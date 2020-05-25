Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост
Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40
Агентство нефтегазовой информациивчера в 01:21
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Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Культура
Соловьев назвал Познера «промокашкой», заступаясь за Михалкова
Телеведущий Владимир Соловьев не выбирая слов встал на защиту кинорежиссера Никиты Михалкова, который подвергся критике после выпуска программы "Бесогон ТВ" о планах основателя Microsoft Билла Гейтса чипировать человечество.
Московский Комсомолец вчера в 08:02
Политика
Киевский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской
Окружной административный суд в Киеве признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской.
Газета.Ru 10:17
Общество
Boeing возобновил производство лайнеров 737 Max
Компания Boeing возобновила приостановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Мах.
Ведомости 19:59
Общество
Власти Москвы ужесточат масочный режим с 1 июня
С 1 июня в Москве ужесточается масочный режим.
Известия 13:12
Общество
Рослесхоз прокомментировал риск повторения лета-2010
Отвечая на вопрос о риске повторения сценария 2010 года, в Рослесхозе сообщили, что из-за погодных аномалий прогнозирование превышения показателей пожарной опасности лесов и торфяников осложнено.
Известия 20:39
Наука
Названа странная особенность коронавируса
Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail.
9111.ru 03:25
Шоу-бизнес
Внешний вид Брэда Питта стал предметом обсуждений в Сети
В соцсетях поклонники Брэда Питта выразили удивление из-за «неопрятного» вида актера.
Известия 01:04
Игры
Ubisoft объявила бесплатные выходные с Far Cry 5
На выходные геймеры могут воспользоваться спецпредложением компании Ubisoft, которая предоставляет бесплатный доступ к игре Far Cry 5. Для этого достаточно будет зайти на ресурс far-cry.ubisoft.com и проследовать по командам меню.
Goroday.ru 19:20
Футбол
В Red Bull прокомментировали информацию о возможной покупке «Уфы»
Сообщается, что инвестиции в «Уфу» рассматривает австрийский концерн «Ред Булл», а также владельцы «Манчестер Сити», холдинг City Football Group.
ODDS.ru 06:36
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ 14:56
Общество
Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом
Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52
Здоровье
О «настоящей эпидемии опасного вируса» предупредил доктор Мясников
О «настоящей эпидемии опасного вируса» предупредил известный российский доктор и телеведущий Александр Мясников.
Evo-rus.com 12:42
Здоровье
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом
Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском вчера в 09:32
Космос
Старт ракеты Маска с американцами к МКС отложен
На днях, говоря о грядущем старте американского частного корабля Crew Dragon к МКС, Рогозин подчеркнул, что 9 лет, пока Роскосмос запускал всех иностранных астронавтов к станции, на России лежала колоссальная ответственность, хотя госкорпорация и зарабатывала на этом деньги.
Газета.Ru 16:44
Футбол
Клубам АПЛ разрешили возобновить контактные тренировки
АПЛ получила разрешение от правительства страны на возобновление контактных тренировок, об этом информирует издание The Mirror.
Евро-футбол.ру 25 мая в 04:59
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову стихами
Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру вчера в 11:41
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем
Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
Московский Комсомолец 12:32
Хоккей
Неизвестно, хватит ли у ЦСКА денег на Капризова и Сорокина
Федерация надавит на КХЛ, после чего контракты игроков, которые не уехали в НХЛ, не будут учитываться под потолком в следующем сезоне.
ProstoProSport 05:30
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов
Актер Михаил Ефремов в интервью порталу "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на артистах сказались ограничения из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости 14:13
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 11:07
Происшествия
Иностранец опубликовал эротическое видео с экс-возлюбленной с Сахалина
По версии следствия, обвиняемый после расставания с 41-летней местной жительницей, с которой некоторое время проживал совместно. выложил в социальной сети три видеоролика интимного характера, где фигурировала бывшая возлюбленная.
РЕН ТВ 20:33
Армия и оружие
Сирия: террористы везут странный секретный груз на посты армии Турции
На встрече планировалось выработать план совместных действий, направленных в первую очередь против правительственных сил и российского военного контингента в Сирии, а также по реализации турецких планов на территории страны.
Rusvesna.su 20:30
Финансы
Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии
Российские банки в апреле снизили запасы золота на 4,6 тонны — больше, чем в марте.
Коммерсантъ 20:21
Политика
В МИД Украины отреагировали на слова Шрёдера о «карлике»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шрёдер заявил, что его высказывания об антироссийских санкциях критикует «какой-то карлик с Украины», имея в виду украинского посла в Германии.
REGNUM 08:04
Политика
Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию
Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.
Эхо Москвы 18:05
Армия и оружие
В военных округах началась подготовка техники к Параду Победы
ИА Красная Весна 06:10
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
РИА Новости 16:53