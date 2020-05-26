Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть пошли в рост

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Политика Путин рассказал об официальном уровне безработицы в России Официальная безработица в России составляет 1,9 млн человек. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин.

Общество В Москве разрешат прогулки по графику Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. 1K

Общество Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.

Общество С 27 мая москвичи могут бесплатно сдать тест на антитела С сегодняшнего дня, 27 мая, все желающие москвичи могут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 333

Хоккей КХЛ предварительно назначила начало нового сезона на 2 сентября Континентальная хоккейная лига (КХЛ) уведомила клубы о предварительной дате начала сезона-2020/21 - 2 сентября 2020 года, сообщается на сайте КХЛ.

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Экономика РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). 90

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Происшествия Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу. 775

Политика Евросоюз упростил визовый режим для белорусов Отмечается, что в 2019 г. количество заявок на получение шенгена от белорусов достигло почти 650 тыс. "Заключение соглашения об упрощении визового режима является важным шагом в отношениях между нашими гражданами и поможет укрепить наши экономические, культурные и научные связи", – приводит релиз слова заместителя премьер-министра и главы МВД Хорватии Давора Божиновича. 1

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Шоу-бизнес Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье. 4

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