Энергетика
Новые ВедомостиМировые цены на нефть пошли вверх
Росту цен поспособствовал оптимизм из-за восстановления спроса на бензин, поскольку правительства стран начали облегчать ограничительные меры. Одним из главных драйверов роста нефтяных котировок стали новости из Китая, который является вторым, после США, потребителем нефти в мире.
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Нефть подорожала на фоне сообщений о резком сокращении запасов энергоресурса в США
Фонтанка.Рувчера в 11:49
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Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Здоровье
В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака
Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Online47.ru 00:22
Общество
В Подмосковье планируют открыть МФЦ с 25 мая
В Московской области с понедельника, 25 мая, планируется поэтапное открытие многофункциональных центров (МФЦ).
RT на русском 06:35
Политика
Путин отложил призыв в армию выпускников школ текущего года
Призыв выпускников школ этого года отложен, заявил президент РФ Владимир Путин.
ФАН 07:28
Общество
В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса
В Краснодарском крае продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 6 июня.
РБК 06:58
Общество
Татьяна Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Политика
США заблокировали в Совбезе ООН заявление России по Венесуэле
США заблокировали в Совете Безопасности ООН внесенное Россией заявление с осуждением вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и посягательство на ее суверенитет.
BFM.ru 01:42
Политика
У пяти депутатов Госдумы нашли антитела к коронавирусу
Тесты выявили антитела к коронавирусу у пятерых депутатов Госдумы, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:25
Политика
Путин поручил организовать контроль знаний школьников в следующем году
Президент РФ Владимир Путин поручил организовать контроль знаний школьников в следующем учебном году.
РЕН ТВ 07:22
Происшествия
В России разоблачили международную банду торговцев героином
В России разоблачена трансграничная этническая преступная группировка, которая занималась торговлей афганским героином.
Известия 02:49
Общество
«Я получаю реально много денег»: Мясников рассказал о своих доходах
Главный врач ГКБ имени М. Е. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников рассказал журналисту Владимиру Соловьеву о своих заработках и недвижимости.
Вечерняя Москва 06:13
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru вчера в 06:29
Происшествия
Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма
Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма.
ТАСС 05:35
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 19 мая в 22:10
Киберспорт
Просьбы игроков услышаны: из Doom Eternal уберут Denuvo
Вашингтон, 21 мая 2020, 11:03 — REGNUM После многочисленных жалоб со стороны игроков из Doom Eternal уберут защиту Denuvo.
REGNUM 04:03
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Газета.Ru 03:59
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Honor получат процессоры MediaTek
По словам главы бренда Жао Минга, внедрение MediaTek для смартфонов Honor и Huawei планируется сделать массовым.
iReactor 02:54
Армия и оружие
Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
Мой Брянск вчера в 10:50
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 19 мая в 02:27
Биатлон
Драчёв отреагировал на уход Касперовича в сборную Болгарии по биатлону
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал информацию о том, что личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону.
Чемпионат 06:17
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятой в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 07:12
Общество
За сутки в России подтверждено 8849 случаев COVID-19 в 84 регионах
За сутки в России подтверждено 8849 случаев COVID-19 в 84 регионах.
Российская газета 03:35
Общество
Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.
RT на русском 05:30
Общество
В России могут ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты
В настоящее время уголовная ответственность предусмотрено только для компаний, в которых работникам выплачивается «серая» зарплата в размере 100 тыс. рублей и выше, напомнил Артамонов.
REGNUM 07:34
Общество
Госдума в два раза повысит пособия по уходу за детьми
Москва, 20 мая 2020, 18:52 — REGNUM Депутаты Госдумы и члены Совфеда от «Единой России» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым внесли в нижнюю палату парламента поправки, повышающие пособие по уходу за детьми до 6 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 11:52
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына
Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.
РБК 04:30
Кино
Актриса из фильма «Лед» отреагировала на критику Тарасовой
Снявшаяся в фильме "Лед" фигуристка Катарина Гербольдт ответила на критику заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
Газета.Ru 04:48
Политика
Трампу предрекли поражение на президентских выборах
С помощью модели аналитики пришли к выводу, что Трамп на предстоящих выборах сможет получить лишь 35% голосов.
Москва 24 06:49