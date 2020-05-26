Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост

Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Цены на нефть растут благодаря увеличению спроса

REGNUM01:13

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:23

Цены на нефть растут на фоне активизации мировой экономики

Финансовая газетавчера в 05:21

Brent подорожала до $36,23 за баррель

Интерфаксвчера в 01:25

Котировки Brent и WTI растут благодаря сделке ОПЕК+ и усилению спроса

Росбалтвчера в 08:43

Цена нефти сегодня, 24 мая 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров

Чемпионат24 мая в 05:45

Как будет восстанавливаться спрос на недвижимость

РБК24 мая в 03:02
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Общество

Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины.
Газета.Ru 09:12
Игры

The Last of Us: Part II запретили на Ближнем Востоке

Sony еще не успела прокомментировать ситуацию, поэтому точные причины запрета неизвестны, но они, вероятно, связаны либо с сексуальным контентом, либо с затронутыми темами ЛГБТ.
Evo-rus.com вчера в 14:00
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Футбол

Два крупных иностранных инвестора ведут переговоры о покупке «Уфы»

Переговоры с российским клубом ведут две зарубежные компании, рассчитывающие выйти на рынок Восточной Европы, - холдинг City Football Group, в чью семью входит "Манчестер Сити", а также Red Bull, которому принадлежат "Ред Булл Зальцбург" и "РБ Лейпциг".
Газета.Ru 08:11
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Политика

В Погранслужбе заявили о беспрецедентных мерах на границах России

«Масштабное распространение коронавирусной инфекции, приведшее к обострению эпидемиологической обстановки во многих странах мира, потребовало принятия беспрецедентных мер по регулированию и контролю трансграничного перемещения людей и мобилизации усилий государства и общества на устранение последствий пандемии», — цитирует его ТАСС.
Известия 09:05
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Политика

Шредер назвал «карликом» посла Украины в ответ на критику его слов

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил на критику украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, назвав его в своей речи карликом.
Газета.Ru 07:30
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Политика

Путин предложил направить московских медиков в регионы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
Политика

Политолог объяснил «сакральный смысл» брошенной Путиным ручки

Политолог Марат Баширов в разговоре с журналистами сообщил, какой скрытый смысл кроется в жесте президента России Владимира Путина с брошенной на стол авторучкой.
News.ru 06:18
Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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Политика

Совет ЕС утвердил упрощение визового режима с Беларусью

"Сегодня Совет одобрил решение о заключении соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии с Беларусью", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета.
Российская газета 09:16
Политика

На парад Победы в Москву пригласят лидеров стран СНГ

Общественная служба новостей 08:30
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Политика

Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара

Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия вчера в 13:22
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Общество

Синоптики предупредили о прохладном начале лета

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в столичном регионе в начале лета.
РИА Новости 09:27
5
Общество

Рособрнадзор обновил расписание ЕГЭ

Рособрнадзор обновил даты предстоящего ЕГЭ.
ФедералПресс 25 мая в 13:38
7
Здоровье

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
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Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05
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Армия и оружие

Армия Хафтара захватила населенный пункт под Триполи

Источник сообщил, что после ряда боестолкновений с войсками Правительства национального согласия Ливийская национальная армия заняла расположенный в 50 километрах к юго-западу от столицы населенный пункт Эль-Хира.
Военное дело 06:46
1
Футбол

ЦСКА разрешили возобновить тренировки в Ватутиниках

Как стало известно «СЭ», сегодня ЦСКА получил разрешение от столичных властей и Роспотребнадзора на начало тренировок в Ватутиниках — они находятся на территории Новой Москвы.
Спорт-Экспресс 05:44
Футбол

Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»

Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 11:03
Общество

Для поступления в вуз понадобится электронная подпись

"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
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Культура

Новый сезон «Американской истории ужасов» переносят на 2021 год

Релиз 10 сезона «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год. Соответствующее решение принял ответственный за шоу канал FX.
NewInform 02:34
Происшествия

На Ямале после проезда грузовика обрушился мост

По данным ГУ МЧС по региону, деревянный мост обрушился после того, как по нему проехал грузовик "Урал", пострадавших в результате инцидента нет.
ТАСС 09:10
Происшествия

В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
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Общество

В России у кошки подтвердился коронавирус

В России зарегистрирован первый случай COVID-19 у кошек - анализ дал положительный результат после того, как хозяин питомца обратился в московский Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов с просьбой сделать ей тест.
Газета.Ru 01:52
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Финансы

Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле

В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
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Здоровье

Ограничительные меры по коронавирусу сохраняются в регионе до 31 мая

Сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о сохранении в регионе ограничительных мер по коронавирусу до 31 мая.
Добринские вести 09:30
Общество

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
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Происшествия

Полиция нашла двух девушек, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте

В полицию доставили двух девушек из компании, пытавшейся пожарить шашлыки на пламени Вечного огня в Кронштадте, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 11:51
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Кино

Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе

Piter.tv 07:56
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