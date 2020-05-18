Напомним, обвал мирового рынка произошел на фоне пандемии, а также провала переговоров в формате ОПЕК+ в марте. В середине апреля соглашение все же было достигнуто — производители договорились сократить совместную добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне, чтобы стабилизировать рынок нефти.

Мировые цены на нефть пошли вверх

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