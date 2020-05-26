Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост
Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40
Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21
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Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Кино
Ситком «В Филадельфии всегда солнечно» продлили на 15-й сезон
Известия вчера в 23:47
Общество
В Саратовской области четыре ребенка заболели COVID-19
Четверо детей есть в числе 65 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2581, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 26 мая в 06:59
Экономика
Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии
Российские банки в апреле снизили запасы золота на 4,6 тонны — больше, чем в марте.
Коммерсантъ вчера в 20:21
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Общество
Медики обнаружили коронавирус на новых территориях в Кузбассе
По данным на утро среды, 27 мая, в Кемеровской области найдены новые инфицированные китайским коронавирусом пациенты.
VSE42.RU вчера в 00:13
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Общество
Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских
Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью телеканалу "Звезда", как избежать заражения коронавирусом при посещении парикмахерских.
РИА Новости вчера в 22:16
Общество
Лишившихся работы родителей предложили освободить от платы за детсад
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил до конца текущего года отменить плату за услуги бюджетных детских садов для тех родителей, которые лишились работы из-за коронавируса.
Lenta.ru 00:42
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости вчера в 06:31
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе детских лагерей
Отмечается, что организация отдыха и оздоровления детей в 2020 году «осуществляется не ранее третьего этапа возобновления деятельности» и решение об открытии и функционировании детских лагерей принимает региональный штаб по борьбе с распространением COVID-19 с учётом эпидемиологической ситуации в регионе.
RT на русском вчера в 12:39
Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Политика
Руководство Twitter настаивает на «недостоверности» твитов Трампа
Вашингтон, 28 мая 2020, 07:43 — REGNUM Руководство Twitter настаивает на том, что опубликованные в социальной сети сообщения президента США Дональда Трампа могут ввести пользователей в заблуждение относительно избирательного процесса в США.
REGNUM 00:43
Путешествия
В Японии начнут выплачивать туристам деньги за посещение страны
Газета.Ru вчера в 10:22
Политика
Twitter-аккаунт главы ДНР взломан хакерами
Аккаунт Дениса Пушилина в Twitter был взломан 27 мая, сообщил глава Донецкой народной республики в своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 16:04
Здоровье
Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
Здоровье
В ХМАО коронавирусом заразились больше 2 тысяч человек
В ХМАО коронавирус диагностировали уже у 2028 человек. За сутки прирост составил 104 человек.
URA.Ru 02:14
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Общество
В Греции нашли способ защитить население от коронавируса
С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 13:05
Политика
США отменят исключения из санкций против ядерной программы Ирана
США в среду объявили об отмене исключений из американских санкций в отношении иранских ядерных проектов, пишет Reuters.
Вести.Ru 01:55
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Футбол
«Манчестер Юнайтед» взял кредит в 140 миллионов фунтов на трансферы
«Манчестер Юнайтед» взял кредит в размере 140 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает Manchester Evening News.
Sport24.ru 01:23
Здоровье
Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России
Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
Шоу-бизнес
«Наша история закончилась»: Евгения Лоза разводится с мужем
Евгения Лоза отметила, что их супружеская история закончилась.
Вести.Ru вчера в 15:24
Гаджеты
Названы сроки выхода новых iPhone 2020 года
Немало вопросов вызывает начало продаж новых версий мобильных телефонов, которые разработали в корпорации Apple в течение этого года.
Территория новостей вчера в 12:15
Экономика
В Ярославской области на кредитные каникулы ушли 1300 человек
Ярославль, 28 мая 2020, 08:23 — REGNUM В Ярославской области кредитные каникулы смогли получить 1301 человек.
REGNUM 01:23
Здоровье
До 31 мая сохраняются ограничительные меры в Липецкой области
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на очередном совещании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе подтвердил, что ограничительные меры действуют до 31 мая.
Kursk.com вчера в 11:25