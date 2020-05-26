Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост

Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Цены на нефть растут благодаря увеличению спроса

REGNUM01:13

Котировки Brent и WTI растут благодаря сделке ОПЕК+ и усилению спроса

Росбалтвчера в 08:43

Цены на нефть растут на фоне восстановления баланса спроса и предложения

News.ruвчера в 01:52

Brent подорожала до $36,23 за баррель

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Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:23

Цена нефти сегодня, 24 мая 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров

Чемпионат24 мая в 05:45

Как будет восстанавливаться спрос на недвижимость

РБК24 мая в 03:02
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

ТАСС вчера в 17:03
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Политика

В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»

Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском вчера в 13:08
1K
Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
1K
Политика

Глава МИД Украины сообщил о намерении ликвидировать ЛНР и ДНР

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR заявил, что после установления контроля в Донбассе власти планируют устранить администрацию самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Газета.Ru 14:30
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Биатлон

СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону

Ещё одним решением Совета СБР правления стало включение вице-президента организации Валерия Польховского в список тренеров и специалистов спортивных сборных команд России по биатлону на сезон-2020/21.
RT на русском 13:15
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
1K
Политика

Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
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Армия и оружие

Украина потребовала от России остановить насилие на Донбассе

Представительство Украины в ООН обратилось к России с призывом прекратить насилие на Донбассе.
Discover24 12:40
3
Общество

Минтруд предложил утроить минимальное пособие по безработице

Саму выплату пособий по безработице решено продлить еще на три месяца, но не далее 1 октября 2020 года.
Газета.Ru 14:31
1,6K
Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании

Известия 12:35
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Армия и оружие

В Совфеде назвали глупостью заявления США по Ливии

РИА Новости 14:24
Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM вчера в 00:40
3K
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
3,9K
Общество

Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
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Спорт

Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
Вести.Ru вчера в 13:16
Шоу-бизнес

Певица Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным

Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Никулинского районного суда.
РБК 06:46
6
Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
7
Общество

В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска

Коммерсантъ вчера в 23:57
807
Общество

Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков

Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
41
Армия и оружие

На юге Украине пройдут очередные испытания крылатых ракет

Одесса, Украина, 26 мая 2020, 13:08 — REGNUM В Одесской области Украины продолжатся испытания крылатых ракет «Нептун», сообщила 26 мая пресс-служба оборонного госконцерна «Укроборонпром».
REGNUM вчера в 06:08
1
Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
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Авто

BMW официально представила обновленную BMW 6-Series GT

Вслед за седаном BMW 5-Series, о котором «Автоновости дня» уже рассказали, обновился и лифтбек BMW 6-Series GT.
Автоновости дня 02:04
32
Общество

Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом

Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52
57
Политика

Киевский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской

Окружной административный суд в Киеве признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской.
Газета.Ru 10:17
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Энергетика

Транзит российского газа через Польшу остановлен

Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета вчера в 07:05
2,3K
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ вчера в 08:01
5,8K
Путешествия

В Японии начнут выплачивать туристам деньги за посещение страны

"В рамках инициативы Go To Travel путешественникам, прибывающим в Японию, могут начать выдавать субсидии в размере до 20 тыс. иен ($185) в день", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 10:22
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Кино

Зак Снайдер потратит на съемки «Лиги справедливости» более $30 млн

Председатель совета директоров WarnerMedia Боб Гринблатт подтвердил, что на съемки кинокомикса "Лига справедливости" в версии Зака Снайдера будет потрачено более 30 миллионов долларов.
Экономика сегодня 07:17
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Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
635
Политика

Экс-канцлер Германии Шредер назвал украинского посла «карликом»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер раскритиковал посла Украины в Берлине Андрея Мельника в первом выпуске своего аудиоподкаста «Agenda» и назвал его «карликом», сообщает издание «Deutsche Welle».
ИА Новороссия 06:52
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