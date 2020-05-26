Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост

Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Цены на нефть растут на фоне восстановления баланса спроса и предложения

News.ruвчера в 01:52

Котировки Brent и WTI растут благодаря сделке ОПЕК+ и усилению спроса

Росбалтвчера в 08:43

Brent подорожала до $36,23 за баррель

Интерфаксвчера в 01:25

Цены на нефть растут благодаря увеличению спроса

REGNUM01:13

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:23

Цена нефти сегодня, 24 мая 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров

Чемпионат24 мая в 05:45

Как будет восстанавливаться спрос на недвижимость

РБК24 мая в 03:02
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Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании

Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в среду, 27 мая, заявил, что «абсолютно здоров».
Известия 12:35
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Политика

Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
918
Общество

Собянин продлил самоизоляцию в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
Ведомости 13:02
12
Общество

Москва направит бригады врачей в регионы для борьбы с COVID-19

Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Известия 11:34
19
Футбол

В Red Bull не подтвердили переговоры об инвестировании в «Уфу»

Представитель офиса Red Bull в России прокомментировал информацию об интересе компании в инвестициях в «Уфу».
Бомбардир.ру 07:37
2
Общество

Названы самые неблагоприятные по коронавирусу районы Москвы

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum назвали самые неблагоприятные по коронавирусу районы Москвы — вероятность заразиться там выше всего, пишет газета «Ведомости».
Коммерсантъ 12:27
1
Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
1,1K
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
774
Происшествия

Умер бывший вице-президент ЛУКОЙЛа Сергей Малюков

Бывший вице-президент компании ЛУКОЙЛ Сергей Малюков умер в возрасте 66 лет, подтвердили РБК в компании.
Коммерсантъ 12:54
25
Общество

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по организации детского отдыха

Роспотребнадзор разработал и утвердил рекомендации для работы организаций отдыха и оздоровления детей.
ТАСС 12:35
Общество

В Ростовской области SARS-CoV-2 выявили в реабилитационном центре

Ростов-на-Дону, 27 мая 2020, 14:06 — REGNUM В Ростовской области коронавирусная инфекция выявлена в Миллеровском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
REGNUM 07:06
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Баскетбол

Воронежский баскетболист лишился чемпионского титула Единой лиги ВТБ

РИА Воронеж 10:01
Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
597
Политика

В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы

День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
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Игры

В GOG стартовала летняя распродажа со скидками до 95%

В онлайн-магазине GOG стартовала одна из главных распродаж в году.
Российская газета 10:46
Футбол

Федун назвал способ возобновить игры по футболу в России со зрителями

Владелец «Спартака», вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун поддержал идею возобновления чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) со зрителями.
РБК 10:42
Армия и оружие

СБУ похитила сдавшегося Киеву жителя Донбасса

Украинские спецслужбы упекли за решетку сдавшегося по программе «Тебя ждут дома» жителя Донбасса.
Аргументы недели 12:51
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Биатлон

Правление СБР включило Польховского в список тренеров сборных на сезон

Правление Союза биатлонистов России (СБР) включило Валерия Польховского в список тренеров и специалистов сборных команд России по биатлону на сезон-2020/21, сообщатся на сайте СБР.
РИА Новости 13:05
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Происшествия

Житель Пермского края получил пожизненное за убийство двух девушек

Следствие и суд установили, что в июле и октябре 2018 года ранее неоднократно судимый мужчина на пустыре в Соликамске убил двух девушек, после чего украл их мобильные телефоны.
ТАСС 12:11
Общество

Писатель Постников поддержал дочь Эдуарда Успенского

Новые Известия вчера в 09:49
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Авто

Новый Kia Rio представлен официально

Нынешний Rio был представлен публике в Париже в 2016 году, поэтому KiA считает, что пришло время для фейслифтинга.
SpeedMe вчера в 06:17
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Экономика

Россиянам с августа повысят накопительные пенсии

Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
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Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
6,6K
Общество

Ростовские власти анонсировали снятие ограничительных мер

По информации, размещённой на сайте мэрии, региональный оперштаб «рассматривает вопрос об открытии предприятий бытового обслуживания».
REGNUM 04:08
60
Общество

В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска

Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
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Финансы

Рынок акций РФ в среду просел вслед за нефтью

Рынок акций РФ после разнонаправленных дневных колебаний на фоне смешанных внешних сигналов завершил торги в среду распродажами вслед за упавшей нефтью, индекс МосБиржи просел в район 2740 пунктов, при этом выросли акции "Аэрофлота", "Магнита" и Сбербанка.
Интерфакс 12:29
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Гаджеты

В Сети появились изображения видеокарты Nvidia GeForce RTX 2050

На просторах Всемирной паутины появились первые изображения ожидаемой видеокарты Nvidia GeForce RTX 2050.
Актуальные Новости 07:27
1
Общество

Отказ от карантина обернулся для Швеции масштабным кризисом

Сильнейший экономический спад и рост безработицы, которые переживает Швеция, несмотря на отказ от карантина на фоне пандемии коронавируса, грозят обернуться для страны полноценным кризисом, в том числе политическим.
Lenta.ru 25 мая в 12:37
1,6K
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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