Энергетика
Новые ВедомостиМировые цены на нефть пошли вверх
Росту цен поспособствовал оптимизм из-за восстановления спроса на бензин, поскольку правительства стран начали облегчать ограничительные меры. Одним из главных драйверов роста нефтяных котировок стали новости из Китая, который является вторым, после США, потребителем нефти в мире.
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Здоровье
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 84 человека
За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 84 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:11
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Здоровье
Коронавирусом заразились 147 саратовских медиков
Выплаты уже получили 7 работников. Напомним, в Саратовской области от коронавируса скончались 18 человек.
Регион 64 05:54
Экономика
Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета 05:40
Религия
День памяти Николая Чудотворца празднуют православные
СеверИнформ 01:18
Хоккей
Губерниев рассказал о том, что Юрий Семин витает в облаках
Губерниев для «Матч ТВ» сказал о том, что Юрий Семин витает в облаках, и признан лучшим тренером России, тогда как в стране есть такие представители тренерского цеха, как Этери Тутберидзе (фигурное катание), Александр Немытрев (плавание), Геннадий Габрилян (легкая атлетика).
ProstoProSport 01:15
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании
Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
RuNews24.ru вчера в 15:24
Политика
Путин в законопроекте о патриотическом воспитании сослался на статью Конституции, которую еще не приняли
В своем новом законопроекте о воспитании патриотизма у школьников президент России Владимир Путин ссылается на статью Конституции, которую должны только принять на общероссийском голосовании.
66.ru 06:16
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко был вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перевозке через границу коллекции картин.
Газета.Ru 03:51
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости вчера в 06:59
Армия и оружие
В ДНР заявили, что подавили огневые точки силовиков
Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики подавили ответным огнем точки силовиков, которые вели огонь по территории ДНР, сообщил журналистам представитель Народной милиции республики.
РИА Новости 04:35
Происшествия
Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма
Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма.
ТАСС вчера в 05:35
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Пакистане
Газета.Ru 06:12
Здоровье
На Кубани выздоровели более половины пациентов с SARS-CoV-2
Краснодар, 21 мая 2020, 11:01 — REGNUM Более половины жителей Краснодарского края, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели, сообщили 21 мая в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 04:01
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Общество
Беглов объяснил сохранение почти всех ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая.
REGNUM 06:28
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
Общество
В Курске прокуратура отреагировала на митинг предпринимателей
Друг для друга (Курск) 05:55
Общество
В Steam началась «Весенняя уборка»
В Steam стартовала акция «Весенняя уборка», в рамках которой Valve предложит пользователям пройти игры, которые накопились у них в библиотеках.
Cyber.sports.ru 01:50
Общество
На Среднем Урале выявили ещё 135 человек с коронавирусом
Екатеринбург, 22 мая 2020, 11:00 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 135 случаев выявления нового коронавируса.
REGNUM 04:00
Религия
Храмы в России могут открыться дли прихожан к концу мая
В свою очередь, источник в РПЦ подтвердил «Интерфаксу», что рабочая группа при патриархе обсуждает сроки открытия храмов и формат их работы в ближайшее время.
Эхо Москвы 05:31
Кино
Звезды «Игры престолов» снимутся вместе в фильме про вампиров
Питеру Динклейджу, сыгравшему Тириона Ланнистера в "Игре престолов", досталась роль охотника, а его коллега по сериалу Джейсон Момоа (Кхал Дрого) сыграет вампира.
VSE42.RU 05:56
Общество
Где в Самарской области нашли больных коронавирусом 20 мая
Региональный оперштаб по противодействию COVID-19 рассказал, где в Самарской области нашли новых пациентов с коронавирусом.
Терра 20 мая в 04:45
Общество
Президент России назвал дату проведения ЕГЭ
Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
Zabnews.ru вчера в 08:34
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей
Одна из поддержанных мер увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком.
Российская газета 05:41
Политика
Срок годности: От Паштета ждут активных действий
Как стало известно ИА «Прайм Крайм», 20 мая в Белоруссии из ИТК-5 Ивацевичи по отбытию срока освободился 38-летний бывший вор «в законе» Павел Алексеевич, более известный в криминальной среде как Паштет, которому предрекают роль локомотива анти-кушнеровской оппозиции.
Прайм Крайм 04:31
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Газета.Ru вчера в 17:15
Происшествия
Под Тверью педагоги заразили коронавирусом 14 детей в школе-интернате
К 19 мая COVID-19 в интернате диагностировали у 14 детей и пяти педагогов.
SM News 05:40