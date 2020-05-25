Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть пошли в рост

Общество В Москве разрешат прогулки по графику Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. 1,9K

Политика Путин приказал провести парад Победы 24 июня Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. 5,9K

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Происшествия При взрыве в Идлибе погиб турецкий военный Один турецкий военный погиб во время патрулирования в сирийском Идлибе при взрыве самодельного взрывного устройства, говорится в сообщении минобороны Турции в среду. 54

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Общество Законопроект о тишине в квартирах внесен в Госдуму Москва, 27 мая 2020, 13:18 — REGNUM Законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая. 60

Культура СМИ: Apple будет работать с Paramount Pictures над новым фильмом Скорсезе Компания Apple будет работать вместе с Paramount Pictures над новым фильмом режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", в котором в главных ролях снимутся Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо, сообщает издание Variety со ссылкой на источники.

Путешествия Эксперты назвали факторы выбора региона для летнего отдыха в России Ранее, 27 мая исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что спрогнозировать сроки возобновления туристических поездок по России, за исключением Краснодарского края, очень сложно.

Наука Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат. 96

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Космос Старт ракеты Маска с американцами к МКС отложен На днях, говоря о грядущем старте американского частного корабля Crew Dragon к МКС, Рогозин подчеркнул, что 9 лет, пока Роскосмос запускал всех иностранных астронавтов к станции, на России лежала колоссальная ответственность, хотя госкорпорация и зарабатывала на этом деньги. 704

Игры Ubisoft объявила бесплатные выходные с Far Cry 5 На выходные геймеры могут воспользоваться спецпредложением компании Ubisoft, которая предоставляет бесплатный доступ к игре Far Cry 5. Для этого достаточно будет зайти на ресурс far-cry.ubisoft.com и проследовать по командам меню. 5

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Политика Китай отказался обсуждать в СБ ООН ситуацию вокруг Гонконга Китай отказался обсуждать в Совбезе ООН ситуацию вокруг Гонконга, следует из комментария постпредства США при организации.

Кино У «Джона Уика» было другое название, но Киану Ривз сорвал планы студии Как рассказал в интервью порталу ComicBook один из сценаристов франшизы «Джон Уик» Дерек Кольстад, изначально первый фильм о Джоне Уике должен был называться Scorn (что можно перевести как «Презрение» или «Насмешка»), но под влиянием Киану Ривза студия решила изменить своим начальным планам и вынесла в заголовок имя главного героя.