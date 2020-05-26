Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост
Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
Шоу-бизнес
Возлюбленная Жигунова отреагировала на сравнения с Заворотнюк
Новая возлюбленная актера Сергея Жигунова Виктория Ворожбит ответила на сравнения с известной артисткой Анастасией Заворотнюк.
ФАН 04:20
Футбол
РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителями
Как сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин, присутствие на стадионах зрителей станет возможным при благоприятной эпидемиологической обстановке.
Российская газета 12:29
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Общество
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Экс-глава Чувашии подал иск к Путину о восстановлении в должности Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев решил оспорить президентский указ о досрочном прекращении своих полномочий.
РБК 00:51
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Общество
Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом
Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52
Общество
Собянин предложил открыть непродуктовые магазины в Москве 1 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины в Москве.
Известия 10:58
Общество
Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
Общество
Крым просит смягчить требования Роспотребнадзора для туротрасли
В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности.
Интерфакс - Россия 11:49
Общество
Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании
Глава Чеченской республики (ЧР) Рамзан Кадыров в среду, 27 мая, заявил, что «абсолютно здоров».
Известия 12:35
Авто
Новый Haval H6 показали до премьеры
Судя по снимкам, Haval H6 следующей генерации получит дизайн в стиле концептуального вседорожника Haval Concept H, который презентовали в феврале текущего года в Индии.
Новые автомобили 25 мая в 00:43
Шоу-бизнес
Внешний вид Брэда Питта стал предметом обсуждений в Сети
В соцсетях поклонники Брэда Питта выразили удивление из-за «неопрятного» вида актера.
Известия 01:04
Экономика
Россиянам с августа повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
Футбол
Ла Лига почтит память жертв пандемии коронавируса при рестарте сезона
Ла Лига почтит память жертв пандемии коронавируса, когда возобновится футбольный сезон в Испании, сообщает Marca.
РИА Новости 11:43
Общество
В США F-35 едва не утонул в море сразу после взлета с авианосца
В США F-35C едва не упал в воду после того, как стартовал вверх с авианосца. Соответствующий ролик появился в социальных сетях.
Актуальные Новости 12:36
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Здоровье
Главный пульмонолог Забайкалья назвал характерный симптом коронавируса
Главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Забайкальского края Сергей Лукьянов в эфире «Россия-24» 27 мая назвал один из главных симптомов коронавируса, проявляющийся у большинства заражённых.
Чита.Ру 05:53
Наука
Высокую заразность коронавируса связали с его необычным свойством
Научный сотрудник Университета Флиндерса в Австралии, профессор Николай Петровски рассказал о выявленной странной особенности SARS-CoV-2 - возбудителя коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:21
Финансы
Банки ввезли в Россию рекордную сумму долларов
В начале весны на фоне эпидемии нового коронавируса и нестабильности финансовых рынков крупные отечественные банки поставили в Россию рекордную (за 6 последних лет) сумму долларовой наличности – $4,9 млрд.
Южный Федеральный вчера в 09:50
Общество
В ближайшие дни Саратовская область может вступить в первый этап выхода из ограничений
Саратовская область в ближайшие три дня может начать выходить из ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусом, регион может вступить в так называемый первый этап.
Четвертая Власть 12:15
Общество
Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
Авто
Стоимость новой «Оки» для выпуска в 2020 году озвучили специалисты
Дни24 25 мая в 03:08
Политика
США признали конец автономии Гонконга от Китая
США признали конец автономии города после намерения властей КНР принять закон о его госбезопасности.
Lenta.ru 12:28
Политика
Парад Победы в России пройдет 24 июня
Дата 24 июня выбрана неслучайно. Именно в этот день состоялся парад Победы в 1945 году.
Оренбургское региональное телевидение вчера в 08:09
Происшествия
Москвичку нашли мертвой в квартире с тремя детьми
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир тело мертвой москвички и ее сожителя.
Lenta.ru 11:40
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе организаций отдыха детей
Дети до снятия ограничительных мер из-за коронавируса могут отдыхать в регионе своего проживания, а дети из городов федерального значения - в граничащих с ними регионах, следует из рекомендаций Роспотребнадзора по работе организаций отдыха детей.
РИА Новости 12:23
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Армия и оружие
Ответный огонь ЛДНР: Киев призвал Москву отказаться от «логики войны»
Украина в экстренном порядке призвала Россию в ООН отказаться от «насилия и логики войны на оккупированном Донбассе».
Евразия Daily 03:17