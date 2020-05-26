Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост
Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Общество
Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании
Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в среду, 27 мая, заявил, что «абсолютно здоров».
Известия 12:35
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Общество
Собянин продлил самоизоляцию в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
Ведомости 13:02
Общество
Москва направит бригады врачей в регионы для борьбы с COVID-19
Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Известия 11:34
Футбол
В Red Bull не подтвердили переговоры об инвестировании в «Уфу»
Представитель офиса Red Bull в России прокомментировал информацию об интересе компании в инвестициях в «Уфу».
Бомбардир.ру 07:37
Общество
Названы самые неблагоприятные по коронавирусу районы Москвы
Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum назвали самые неблагоприятные по коронавирусу районы Москвы — вероятность заразиться там выше всего, пишет газета «Ведомости».
Коммерсантъ 12:27
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Умер бывший вице-президент ЛУКОЙЛа Сергей Малюков
Бывший вице-президент компании ЛУКОЙЛ Сергей Малюков умер в возрасте 66 лет, подтвердили РБК в компании.
Коммерсантъ 12:54
Общество
Роспотребнадзор утвердил рекомендации по организации детского отдыха
Роспотребнадзор разработал и утвердил рекомендации для работы организаций отдыха и оздоровления детей.
ТАСС 12:35
Общество
В Ростовской области SARS-CoV-2 выявили в реабилитационном центре
Ростов-на-Дону, 27 мая 2020, 14:06 — REGNUM В Ростовской области коронавирусная инфекция выявлена в Миллеровском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
REGNUM 07:06
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
Политика
В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
Игры
В GOG стартовала летняя распродажа со скидками до 95%
В онлайн-магазине GOG стартовала одна из главных распродаж в году.
Российская газета 10:46
Футбол
Федун назвал способ возобновить игры по футболу в России со зрителями
Владелец «Спартака», вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун поддержал идею возобновления чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) со зрителями.
РБК 10:42
Армия и оружие
СБУ похитила сдавшегося Киеву жителя Донбасса
Украинские спецслужбы упекли за решетку сдавшегося по программе «Тебя ждут дома» жителя Донбасса.
Аргументы недели 12:51
Биатлон
Правление СБР включило Польховского в список тренеров сборных на сезон
Правление Союза биатлонистов России (СБР) включило Валерия Польховского в список тренеров и специалистов сборных команд России по биатлону на сезон-2020/21, сообщатся на сайте СБР.
РИА Новости 13:05
Происшествия
Житель Пермского края получил пожизненное за убийство двух девушек
Следствие и суд установили, что в июле и октябре 2018 года ранее неоднократно судимый мужчина на пустыре в Соликамске убил двух девушек, после чего украл их мобильные телефоны.
ТАСС 12:11
Общество
Писатель Постников поддержал дочь Эдуарда Успенского
Новые Известия вчера в 09:49
Авто
Новый Kia Rio представлен официально
Нынешний Rio был представлен публике в Париже в 2016 году, поэтому KiA считает, что пришло время для фейслифтинга.
SpeedMe вчера в 06:17
Экономика
Россиянам с августа повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Общество
Ростовские власти анонсировали снятие ограничительных мер
По информации, размещённой на сайте мэрии, региональный оперштаб «рассматривает вопрос об открытии предприятий бытового обслуживания».
REGNUM 04:08
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Финансы
Рынок акций РФ в среду просел вслед за нефтью
Рынок акций РФ после разнонаправленных дневных колебаний на фоне смешанных внешних сигналов завершил торги в среду распродажами вслед за упавшей нефтью, индекс МосБиржи просел в район 2740 пунктов, при этом выросли акции "Аэрофлота", "Магнита" и Сбербанка.
Интерфакс 12:29
Гаджеты
В Сети появились изображения видеокарты Nvidia GeForce RTX 2050
На просторах Всемирной паутины появились первые изображения ожидаемой видеокарты Nvidia GeForce RTX 2050.
Актуальные Новости 07:27
Общество
Отказ от карантина обернулся для Швеции масштабным кризисом
Сильнейший экономический спад и рост безработицы, которые переживает Швеция, несмотря на отказ от карантина на фоне пандемии коронавируса, грозят обернуться для страны полноценным кризисом, в том числе политическим.
Lenta.ru 25 мая в 12:37
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42