Энергетика
Новые ВедомостиМировые цены на нефть пошли вверх
Росту цен поспособствовал оптимизм из-за восстановления спроса на бензин, поскольку правительства стран начали облегчать ограничительные меры. Одним из главных драйверов роста нефтяных котировок стали новости из Китая, который является вторым, после США, потребителем нефти в мире.
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Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 20 мая в 10:24
Происшествия
Источник: силовики преследуют группу боевиков в Хасавюртовском районе Дагестана
Сотрудники силовых структур Дагестана преследуют группу боевиков, обнаруженных в Хасавюртовском районе республики, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона в пятницу.
ТАСС 03:05
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о мутациях коронавируса
Коронавирус не обладает высокой изменчивостью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 22 мая в интервью РИА Новости.
ИА Красная Весна 02:01
Происшествия
В Одессе произошло частичное обрушение еще одного жилого дома
Частичное обрушение еще одного жилого дома произошло в Одессе, передает РИА "Новости" со ссылкой на госслужбу по ЧС Украины.
Газета.Ru 01:45
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Общество
Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию
По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
REGNUM 02:29
Общество
За сутки в Крыму с коронавирусом госпитализированы 10 человек
У второго заболевшего COVID-19 был выявлен лабораторно: пациент обратился за медпомощью с признаками ОРВИ, а приказом Минздрава сейчас у всех пациентов с ОРВИ старше 65 лет обязательно берут тест на коронавирус.
Вести.Севастополь 03:05
Общество
В России назвали самые востребованные у абитуриентов факультеты
Москва, 22 мая 2020, 06:53 — REGNUM Российские абитуриенты в каждом пятом случае связывают свою учёбу с информационными технологиями — 20% выпускников школ планируют поступить на соответствующие факультеты в вузах.
REGNUM вчера в 23:53
Экономика
Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания
В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия вчера в 17:01
Интернет
Роскачество предупредило кинолюбителей об опасности пиратских сайтов
Использование пиратских интернет-ресурсов для просмотра и скачивания фильмов несет опасность заражения компьютера вредоносной программой, а также потерей персональных данных, говорится в сообщении Роскачества.
ПРАЙМ 01:12
Авто
Бюджетные модели Ravon со значком Chevrolet добрались до дилеров
В Беларуси стартовали продажи автомобилей Chevrolet, которые ранее продавались под другим брендом Ravon.
Российская газета 02:42
Шоу-бизнес
Ургант пристыдил Собчак за отсутствие маски
Телеведущий Иван Ургант пристыдил свою коллегу Ксению Собчак за то, что она была без маски в здании телецентра Останкино.
Lenta.ru 02:56
Общество
В России заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19
Вакцину от коронавируса COVID-19 успешно опробовали на себе сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ).
Коммерсантъ 02:48
Авто
Nissan планирует сократить свыше 20 тыс. сотрудников
Планы по увольнению свыше 20 тыс. работников по всему миру обнародовал японский автопроизводитель Nissan Motor Co, 22 мая сообщило японское информагентство Киодо со ссылкой на источник в компании.
ИА Красная Весна 03:06
Наука
Суперкомпьютер назвал причину исчезновения неандертальцев
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятную причину исчезновения неандертальцев.
Актуальные Новости вчера в 10:04
Экономика
«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей
Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:05
Общество
Владимир Путин объявил дату начала сдачи ЕГЭ
21 мая президент страны Владимир Путин в ходе совещания по вопросам образования в условиях непростой эпидобстановки назвал дату начала Единых государственных экзаменов (ЕГЭ).
Пенза-Пресс вчера в 09:55
Политика
Трамп нарушил закон штата Мичиган и не надел маску на заводе Ford
Президент США Дональд Трамп проигнорировал требование генерального прокурора Мичигана, демократа Даны Нессел надеть маску при посещении штата, чтобы совершить поездку по заводу Ford Motor Company.
Российская газета 00:23
Политика
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
Авто
Volkswagen начнет выпускать в РФ три новых автомобиля
Тарантас Ньюс вчера в 23:22
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Происшествия
На Украине пьяный охотник застрелил в лесу семь человек
В Житомирской области пьяный охотник в ночь на пятницу, 22 мая, застрелил в лесу семь человек.
Lenta.ru 02:55
Авто
Брянцы отказываются от покупки новых машин
Прогнозируется, что в зависимости от того, как долго продлятся ограничения, спрос на новые авто просядет минимум на 20-50%.
Город32 20 мая в 04:26
Финансы
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты.
Вести.Ru вчера в 08:54
Происшествия
Суд в Красноярском крае отклонил апелляцию на арест бизнесмена Быкова
Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.
РБК 03:23