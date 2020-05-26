Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост

Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Доллар, нефть и коронавирус на 27 мая

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Цены на нефть растут благодаря увеличению спроса

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Как будет восстанавливаться спрос на недвижимость

РБК24 мая в 03:02

Цены на нефть растут на фоне восстановления баланса спроса и предложения

News.ruвчера в 01:52

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:23

Цена нефти сегодня, 24 мая 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров

Чемпионат24 мая в 05:45

Brent подорожала до $36,23 за баррель

Интерфаксвчера в 01:25
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Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
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Шоу-бизнес

Возлюбленная Жигунова отреагировала на сравнения с Заворотнюк

Новая возлюбленная актера Сергея Жигунова Виктория Ворожбит ответила на сравнения с известной артисткой Анастасией Заворотнюк.
ФАН 04:20
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Футбол

РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителями

Как сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин, присутствие на стадионах зрителей станет возможным при благоприятной эпидемиологической обстановке.
Российская газета 12:29
Общество

В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска

Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Общество

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Экс-глава Чувашии подал иск к Путину о восстановлении в должности Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев решил оспорить президентский указ о досрочном прекращении своих полномочий.
РБК 00:51
Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
1K
Общество

Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом

Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52
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Общество

Собянин предложил открыть непродуктовые магазины в Москве 1 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины в Москве.
Известия 10:58
1,6K
Общество

Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
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Общество

Крым просит смягчить требования Роспотребнадзора для туротрасли

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности.
Интерфакс - Россия 11:49
Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании

Глава Чеченской республики (ЧР) Рамзан Кадыров в среду, 27 мая, заявил, что «абсолютно здоров».
Известия 12:35
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Авто

Новый Haval H6 показали до премьеры

Судя по снимкам, Haval H6 следующей генерации получит дизайн в стиле концептуального вседорожника Haval Concept H, который презентовали в феврале текущего года в Индии.
Новые автомобили 25 мая в 00:43
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Шоу-бизнес

Внешний вид Брэда Питта стал предметом обсуждений в Сети

В соцсетях поклонники Брэда Питта выразили удивление из-за «неопрятного» вида актера.
Известия 01:04
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Экономика

Россиянам с августа повысят накопительные пенсии

Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
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Футбол

Ла Лига почтит память жертв пандемии коронавируса при рестарте сезона

Ла Лига почтит память жертв пандемии коронавируса, когда возобновится футбольный сезон в Испании, сообщает Marca.
РИА Новости 11:43
Общество

В США F-35 едва не утонул в море сразу после взлета с авианосца

В США F-35C едва не упал в воду после того, как стартовал вверх с авианосца. Соответствующий ролик появился в социальных сетях.
Актуальные Новости 12:36
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Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
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Здоровье

Главный пульмонолог Забайкалья назвал характерный симптом коронавируса

Главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Забайкальского края Сергей Лукьянов в эфире «Россия-24» 27 мая назвал один из главных симптомов коронавируса, проявляющийся у большинства заражённых.
Чита.Ру 05:53
Наука

Высокую заразность коронавируса связали с его необычным свойством

Научный сотрудник Университета Флиндерса в Австралии, профессор Николай Петровски рассказал о выявленной странной особенности SARS-CoV-2 - возбудителя коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:21
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Финансы

Банки ввезли в Россию рекордную сумму долларов

В начале весны на фоне эпидемии нового коронавируса и нестабильности финансовых рынков крупные отечественные банки поставили в Россию рекордную (за 6 последних лет) сумму долларовой наличности – $4,9 млрд.
Южный Федеральный вчера в 09:50
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Общество

В ближайшие дни Саратовская область может вступить в первый этап выхода из ограничений

Саратовская область в ближайшие три дня может начать выходить из ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусом, регион может вступить в так называемый первый этап.
Четвертая Власть 12:15
Общество

Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
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Авто

Стоимость новой «Оки» для выпуска в 2020 году озвучили специалисты

Дни24 25 мая в 03:08
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Политика

США признали конец автономии Гонконга от Китая

США признали конец автономии города после намерения властей КНР принять закон о его госбезопасности.
Lenta.ru 12:28
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Политика

Парад Победы в России пройдет 24 июня

Дата 24 июня выбрана неслучайно. Именно в этот день состоялся парад Победы в 1945 году.
Оренбургское региональное телевидение вчера в 08:09
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Происшествия

Москвичку нашли мертвой в квартире с тремя детьми

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир тело мертвой москвички и ее сожителя.
Lenta.ru 11:40
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по работе организаций отдыха детей

Дети до снятия ограничительных мер из-за коронавируса могут отдыхать в регионе своего проживания, а дети из городов федерального значения - в граничащих с ними регионах, следует из рекомендаций Роспотребнадзора по работе организаций отдыха детей.
РИА Новости 12:23
Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
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Армия и оружие

Ответный огонь ЛДНР: Киев призвал Москву отказаться от «логики войны»

Украина в экстренном порядке призвала Россию в ООН отказаться от «насилия и логики войны на оккупированном Донбассе».
Евразия Daily 03:17
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