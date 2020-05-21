Росту цен поспособствовал оптимизм из-за восстановления спроса на бензин, поскольку правительства стран начали облегчать ограничительные меры. Одним из главных драйверов роста нефтяных котировок стали новости из Китая, который является вторым, после США, потребителем нефти в мире.

Мировые цены на нефть пошли вверх

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