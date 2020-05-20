Энергетика

Новые ВедомостиНовые ВедомостиМировые цены на нефть пошли вверх

Росту цен поспособствовал оптимизм из-за восстановления спроса на бензин, поскольку правительства стран начали облегчать ограничительные меры. Одним из главных драйверов роста нефтяных котировок стали новости из Китая, который является вторым, после США, потребителем нефти в мире.
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Нефть дорожает на фоне снижения запасов сырья в США

Взгляд.ру01:18

Мировые цены на нефть поднялись

Газета.Ru02:20

Нефть подорожала на фоне сообщений о резком сокращении запасов энергоресурса в США

Фонтанка.Рувчера в 11:49

Цена на нефть WTI впервые с марта превысила $34 за баррель

Rambler News Service04:27

Цены на нефть начали расти на фоне снижения запасов в США

Российская газетавчера в 22:37

Цены на нефть растут на фоне снижения запасов в США

News.ru01:31

Цена нефти Brent превысила $36

ТАССвчера в 10:11
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Политика

Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

РИА Новости 05:03
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Общество

Кабмин выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома

ТАСС 06:08
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Происшествия

Полковник МВД задержан после сделки с фигурантом дела под Брянском

По версии следствия, начальник отдела по расследованию ОП договорился с подозреваемым о получении взятки с фигуранта дела в размере 5 млн рублей.
Народные новости вчера в 08:40
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Общество

В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса

В Краснодарском крае продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 6 июня.
РБК 06:58
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Кино

В Сети появился трейлер фильма HBO о преследовании геев в Чечне

HBO снял документальную ленту о притеснениях за нетрадиционную сексуальную ориентацию в Чечне.
Росбалт 02:54
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Игры

Serious Sam 4 выйдет на PC в августе

Devolver Digital и Croteam объявили дату выхода игры Serious Sam 4 – август 2020 года.
The GEEK вчера в 15:50
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Политика

Росархив открыл доступ к архивам о предыстории Второй мировой войны

Первая часть коллекции включает в себя период с января 1933 года по 31 августа 1939 года.
Газета.Ru 06:09
Экономика

Россияне запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала года

Жители России запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала этого года.
Lenta.ru вчера в 19:27
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Шоу-бизнес

Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин

Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38
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Здоровье

В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака

Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Online47.ru 00:22
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Кино

Комедийный сериал «Великая» про Екатерину II появился на Wink

На видеосервисе Wink появился комедийный сериал "Великая", рассказывающий про императрицу Екатерину II.
Piter.tv 19 мая в 02:42
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Общество

Людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу могут начать изолировать

В решениях работающего при департаменте здравоохранения Москвы Клинического комитета по борьбе с коронавирусом содержатся рекомендации по изоляции людей с выявленным в процессе тестирования иммунитетом к COVID-19.
Газета.Ru 06:44
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Происшествия

Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына

Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.
РБК 04:30
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Политика

Украина обвинила парламент Болгарии в манипуляции

Министерство иностранных дел Украины обвинило в манипуляциях парламент Болгарии, принявший декларацию о влиянии административно-территориальной реформы в Одесской области на права местной болгарской общины.
Lenta.ru 02:52
16
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты попал в больницу

REGNUM 05:46
28
Общество

У пяти депутатов Госдумы нашли антитела к коронавирусу

Тесты выявили антитела к коронавирусу у пятерых депутатов Госдумы, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:25
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Происшествия

В Бурятии завели дело на иностранца, кидавшего камни в медсестер

Российская газета 04:06
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Общество

Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
4
Общество

В ФРГ освободили «Северный поток» от положений директивы ЕС

Ранее в среду иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG против решения ЕС о распространении норм «газовой директивы» на проект «Северный поток – 2» отклонил суд общей юрисдикции Европейского союза.
Известия вчера в 11:05
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Экономика

Россиянам предложили сервис дистанционных финуслуг

Центробанк и Минкомсвязь запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять кредитным организациям информацию о себе и получать необходимые услуги.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Хоккей

Умер олимпийский чемпион по хоккею Герасимов

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Александр Герасимов скончался на 62-м году жизни.
RT на русском 06:43
Происшествия

В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта

Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
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Общество

В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат

В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
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Общество

Давид Якобашвили вернулся в Россию

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили вернулся на несколько дней в Россию, об этом он сам сообщил РБК.
Коммерсантъ 04:06
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Армия и оружие

Вооруженные силы Венесуэлы начнут сопровождать иранские танкеры

Иранские танкеры предлагается конфисковывать при дозаправке в портах третьих стран.
Московский Комсомолец вчера в 18:54
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
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Политика

Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.
RT на русском 05:30
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Общество

Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса

Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21
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Общество

Навка вылечилась от коронавируса

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции.
RT на русском 06:35
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Шоу-бизнес

Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой

Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru 19 мая в 18:38
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