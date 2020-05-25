Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост

Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Цены на нефть растут благодаря увеличению спроса

REGNUM01:13

Нефть умеренно дорожает в ожидании сокращения её добычи

ПРАЙМвчера в 11:30

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:23

Цены на нефть растут на фоне восстановления баланса спроса и предложения

News.ruвчера в 01:52

Brent подорожала до $36,23 за баррель

Интерфаксвчера в 01:25

Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40

Агентство нефтегазовой информациивчера в 01:21

Цены на нефть растут в понедельник утром

Московский Комсомолец24 мая в 23:23
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 21:54, Ашберн
Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
1,9K
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
5,9K
Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
1,3K
Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 17:00
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
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Экономика

ПФР повысит накопительные пенсии

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, принято решение повысить накопительные пенсии.
Капитал страны вчера в 05:46
1,1K
Происшествия

При взрыве в Идлибе погиб турецкий военный

Один турецкий военный погиб во время патрулирования в сирийском Идлибе при взрыве самодельного взрывного устройства, говорится в сообщении минобороны Турции в среду.
РИА Новости 12:34
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Авто

В июне продажи автомобилей в России могут упасть максимум на 50%

Продажи легковых автомобилей в России в июне упадут максимум на 5% по сравнению с 2019 годом, считают автодилеры.
Аргументы и Факты 20:53
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Шоу-бизнес

Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным

В конце прошлого года стало известно, что певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин приняли решение разойтись, несмотря на маленькую дочь.
MedikForum.ru 05:23
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Футбол

Клубам АПЛ разрешили возобновить полноценные контактные тренировки

Правительство Англии сняло ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, в отношении тренировочного процесса клубов английской Премьер-Лиги, сообщает Mirror.Правительство разрешило клубам возобновить полноценные контактные тренировки, которые ранее были под запретом.
Soccer.ru 25 мая в 06:52
Общество

Законопроект о тишине в квартирах внесен в Госдуму

Москва, 27 мая 2020, 13:18 — REGNUM Законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
REGNUM 06:18
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Культура

СМИ: Apple будет работать с Paramount Pictures над новым фильмом Скорсезе

Компания Apple будет работать вместе с Paramount Pictures над новым фильмом режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", в котором в главных ролях снимутся Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо, сообщает издание Variety со ссылкой на источники.
РИА Новости 21:18
Культура

Сериал «Проект „Анна Николаевна“» покажут летом на ТНТ

Piter.tv 07:08
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Путешествия

Эксперты назвали факторы выбора региона для летнего отдыха в России

Ранее, 27 мая исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что спрогнозировать сроки возобновления туристических поездок по России, за исключением Краснодарского края, очень сложно.
РБК 20:00
Наука

Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом

В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
Discover24 05:10
96
Политика

Лавров заявил о запрете Запада обращаться за помощью к России

Некоторые западные страны пользуются пандемией коронавируса для наказания неугодных правительств путем запрета обращаться за помощью к России.
РБК 20:51
216
Общество

Путин поддержал идею о максимальных пособиях для разорившихся ИП

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на рынке труда поддержал идею о назначении максимальных пособий по безработице для разорившихся бизнесменов.
Газета.Ru 13:09
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Космос

Старт ракеты Маска с американцами к МКС отложен

На днях, говоря о грядущем старте американского частного корабля Crew Dragon к МКС, Рогозин подчеркнул, что 9 лет, пока Роскосмос запускал всех иностранных астронавтов к станции, на России лежала колоссальная ответственность, хотя госкорпорация и зарабатывала на этом деньги.
Газета.Ru 16:44
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Технологии

Huawei определилась с заменой для YouTube на своих смартфонах

Видео-сервис Dailymotion на замену запрещенного YouTube выбрала для своих смартфонов китайская Huawei, сообщила 26 мая пресс-служба Dailymotion.
ИА Красная Весна 13:57
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Игры

Ubisoft объявила бесплатные выходные с Far Cry 5

На выходные геймеры могут воспользоваться спецпредложением компании Ubisoft, которая предоставляет бесплатный доступ к игре Far Cry 5. Для этого достаточно будет зайти на ресурс far-cry.ubisoft.com и проследовать по командам меню.
Goroday.ru 19:20
5
Общество

Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом

Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52
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Общество

В Красноярском крае в магазины запрещено пускать покупателей без масок

С 28 мая все торговые предприятия, осуществляющие розничную торговлю, обязаны не допускать на свою территорию и не обслуживать граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания.
RuNews24.ru 08:23
136
Технологии

В России появятся «Горынычи» на базе «Эльбрусов»

ГЛАС.RU 08:53
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Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
632
Общество

Еще восемь больных коронавирусом появились на Сахалине

В Сахалинской области коронавирус подтвердился еще у восьми человек — все они прилетели двумя рейсами из Новосибирска и Москвы.
EastRussia 21:00
Кино

Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей

Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета 08:09
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Политика

Китай отказался обсуждать в СБ ООН ситуацию вокруг Гонконга

Китай отказался обсуждать в Совбезе ООН ситуацию вокруг Гонконга, следует из комментария постпредства США при организации.
РИА Новости 21:25
Кино

У «Джона Уика» было другое название, но Киану Ривз сорвал планы студии

Как рассказал в интервью порталу ComicBook один из сценаристов франшизы «Джон Уик» Дерек Кольстад, изначально первый фильм о Джоне Уике должен был называться Scorn (что можно перевести как «Презрение» или «Насмешка»), но под влиянием Киану Ривза студия решила изменить своим начальным планам и вынесла в заголовок имя главного героя.
Popcornnews.ru 17:00
Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10

Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия 20:57
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