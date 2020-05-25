Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть пошли в рост

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Кино Продюсер фильмов про Джейсона Борна хочет перезапустить франшизу Лос-Анджелес, США, 26 мая 2020, 04:38 — REGNUM Продюсер Фрэнк Маршалл, принимавший участие в создании фильмов про Джейсона Борна, сообщил, что хочет выпустить новую картину в рамках франшизы.

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