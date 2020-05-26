Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост
Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Общество
Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом
Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52
Здоровье
Население Греции привьют вакциной БЦЖ ради борьбы с коронавирусом
Власти Греции приняли решение с 1 июня преступить к вакцинации населения от коронавирусной инфекции нового типа с применением вакцины от туберкулеза, сообщает Star.
Новый День 09:04
Шоу-бизнес
Названа новая вероятная возлюбленная Эмина Агаларова
Поклонники даже провели собственное расследование, в результате которого выяснили, кто может быть новой возлюбленной артиста.
Дни.ру 08:20
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Внешний вид Брэда Питта стал предметом обсуждений в Сети
В соцсетях поклонники Брэда Питта выразили удивление из-за «неопрятного» вида актера.
Известия 01:04
Политика
США признали конец автономии Гонконга от Китая
США признали конец автономии города после намерения властей КНР принять закон о его госбезопасности.
Lenta.ru 12:28
Происшествия
В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве
В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова.
Российская газета 12:23
Общество
Собянин предложил открыть непродуктовые магазины в Москве 1 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины в Москве.
Известия 10:58
Происшествия
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Биатлон
СМИ назвали новых тренеров сборной России по биатлону
Правление Союза биатлонистов России (СБР) рекомендовало Юрия Каминского и Михаила Шашилова на должности старших тренеров мужской и женской сборных страны соответственно.
РБК 12:13
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
Политика
Путин рассказал об официальном уровне безработицы в России
Официальная безработица в России составляет 1,9 млн человек. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин.
Известия 10:17
Общество
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Экс-глава Чувашии подал иск к Путину о восстановлении в должности Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев решил оспорить президентский указ о досрочном прекращении своих полномочий.
РБК 00:51
Шоу-бизнес
Водонаева раскрыла причину развода Гагариной с мужем
Пока пресса убеждённо заявляет о финансовых причинах разлада в паре, Алёна Водонаева раскрыла другую причину развода певицы с фотографом.
Версия.Инфо 10:02
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила населенный пункт под Триполи
Источник сообщил, что после ряда боестолкновений с войсками Правительства национального согласия Ливийская национальная армия заняла расположенный в 50 километрах к юго-западу от столицы населенный пункт Эль-Хира.
Военное дело 06:46
Политика
Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня
Агентство Москва вчера в 08:03
Политика
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
В начале февраля Handelsblatt, ссылаясь на дипломатические круги в Вашингтоне, писала, что США планируют ввести новые санкции в отношении проекта газопровода.
RT на русском вчера в 13:08
Общество
Кадыров заявил, что абсолютно здоров
Эфир проводил его помощник, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев. В ходе трансляции Кадыров сказал, что абсолютно здоров.
Газета.Ru 11:28
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru 25 мая в 15:21
Финансы
Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле
В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
Наука
Высокую заразность коронавируса связали с его необычным свойством
Научный сотрудник Университета Флиндерса в Австралии, профессор Николай Петровски рассказал о выявленной странной особенности SARS-CoV-2 - возбудителя коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:21
Армия и оружие
Российские авиастроители приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
Первый опытный образец стратегического стелс-бомбардировщика начал разрабатываться в России.
NewInform вчера в 01:17
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Футбол
Артём Дзюба назвал своих конкурентов в бомбардирской гонке в РПЛ
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о бомбардирской гонке в Российской Премьер-Лиге.
Чемпионат 12:21
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Хоккей
НХЛ объявила о плане доигровки сезона
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Общество
Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22