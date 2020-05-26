Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост
Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Общество
Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины.
Газета.Ru 09:12
Игры
The Last of Us: Part II запретили на Ближнем Востоке
Sony еще не успела прокомментировать ситуацию, поэтому точные причины запрета неизвестны, но они, вероятно, связаны либо с сексуальным контентом, либо с затронутыми темами ЛГБТ.
Evo-rus.com вчера в 14:00
Футбол
Два крупных иностранных инвестора ведут переговоры о покупке «Уфы»
Переговоры с российским клубом ведут две зарубежные компании, рассчитывающие выйти на рынок Восточной Европы, - холдинг City Football Group, в чью семью входит "Манчестер Сити", а также Red Bull, которому принадлежат "Ред Булл Зальцбург" и "РБ Лейпциг".
Газета.Ru 08:11
Политика
В Погранслужбе заявили о беспрецедентных мерах на границах России
«Масштабное распространение коронавирусной инфекции, приведшее к обострению эпидемиологической обстановки во многих странах мира, потребовало принятия беспрецедентных мер по регулированию и контролю трансграничного перемещения людей и мобилизации усилий государства и общества на устранение последствий пандемии», — цитирует его ТАСС.
Известия 09:05
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Политика
Шредер назвал «карликом» посла Украины в ответ на критику его слов
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил на критику украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, назвав его в своей речи карликом.
Газета.Ru 07:30
Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
Политика
Политолог объяснил «сакральный смысл» брошенной Путиным ручки
Политолог Марат Баширов в разговоре с журналистами сообщил, какой скрытый смысл кроется в жесте президента России Владимира Путина с брошенной на стол авторучкой.
News.ru 06:18
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Политика
Совет ЕС утвердил упрощение визового режима с Беларусью
"Сегодня Совет одобрил решение о заключении соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии с Беларусью", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета.
Российская газета 09:16
Политика
На парад Победы в Москву пригласят лидеров стран СНГ
Общественная служба новостей 08:30
Политика
Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара
Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия вчера в 13:22
Общество
Синоптики предупредили о прохладном начале лета
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в столичном регионе в начале лета.
РИА Новости 09:27
Общество
Рособрнадзор обновил расписание ЕГЭ
Рособрнадзор обновил даты предстоящего ЕГЭ.
ФедералПресс 25 мая в 13:38
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила населенный пункт под Триполи
Источник сообщил, что после ряда боестолкновений с войсками Правительства национального согласия Ливийская национальная армия заняла расположенный в 50 километрах к юго-западу от столицы населенный пункт Эль-Хира.
Военное дело 06:46
Футбол
ЦСКА разрешили возобновить тренировки в Ватутиниках
Как стало известно «СЭ», сегодня ЦСКА получил разрешение от столичных властей и Роспотребнадзора на начало тренировок в Ватутиниках — они находятся на территории Новой Москвы.
Спорт-Экспресс 05:44
Футбол
Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»
Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 11:03
Общество
Для поступления в вуз понадобится электронная подпись
"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
Культура
Новый сезон «Американской истории ужасов» переносят на 2021 год
Релиз 10 сезона «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год. Соответствующее решение принял ответственный за шоу канал FX.
NewInform 02:34
Происшествия
На Ямале после проезда грузовика обрушился мост
По данным ГУ МЧС по региону, деревянный мост обрушился после того, как по нему проехал грузовик "Урал", пострадавших в результате инцидента нет.
ТАСС 09:10
Происшествия
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Общество
В России у кошки подтвердился коронавирус
В России зарегистрирован первый случай COVID-19 у кошек - анализ дал положительный результат после того, как хозяин питомца обратился в московский Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов с просьбой сделать ей тест.
Газета.Ru 01:52
Финансы
Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле
В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
Здоровье
Ограничительные меры по коронавирусу сохраняются в регионе до 31 мая
Сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о сохранении в регионе ограничительных мер по коронавирусу до 31 мая.
Добринские вести 09:30
Общество
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
Происшествия
Полиция нашла двух девушек, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте
В полицию доставили двух девушек из компании, пытавшейся пожарить шашлыки на пламени Вечного огня в Кронштадте, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 11:51