Энергетика

Новые ВедомостиНовые ВедомостиМировые цены на нефть пошли вверх

Росту цен поспособствовал оптимизм из-за восстановления спроса на бензин, поскольку правительства стран начали облегчать ограничительные меры. Одним из главных драйверов роста нефтяных котировок стали новости из Китая, который является вторым, после США, потребителем нефти в мире.
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Нефть марки WTI подорожала до $36,51 за баррель

News.ruвчера в 11:54

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:32

Котировки Brent и WTI продолжают подниматься

Росбалтвчера в 08:47

Нефть дорожает на фоне снижения запасов сырья в США

Взгляд.рувчера в 01:18

Цены на нефть отступили от максимумов с марта, но «бычьи» настроения сохраняются

ПРАЙМвчера в 11:36

Цена на нефть WTI впервые с марта превысила $34 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 04:27

Мировые цены на нефть поднялись

Газета.Ruвчера в 02:20
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Общество

В России от коронавируса за сутки умерли 150 человек

За прошедшие сутки в России зафиксировали 8 894 заражения коронавирусом, 150 человек умерли от COVID-19.
Телеканал RTVI 03:35
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Общество

В России за сутки выявлено 8894 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Sputnik Абхазия 03:51
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Общество

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
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Здоровье

Общее число заболевших коронавирусом на Кубани превысило 3 тысячи

Коронавирус на Кубани диагностировали еще у 92 человек.
ЮГ Times 04:00
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Общество

Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Уфа, 22 мая 2020, 08:33 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности.
REGNUM 01:33
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Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
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Общество

Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург добавил, что при начале всеобщей вакцинации в сентябре — октябре есть шанс избежать второй волны эпидемии.
Lenta.ru 01:14
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Политика

МИД: Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу

Читайте такжеСША выдвинули ВОЗ условия для продолжения финансирования Вместе с тем, президент США Дональд Трамп не исключает, что его решение по выходу из Договора по открытому небу может быть изменено, если Москва начнет следовать документу и выполнять все прописанные в нем условия.
Общественное телевидение России 03:26
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
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Армия и оружие

Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии

В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru вчера в 11:23
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Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

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Шоу-бизнес

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Известная российская актриса Надежда Михалкова впервые показала детей от кинорежиссера Резо Гигинеишвили.
Актуальные Новости вчера в 10:29
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Общество

В Калининградской области за сутки выявили 41 случай коронавируса

В Калининградской области за сутки выявили 41 новый случай COVID-19.
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Авто

Mazda начала выпуск первого электромобиля Mazda MX-30

Стало известно, что на предприятии в Хиросиме началось серийное производство Mazda MX-30 — первого электрического авто бренда.
32CARS.ru 20 мая в 12:26
Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
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Экономика

Решетников назвал сроки выхода ВВП на докризисный уровень

Внутренний валовый продукт России достигнет докризисного уровня в I полугодии 2022 года, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам в четверг.
Интерфакс вчера в 17:08
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Общество

Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов

Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета вчера в 07:58
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Футбол

Гончаренко рассказал о трансферных планах ЦСКА

RT на русском вчера в 16:14
Общество

В Татарстане число умерших от коронавируса пациентов выросло до 10

Российская газета 04:08
Общество

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля

Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
Происшествия

В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков

Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 02:03
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Общество

Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов

Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
Ведомости вчера в 13:54
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Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос 26 мая

Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований 26 мая по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, сообщила в пятницу пресс-служба бюро.
РИА Новости 03:25
Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
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Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе

Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
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Комбаров не уверен, что стоит возобновлять сезон РПЛ

Игрок самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров не уверен, что стоит возобновлять сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sportbox.ru.
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Звезды «Игры престолов» сыграют в вампирском фильме

Главные роли в фильме сыграют звезды «Игры престолов» Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа.
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Космос

Испытания системы зажигания ракеты «КосмоКурса» начнутся через полтора-два месяца

Испытания элементов двигателя ракеты и системы зажигания компании "КосмоКурс" начнутся через месяц-два - со сдвигом изначальных сроков из-за пандемии коронавируса.
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Путин призвал не спешить с открытием курортов в Краснодарском крае

Владимир Путин призвал не торопиться с открытием курортов в Краснодарском крае.
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