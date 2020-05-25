Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост

Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Цены на нефть растут благодаря увеличению спроса

REGNUMвчера в 01:13

Нефть умеренно дорожает в ожидании сокращения её добычи

ПРАЙМ26 мая в 11:30

Brent подорожала до $36,23 за баррель

Интерфакс26 мая в 01:25

Цены на нефть растут на фоне восстановления баланса спроса и предложения

News.ru26 мая в 01:52

Мировые цены на нефть растут

RT на русском26 мая в 01:23

Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40

Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21

Цены на нефть растут в понедельник утром

Московский Комсомолец24 мая в 23:23
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Общество

С зарплат россиян захотели взимать новый взнос

В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы.
Lenta.ru вчера в 07:03
368
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 26 мая в 08:01
6K
Общество

Москвичей обязали надевать маски при любом выходе на улицу

Жители Москвы обязаны надевать защитные маски при любом выходе из дома.
Мослента вчера в 13:31
10
Общество

Путин одобрил новый пакет мер поддержки рынка труда

27 мая президент России Владимир Путин одобрил новые меры поддержки российского рынка труда в связи с последствиями коронавируса.
RT на русском вчера в 15:56
Технологии

Вышло крупное обновление для Windows 10

Компания Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10, передает портал The Verge.
Газета.Ru вчера в 22:25
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
721
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
4K
Хоккей

Кубок Стэнли будет разыгран. Участие в плей-офф НХЛ примут 24 команды

23 мая профсоюз игроков утвердил формат плей-офф из 24 команд в качестве приоритетного варианта при возобновлении сезона.
ТАСС Спорт 26 мая в 22:15
Здоровье

В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.
REGNUM вчера в 23:52
14
Общество

В Тынде врач-педиатр с коронавирусом принимала пациентов

ИА Порт Амур вчера в 20:51
4
Экономика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
99
Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
291
Экономика

«Газпрому» предложили разделить проблемы России

Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты зафиксировали рекордный уровень загрязнения воздуха в России.
Рамблер вчера в 10:56
4
Космос

Запуск американских астронавтов отменен

Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru вчера в 16:34
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Происшествия

В Томске потушили пожар в пустом торговом центре

Пожарные в Томске рано утром в четверг потушили пожар, вспыхнувший в крупном торговом центре "Город" на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Томской области.
РИА Новости 00:13
2
Игры

Показан игровой процесс отменённой части Half‑Life

Ferra вчера в 09:48
3
Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
52
Происшествия

Вахтовики пытались сбежать из обсерватора в Казани

Полицейские в Казани задержали восьмерых вахтовиков из Омской и Тюменской областей, а также Башкирии, пытавшихся сбежать из обсерватора в казанском санатории «Ливадия».
Коммерсантъ Казань вчера в 16:51
30
Игры

Ubisoft объявила бесплатные выходные с Far Cry 5

На выходные геймеры могут воспользоваться спецпредложением компании Ubisoft, которая предоставляет бесплатный доступ к игре Far Cry 5. Для этого достаточно будет зайти на ресурс far-cry.ubisoft.com и проследовать по командам меню.
Goroday.ru вчера в 19:20
5
Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
642
Происшествия

На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм

В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru вчера в 01:19
29
Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
324
Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости вчера в 04:49
1,1K
Общество

Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
163
Здоровье

Названы зарплаты главврачей волгоградских больниц

МТВ онлайн вчера в 15:27
9
Экономика

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн 26 мая в 10:17
99
Политика

28 мая в России отмечается День пограничника

Наряду со всеми пограничниками страны и жителями регионов, где дислоцированы пограничные органы, отметят профессиональный праздник и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по КБР.
РИА Кабардино-Балкария вчера в 09:09
Общество

В Греции нашли способ защитить население от коронавируса

С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 13:05
Кино

Поклонник изобразил Киану Ривза в образе Росомахи

Marvel в целом может подумать о кандидатуре Neo на роль Росомахи, поскольку Киану Ривз – очень многогранный актер и может справиться со всеми ролями.
Evo-rus.com вчера в 13:46
9
Общество

Минобрнауки обозначило сроки подачи документов на поступление в вузы

Минобрнауки обозначило сроки подачи документов на поступление в вузы.
Piter.tv вчера в 03:48
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Как работают Яндекс.Новости?
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