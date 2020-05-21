Энергетика
Новые ВедомостиМировые цены на нефть пошли вверх
Росту цен поспособствовал оптимизм из-за восстановления спроса на бензин, поскольку правительства стран начали облегчать ограничительные меры. Одним из главных драйверов роста нефтяных котировок стали новости из Китая, который является вторым, после США, потребителем нефти в мире.
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Происшествия
Отменено решение о продлении ареста Арашуковых
Вести.Ru 05:15
Происшествия
Под Житомиром владелец пруда застрелил семерых бойцов нацгвардии Украины
Среди погибших действующие военные нацгвардии Украины и киевский волонтер, сообщил информированный источник.
Взгляд.ру 05:19
Общество
В Перми вновь закроют набережную для прогулок
В Перми с 23 мая вновь приостановят доступ на набережную Камы, сообщили в администрации города.
Местное время (г. Пермь) 04:52
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
Здоровье
В Курганской области зафиксировано восемь новых носителей коронавируса
Курган, 22 мая 2020, 12:08 — REGNUM В Курганской области за сутки выявлено восемь случаев заражения новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:08
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Армия и оружие
Истребители трех стран НАТО сопровождали российские бомбардировщики
Вести.Ru вчера в 10:20
Происшествия
В нацпарке «Земля леопарда» задержали браконьера с винтовкой Мосина
Оперативная группа госинспекторов приморского национального парка «Земля леопарда» задержала вооружённого нарушителя, сообщает сайт заповедника.
Аргументы и Факты вчера в 23:00
Космос
На орбите Юпитера нашли аномальный астероид
МедиаПоток 04:22
Общество
В УрФУ выявили случай заражения коронавирусом в одном из общежитий
Случай заражения новым коронавирусом подтвержден в одном из общежитий Уральского федерального университета (УрФУ).
ТАСС 05:24
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Экономика
Moody’s прогнозирует рост миграции внутри России из-за пандемии
Внутрироссийская миграция в ближайшие два года ускорится из-за последствий пандемии коронавируса и обвала цен на нефть, считают аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service.
RT на русском 20 мая в 09:27
Общество
В России за сутки выявили 8849 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 8849 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 03:35
Общество
Попова рассказала о требованиях после снятия ограничений из-за COVID
После третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, бизнесу и посетителям все равно придется соблюдать некоторые требования, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости».
РБК 04:10
Происшествия
В МВД сообщили о возбуждении дела об организации занятия проституцией
RT на русском 04:48
Общество
Рекордное число смертей от COVID-19 зарегистрировали в России
Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 на территории РФ достигло отметки в 326,4 тыс. человек.
DP.RU 03:59
Экономика
Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров.
Интерфакс 20 мая в 06:57
Политика
США вышли из Договора об открытом небе с Россией
«В настоящий момент трудно комментировать, выиграет или же потеряет Россия от выхода США из Договора об открытом небе, однако, совершенно очевидно, что текущая ситуация ведёт к гонке вооружений, что создаёт дополнительную напряжённость не только во взаимоотношениях между США и Россией, но в мире в целом», - заявил аналитик.
Avia.pro вчера в 22:31
Общество
Россияне смогут снова выходить на пенсию раньше
До конца года ведомство предлагает отправить на пенсию тех, кому до выхода на заслуженный отдых остается три года.
ПРАЙМ 20 мая в 08:22
Авто
Mazda начала выпуск первого электромобиля Mazda MX-30
Стало известно, что на предприятии в Хиросиме началось серийное производство Mazda MX-30 — первого электрического авто бренда.
32CARS.ru 20 мая в 12:26
Происшествия
В Тверской области супруги заразили коронавирусом 14 детей в школе-интернате
Проверка прокуратуры, показала, что сотрудница школы, у которой первой диагностировали коронавирус, а также её супруг, заступая на смену, скрыли факт заболевания своей дочери, у которой 25 апреля был подтвержден COVID-19.
Tverigrad.ru 05:06
Общество
Госдума приняла во II чтении проект о поддержке экономики при пандемии
Государственная дума на заседании в четверг, 21 мая, приняла во II чтении законопроект о неотложных мерах поддержки экономики в период пандемии.
Известия вчера в 06:56
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко был вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перевозке через границу коллекции картин.
Газета.Ru 03:51
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru вчера в 10:49
Общество
СКР проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал расследование в связи с информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной, сообщил Telegram-канал Baza.
Компания вчера в 05:50
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25