Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияМировые цены на нефть продолжают свой рост

Напомним, 18 мая сообщалось, что нефть марки Brent подорожала до $35 за баррель. В минувшую пятницу, 15 мая, ИА «Новороссия» сообщало, что в мире отмечен рост цен на нефть. В начале мая, 6 числа, нефть Urals поднялась в цене до $25.
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Нефть марки WTI подорожала до $36,51 за баррель

News.ruвчера в 11:54

Нефть WTI поднялась до $34 за баррель

REGNUMвчера в 15:52

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 21 мая в 12:00 MSK составил $36.51 за баррель (+$0.76; +2.13%)

АК&Мвчера в 05:18

Цена на нефть WTI впервые с марта превысила $34 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 04:27

Нефть дорожает на фоне снижения запасов сырья в США

Взгляд.рувчера в 01:18

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:32

Котировки Brent и WTI продолжают подниматься

Росбалтвчера в 08:47
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Происшествия

В Дагестане началась погоня за скрывшейся в лесу группой боевиков

Lenta.ru 04:23
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Армия и оружие

Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство

ТАСС 04:47
Политика

В Госдуме оценили решение США выйти из Договора по открытому небу

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов прокомментировал в пятницу, 22 мая, решение Соединенных Штатов Америки выйти из Договора по открытому небу.
Аргументы недели 04:58
Политика

Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным

Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на замену очному.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 07:29
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Общество

ОСК расторгла контракт по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ранее, 3 апреля, Рахманов заявил, что пожар на «Адмирале Кузнецове» нанес ущерб в 500 млн рублей.
Известия вчера в 08:33
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Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»

Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 01:18
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Армия и оружие

Украина обвинила Россию в сознательном нарушении минских соглашений

В ООС рассказали о нарушении договоренностей на Донбассе "оккупантами". Украина обвинила Россию в сознательном нарушении минских соглашений.
Piter.tv 04:27
Общество

Госдума приняла закон о мерах поддержки экономики

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон неотложных мерах поддержки экономики России на фоне пандемии.
BFM.ru 05:41
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Происшествия

В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков

Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 02:03
8
Космос

Экс-астронавт НАСА сравнила посадку на «Союзе» и Crew Dragon

РИА Новости вчера в 19:38
Общество

Состояние богатейших людей США с марта выросло на $434 млрд

Пять богатейших людей — Джефф Безос (основатель Amazon), Билл Гейтс (основатель Microsoft), Марк Цукерберг (основатель Facebook), Уоррен Баффет (глава Berkshire Hathaway) и Ларри Эллисон (сооснователь Oracle) — увеличили свое состояние на $75,5 млрд, или на 19%, это 21% от общего прироста.
Коммерсантъ 03:56
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
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Происшествия

Под Тверью педагоги заразили коронавирусом 14 детей в школе-интернате

К 19 мая COVID-19 в интернате диагностировали у 14 детей и пяти педагогов.
SM News 05:40
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Футбол

Неймар попал на обложку российского GQ с русско-американской моделью

Героями номера стали форвард «ПСЖ» Неймар и русско-американская модель Наталья Барулич, а темой номера стала защита и поддержка своих близких в условиях пандемии коронавируса.
Metaratings 20 мая в 17:28
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Кино

Звезды «Игры престолов» появятся в новом фильме про вампиров

Сюжет нового фильма расскажет о приключениях охотника на вампиров Ван Хельсинга, которого сыграет Динклэйдж.
Экономика сегодня вчера в 08:22
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Общество

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
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Здоровье

В Курганской области выявили восемь новых случаев коронавируса

В Курганской области выявили восемь новых случаев коронавируса. На 22 мая в регионе зарегистрировано ещё 8 новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан 05:05
Путешествия

Отели Турции готовятся к приему российских туристов

Отели Анталии и других курортов Турции ведут активную подготовку к летнему сезону в новых обстоятельствах.
Турпром 19 мая в 05:46
Общество

В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
РИА Новости 04:38
Общество

В Москве за сутки вновь выявлено менее 3 тысяч случаев коронавируса

В Москве третий день подряд суточный прирост случаев коронавируса ниже 3 тыс. По данным оперативного штаба, за сутки было выявлено 2988 заболевших.
RT на русском 03:59
Футбол

Футболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Известия 04:21
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Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Футбол

Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал отказ руководства клуба продлить контракт с главным тренером Юрием Сёминым.
RT на русском 05:02
Происшествия

Под Житомиром владелец пруда застрелил семерых бойцов нацгвардии Украины

В Житомирской области на берегу водоема вблизи села Новоселица арендатор пруда расстрелял семерых отдыхающих.
Взгляд.ру 05:19
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко был вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перевозке через границу коллекции картин.
Газета.Ru 03:51
Наука

Суперкомпьютер назвал причину исчезновения неандертальцев

Суперкомпьютер назвал наиболее вероятную причину исчезновения неандертальцев.
Актуальные Новости вчера в 10:04
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Происшествия

200 свободных инфекционных коек осталось в Архангельской области

Архангельск, 22 мая 2020, 12:35 — REGNUM В Архангельской области развернут дополнительные койки для больных COVID-19 — в медучреждениях осталось только 200 свободных мест.
REGNUM 05:35
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В уфимском институте МВД фиктивно работали два профессора

В Уфе в Уфимском юридическом институте МВД России с 2018 года фиктивно работали два профессора.
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