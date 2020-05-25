Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост

Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Цены на нефть растут благодаря увеличению спроса

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Нефть умеренно дорожает в ожидании сокращения её добычи

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Цены на нефть растут на фоне восстановления баланса спроса и предложения

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Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:23

Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40

Агентство нефтегазовой информациивчера в 01:21

Цены на нефть растут в понедельник утром

Московский Комсомолец24 мая в 23:23
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Вышел фильм о разработке игр Dishonored, Prey и Half-Life 2: Episode 4

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что пандемия коронавируса стала еще одним наставлением к смирению, продемонстрировав, что перед большой бедой равны все страны и люди.
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Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт.
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В МЭА прогнозируют падение расходов на нефть на 1 трлн в 2020 году

Согласно отчету об инвестициях в энергетику, опубликованному МЭА, в первом полугодии текущего года снижение достигло отметки 20% по сравнению с прошлым годом.
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Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
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Запуск американских астронавтов отменен

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Плей-офф Кубка Стэнли пройдет с участием 24 команд

По четыре лучшие команды из «Запада» и «Востока» автоматически попадают в четвертьфиналы конференций.
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Звезда сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар отказывается идти на снижение заработной платы.
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