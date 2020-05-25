Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост
Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40
Агентство нефтегазовой информациивчера в 01:21
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Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 17:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
Экономика
ПФР повысит накопительные пенсии
Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, принято решение повысить накопительные пенсии.
Капитал страны вчера в 05:46
Происшествия
При взрыве в Идлибе погиб турецкий военный
Один турецкий военный погиб во время патрулирования в сирийском Идлибе при взрыве самодельного взрывного устройства, говорится в сообщении минобороны Турции в среду.
РИА Новости 12:34
Авто
В июне продажи автомобилей в России могут упасть максимум на 50%
Продажи легковых автомобилей в России в июне упадут максимум на 5% по сравнению с 2019 годом, считают автодилеры.
Аргументы и Факты 20:53
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным
В конце прошлого года стало известно, что певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин приняли решение разойтись, несмотря на маленькую дочь.
MedikForum.ru 05:23
Футбол
Клубам АПЛ разрешили возобновить полноценные контактные тренировки
Правительство Англии сняло ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, в отношении тренировочного процесса клубов английской Премьер-Лиги, сообщает Mirror.Правительство разрешило клубам возобновить полноценные контактные тренировки, которые ранее были под запретом.
Soccer.ru 25 мая в 06:52
Общество
Законопроект о тишине в квартирах внесен в Госдуму
Москва, 27 мая 2020, 13:18 — REGNUM Законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
REGNUM 06:18
Культура
СМИ: Apple будет работать с Paramount Pictures над новым фильмом Скорсезе
Компания Apple будет работать вместе с Paramount Pictures над новым фильмом режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", в котором в главных ролях снимутся Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо, сообщает издание Variety со ссылкой на источники.
РИА Новости 21:18
Путешествия
Эксперты назвали факторы выбора региона для летнего отдыха в России
Ранее, 27 мая исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что спрогнозировать сроки возобновления туристических поездок по России, за исключением Краснодарского края, очень сложно.
РБК 20:00
Наука
Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом
В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
Discover24 05:10
Политика
Лавров заявил о запрете Запада обращаться за помощью к России
Некоторые западные страны пользуются пандемией коронавируса для наказания неугодных правительств путем запрета обращаться за помощью к России.
РБК 20:51
Общество
Путин поддержал идею о максимальных пособиях для разорившихся ИП
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на рынке труда поддержал идею о назначении максимальных пособий по безработице для разорившихся бизнесменов.
Газета.Ru 13:09
Космос
Старт ракеты Маска с американцами к МКС отложен
На днях, говоря о грядущем старте американского частного корабля Crew Dragon к МКС, Рогозин подчеркнул, что 9 лет, пока Роскосмос запускал всех иностранных астронавтов к станции, на России лежала колоссальная ответственность, хотя госкорпорация и зарабатывала на этом деньги.
Газета.Ru 16:44
Технологии
Huawei определилась с заменой для YouTube на своих смартфонах
Видео-сервис Dailymotion на замену запрещенного YouTube выбрала для своих смартфонов китайская Huawei, сообщила 26 мая пресс-служба Dailymotion.
ИА Красная Весна 13:57
Игры
Ubisoft объявила бесплатные выходные с Far Cry 5
На выходные геймеры могут воспользоваться спецпредложением компании Ubisoft, которая предоставляет бесплатный доступ к игре Far Cry 5. Для этого достаточно будет зайти на ресурс far-cry.ubisoft.com и проследовать по командам меню.
Goroday.ru 19:20
Общество
Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом
Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52
Общество
В Красноярском крае в магазины запрещено пускать покупателей без масок
С 28 мая все торговые предприятия, осуществляющие розничную торговлю, обязаны не допускать на свою территорию и не обслуживать граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания.
RuNews24.ru 08:23
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Общество
Еще восемь больных коронавирусом появились на Сахалине
В Сахалинской области коронавирус подтвердился еще у восьми человек — все они прилетели двумя рейсами из Новосибирска и Москвы.
EastRussia 21:00
Кино
Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей
Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета 08:09
Политика
Китай отказался обсуждать в СБ ООН ситуацию вокруг Гонконга
Китай отказался обсуждать в Совбезе ООН ситуацию вокруг Гонконга, следует из комментария постпредства США при организации.
РИА Новости 21:25
Кино
У «Джона Уика» было другое название, но Киану Ривз сорвал планы студии
Как рассказал в интервью порталу ComicBook один из сценаристов франшизы «Джон Уик» Дерек Кольстад, изначально первый фильм о Джоне Уике должен был называться Scorn (что можно перевести как «Презрение» или «Насмешка»), но под влиянием Киану Ривза студия решила изменить своим начальным планам и вынесла в заголовок имя главного героя.
Popcornnews.ru 17:00
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия 20:57