Росту цен поспособствовал оптимизм из-за восстановления спроса на бензин, поскольку правительства стран начали облегчать ограничительные меры. Одним из главных драйверов роста нефтяных котировок стали новости из Китая, который является вторым, после США, потребителем нефти в мире.

Мировые цены на нефть пошли вверх

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 331

Здоровье В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 2,2K

Политика Путин отложил призыв в армию выпускников школ текущего года Призыв выпускников школ этого года отложен, заявил президент РФ Владимир Путин.

Общество Татьяна Навка вылечилась от коронавируса Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции. 209

Политика США заблокировали в Совбезе ООН заявление России по Венесуэле США заблокировали в Совете Безопасности ООН внесенное Россией заявление с осуждением вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и посягательство на ее суверенитет. 343

Политика У пяти депутатов Госдумы нашли антитела к коронавирусу Тесты выявили антитела к коронавирусу у пятерых депутатов Госдумы, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. 56

Политика Путин поручил организовать контроль знаний школьников в следующем году Президент РФ Владимир Путин поручил организовать контроль знаний школьников в следующем учебном году.

Общество «Я получаю реально много денег»: Мясников рассказал о своих доходах Главный врач ГКБ имени М. Е. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников рассказал журналисту Владимиру Соловьеву о своих заработках и недвижимости.

Энергетика Российский газ в Турции перестал быть востребованным Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ). 570

Происшествия Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма. 132

Гаджеты Смартфоны Huawei и Honor получат процессоры MediaTek По словам главы бренда Жао Минга, внедрение MediaTek для смартфонов Honor и Huawei планируется сделать массовым. 33

Энергетика Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади. 1,7K

Биатлон Драчёв отреагировал на уход Касперовича в сборную Болгарии по биатлону Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал информацию о том, что личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону.

Экономика Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов В принятой в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. 5

Общество В России могут ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты В настоящее время уголовная ответственность предусмотрено только для компаний, в которых работникам выплачивается «серая» зарплата в размере 100 тыс. рублей и выше, напомнил Артамонов. 1,7K

Общество Госдума в два раза повысит пособия по уходу за детьми Москва, 20 мая 2020, 18:52 — REGNUM Депутаты Госдумы и члены Совфеда от «Единой России» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым внесли в нижнюю палату парламента поправки, повышающие пособие по уходу за детьми до 6 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM. 10

Происшествия Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России. 15