности» твитов Трампа Вашингтон, 28 мая 2020, 07:43 — REGNUM Руководство Twitter настаивает на том, что опубликованные в социальной сети сообщения президента США Дональда Трампа могут ввести пользователей в заблуждение относительно избирательного процесса в США.

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Футбол «Манчестер Юнайтед» взял кредит в 140 миллионов фунтов на трансферы «Манчестер Юнайтед» взял кредит в размере 140 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает Manchester Evening News.

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Экономика В Ярославской области на кредитные каникулы ушли 1300 человек Ярославль, 28 мая 2020, 08:23 — REGNUM В Ярославской области кредитные каникулы смогли получить 1301 человек.