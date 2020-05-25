Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост
Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40
Агентство нефтегазовой информациивчера в 01:21
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Запуск американских астронавтов отменен
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У шимпанзе обнаружены зачатки речи
Предполагается, что именно это и есть подтверждением наличия у шимпанзе зачатков речи.
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Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
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13 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
27 мая в Амурской области подтверждено 13 новых случаев коронавируса: шесть - в Благовещенске, пять - в Свободном, по одному - в Белогорске и Завитинском районе.
Телепорт 03:33
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусной инфекцией
В Москве за истекшие сутки скончался еще 71 пациент с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости 17:56
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Супруга Тарасова рассказала, как живет с двумя детьми без мужа
Как оказалось, футболист уехал на сборы. Костенко написала, что с ним ей было проще справляться с двумя дочками.
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Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
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ТОП-10 самых продаваемых смартфонов Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, в первом квартале этого года Apple продала 19,5 млн iPhone 11 во всем мире. iPhone 11 удалось опередить самый продаваемый в прошлом году iPhone XR, который за аналогичный период был реализован в количестве 13,6 млн единиц.
MobiDevices 11:49
Футбол
Филимонов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева
Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером страны после армейца Игоря Акинфеева.
RT на русском вчера в 12:49
Происшествия
Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США
В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru 14:38
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Tesla снизила цены на свои электрокары
В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
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Прокуратура нашла нарушения на складе сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 26 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 05:18
Кино
Продюсер фильмов про Джейсона Борна хочет перезапустить франшизу
Лос-Анджелес, США, 26 мая 2020, 04:38 — REGNUM Продюсер Фрэнк Маршалл, принимавший участие в создании фильмов про Джейсона Борна, сообщил, что хочет выпустить новую картину в рамках франшизы.
REGNUM 25 мая в 21:38
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
Общество
Синоптик заявил о снижении с 1 июня температуры в Европейской России
В Европейской части России с понедельника, 1 июня, ожидается понижение температуры на 8—9 °С. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 18:07
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах превысило 100 тыс. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 18:24
Общество
В итальянских Альпах 12-летний мальчик выжил после встречи с медведем
Прогулка по лесу вместе с родителями обернулась для 12-летнего итальянца Алессандро целым приключением, которое он запомнит на всю жизнь, пишет итальянское издание L'Adige.
Комсомольская правда вчера в 08:47
Происшествия
Мигранты, открывшие подпольное казино в Южно-Сахалинске, пойдут под суд
Следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух граждан ближнего зарубежья.
АСТВ 17:59
Здоровье
У 17 сотрудников предприятия в Воронежской области нашли коронавирус
Организован входной фильтр с помощью тепловизора, проводится обеззараживание воздуха, соблюдается социальное дистанцирование, в достаточном количестве есть дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, —сообщила руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Подгоренском, Ольховатском и Кантемировском районах Алла Кулькина.
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Астрономы нашли недостающую материю Вселенной
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Общество
Евгений Куйвашев обнародовал санитарную декларацию для бизнеса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обнародовал санитарную декларацию для бизнеса.
Областная газета 10:31
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Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в предстоящие выборы в США
Социальная сеть Twitter подавляет свободу слова и пытается повлиять на результаты еще не наступивших выборов президента США.
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Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос
Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 16:15
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Франция запретила применение гидроксихлорохина для лечения COVID-19
Во Франции отменено действие приказа, который позволял использовать гидроксихлорохин у пациентов с COVID-19, препарат использовался в больницах для лечения тяжелой формы заболевания.
Medvestnik.ru 07:45
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
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Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным
В конце прошлого года стало известно, что певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин приняли решение разойтись, несмотря на маленькую дочь.
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Армия и оружие
О ходе разработки военными вакцины от коронавируса рассказал Шойгу
О ходе разработки российскими военными вакцины от коронавируса рассказал СМИ Шойгу. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:30
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
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Компания Ford научила свои машины убивать коронавирус
Полицейские автомобили, выпущенные компанией Ford, смогут уничтожать вирус COVID-19 с помощью повышенной температуры.
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