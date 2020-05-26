Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост

Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Цена фьючерсов нефти WTI незначительно снизилась

ИА Красная Веснавчера в 01:45

Нефть дешевеет, Brent опустилась ниже $36 за баррель

Росбалтвчера в 02:59

Мировые цены на нефть растут

RT на русском26 мая в 01:23

Brent подорожала до $36,23 за баррель

Интерфакс26 мая в 01:25

Цены на нефть растут на фоне восстановления баланса спроса и предложения

News.ru26 мая в 01:52

Нефть умеренно дорожает в ожидании сокращения её добычи

ПРАЙМ26 мая в 11:30

Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40

Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21
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Общество

В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска

Коммерсантъ 26 мая в 23:57
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Общество

Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере

Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском вчера в 13:08
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Происшествия

У троих строителей Пермского зоопарка подтвержден коронавирус

Рифей-Пермь 01:19
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Энергетика

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена

На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европ в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.
Коммерсантъ 01:50
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Политика

Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций

Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02
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Общество

Собянин предложил прогулки в Москве по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
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Общество

Более 20% россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Почти четверть россиян (23,2%) считают эпидемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц, еще 9,6% уверены, что опасность преувеличена.
Ведомости 02:03
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Экономика

«Газпрому» предложили потратиться на проблемы России

Никитин считает, что «Газпром» должен изменить свои инвестиционные программы ради газификации российских регионов, что особенно важно в условиях эпидемии коронавируса и проблем в экономике.
Lenta.ru вчера в 10:05
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 96 новых случаев коронавируса

В Новосибирской области за прошедшие сутки выявили 96 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе 28 мая.
АиФ Новосибирск 01:51
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Здоровье

Названа опасность скорого внедрения вакцины от коронавируса

Быстрое массовое внедрение вакцины от коронавируса может быть опасным, считает израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун.
Известия вчера в 23:49
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Экономика

Дефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей.
ТАСС вчера в 15:04
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Шоу-бизнес

Сергей Шнуров уверен, что большинство звезд в России – «липовые»

«Объясняю схему: если ты «звезда», а твой «продюсер» - со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а всевозможные «дни города»», - уверен Сергей Шнуров.
Радио Комсомольская правда вчера в 06:58
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Общество

Около 3 тысяч коек в Москве перепрофилируют для стандартной медпомощи

Порядка 3 тыс. коек в столичных медицинских учреждениях, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с коронавирусом, вернут к обычному режиму на следующей неделе.
Газета.Ru 00:33
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Шоу-бизнес

Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз

Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз Напомним, новость о том, что Александр и Анастасия снова станут родителями, появилась в СМИ в конце февраля.
Вокруг ТВ вчера в 04:26
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
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Кино

Режиссер «Грани будущего» снимет Тома Круза в космосе

ИА InterMedia вчера в 05:14
Здоровье

В РАН оценили ослабление ограничительных мер в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, поэтому есть все поводы для ослабления ограничительных мер, заявил «Известиям» член-корреспондент Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев 27 мая.
Известия вчера в 11:08
Недвижимость

В Москве начали предлагать бесплатную ипотеку

На фоне снижения спроса на жилье московские застройщики начали вместо огромных скидок предлагать покупателям почти бесплатную — но только в первый год — ипотеку.
Lenta.ru 01:52
Здоровье

Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России

Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия 26 мая в 02:08
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Apple снимет с Paramount Pictures новый фильм Мартина Скорсезе

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Гэтжи поделился стратегией на бой с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи рассказал о стратегии в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
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Коллеги и друзья Началовой не стали сдавать деньги на ее памятник

Недавно стало известно, что деньги на установку памятника никто из коллег и друзей певицы не сдавал.
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Общество

Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше

Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.
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Здоровье

Во Франции запретили лечить коронавирус гидроксихлорохином

Во Всемирной организации здравоохранения ранее временно приостановили клинические испытания гидроксихлорохина в лечении коронавируса.
МИР 24 вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину

Paparazzi.ru 01:47
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Общество

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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