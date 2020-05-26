Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост
Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
ТАСС вчера в 17:03
Политика
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском вчера в 13:08
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
Политика
Глава МИД Украины сообщил о намерении ликвидировать ЛНР и ДНР
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR заявил, что после установления контроля в Донбассе власти планируют устранить администрацию самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Газета.Ru 14:30
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
Ещё одним решением Совета СБР правления стало включение вице-президента организации Валерия Польховского в список тренеров и специалистов спортивных сборных команд России по биатлону на сезон-2020/21.
RT на русском 13:15
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
Армия и оружие
Украина потребовала от России остановить насилие на Донбассе
Представительство Украины в ООН обратилось к России с призывом прекратить насилие на Донбассе.
Discover24 12:40
Общество
Минтруд предложил утроить минимальное пособие по безработице
Саму выплату пособий по безработице решено продлить еще на три месяца, но не далее 1 октября 2020 года.
Газета.Ru 14:31
Армия и оружие
В Совфеде назвали глупостью заявления США по Ливии
РИА Новости 14:24
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM вчера в 00:40
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Общество
Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
Спорт
Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
Вести.Ru вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Певица Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным
Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Никулинского районного суда.
РБК 06:46
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Коммерсантъ вчера в 23:57
Общество
Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков
Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
Армия и оружие
На юге Украине пройдут очередные испытания крылатых ракет
Одесса, Украина, 26 мая 2020, 13:08 — REGNUM В Одесской области Украины продолжатся испытания крылатых ракет «Нептун», сообщила 26 мая пресс-служба оборонного госконцерна «Укроборонпром».
REGNUM вчера в 06:08
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
Авто
BMW официально представила обновленную BMW 6-Series GT
Вслед за седаном BMW 5-Series, о котором «Автоновости дня» уже рассказали, обновился и лифтбек BMW 6-Series GT.
Автоновости дня 02:04
Общество
Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом
Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52
Политика
Киевский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской
Окружной административный суд в Киеве признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской.
Газета.Ru 10:17
Энергетика
Транзит российского газа через Польшу остановлен
Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета вчера в 07:05
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Путешествия
В Японии начнут выплачивать туристам деньги за посещение страны
"В рамках инициативы Go To Travel путешественникам, прибывающим в Японию, могут начать выдавать субсидии в размере до 20 тыс. иен ($185) в день", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 10:22
Кино
Зак Снайдер потратит на съемки «Лиги справедливости» более $30 млн
Председатель совета директоров WarnerMedia Боб Гринблатт подтвердил, что на съемки кинокомикса "Лига справедливости" в версии Зака Снайдера будет потрачено более 30 миллионов долларов.
Экономика сегодня 07:17
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал украинского посла «карликом»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер раскритиковал посла Украины в Берлине Андрея Мельника в первом выпуске своего аудиоподкаста «Agenda» и назвал его «карликом», сообщает издание «Deutsche Welle».
ИА Новороссия 06:52