Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост
Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40
Агентство нефтегазовой информациивчера в 01:21
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Экономика
Срок моратория на пени за неуплату ЖКХ могут значительно сократить
Замглавы Министерства энергетики Юрий Маневич заявил, что ведомство предлагает сократить установленный срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
Газета.Ru вчера в 02:51
Здоровье
Коротко о главном: больше 4 тысяч свердловчан с COVID-19 и вспышка эпидемии в военном городке
Больше 4 тысяч зараженных Накануне число зараженных коронавирусом в Свердловской области перевалило за 4 тысячи.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:30
Общество
Для поступления в вуз потребуется электронная подпись
В этом году при поступлении в вузы онлайн абитуриентам понадобится электронная подпись.
Поступи Онлайн 08:39
Общество
Федеральные чиновники проверят ход восстановления иркутских объектов
«Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев доложил о ходе реализации отдельных мероприятий, требующих особого внимания, в том числе о соблюдении графика выполнения работ», - говорится в сообщении по итогам совещания, опубликованном на сайте российского правительства.
Sibnovosti.ru 22:05
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru 04:48
Здоровье
В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM 16:59
Экономика
Правительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей
В подготовленном правительством РФ плане восстановления экономики, который должны внести в администрацию президента 1 июня, заложено около 8 трлн руб. за 2020–2021 годы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект документа.
Коммерсантъ вчера в 22:31
Политика
Путин объявил о проведении парада Победы 24 июня
Известия вчера в 10:34
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
RT на русском 13:15
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости 13:38
Технологии
В Росатоме придумали универсальный ускоритель для лечения рака
Специалисты российской атомной отрасли предлагают создать в России универсальный ускоритель заряженных частиц - сильноточный циклотрон, который можно применять как для наработки радиоактивных изотопов, используемых в диагностике злокачественных заболеваний, так и непосредственно для лучевой терапии разных форм рака, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".
РИА Новости 20:23
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ 22:44
Игры
27 мая Naughty Dog покажет новый геймплей The Last of Us: Part 2
Релиз The Last of Us: Part 2 запланирован на 19 июня эксклюзивно для PlayStation 4. Компания Sony закрыла комментарии к записям о The Last of Us: Part 2 во всех популярных соцсетях.
Чемпионат вчера в 04:10
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов
Актер Михаил Ефремов в интервью порталу "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на артистах сказались ограничения из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости 14:13
Энергетика
Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей
Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей.
Lenta.ru 20:42
Политика
Конгресс США поддержал санкции против Китая за притеснение уйгуров
Палата представителей США в среду поддержала большинством голосов законопроект о санкциях против высокопоставленных китайских чиновников за нарушение прав уйгуров, а также других этнических и религиозных меньшинств.
Московский Комсомолец 23:05
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
РИА Новости 16:53
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьёй Малахова
Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, в каких отношениях она находится с семьёй Натальи Шкулёвой и Андрея Малахова после публикации в журнале Starhit материала о её сыне Александре.
RT на русском 03:10
Политика
Глава ФОМ назвал самого популярного зарубежного политика у россиян
«Трамп — но не из-за отношения, а в силу эксцентричности», — отметил специалист, отвечая на вопрос о самом популярном зарубежном политике у россиян на данный момент.
Известия 20:45
Наука
Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом
В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
Discover24 05:10
Политика
Политолог объяснил «сакральный смысл» брошенной Путиным ручки
Политолог Марат Баширов в разговоре с журналистами сообщил, какой скрытый смысл кроется в жесте президента России Владимира Путина с брошенной на стол авторучкой.
News.ru 06:18
Наука
В Мехико обнаружили древние захоронения мамонтов и людей
На месте строительства нового международного аэропорта Фелипе Анхел в Мехико обнаружились останки шестидесяти мамонтов, а также древние человеческие могилы, сохранившиеся с доиспанских времен.
Planet Today 25 мая в 05:52
Здоровье
Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести.
РИА Новости вчера в 08:08
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00