Энергетика

Новые ВедомостиНовые ВедомостиМировые цены на нефть пошли вверх

Росту цен поспособствовал оптимизм из-за восстановления спроса на бензин, поскольку правительства стран начали облегчать ограничительные меры. Одним из главных драйверов роста нефтяных котировок стали новости из Китая, который является вторым, после США, потребителем нефти в мире.
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Нефтехранилища пока справились с нефтью

Ведомостивчера в 17:14

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:32

Нефть WTI поднялась до $34 за баррель

REGNUMвчера в 15:52

Котировки Brent и WTI продолжают подниматься

Росбалтвчера в 08:47

Цена на нефть WTI впервые с марта превысила $34 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 04:27

Нефть дорожает на фоне снижения запасов сырья в США

Взгляд.рувчера в 01:18

Нефть марки WTI подорожала до $36,51 за баррель

News.ruвчера в 11:54
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Происшествия

В Пакистане разбился пассажирский самолет

Ведомости 06:42
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Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
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Происшествия

В Хасавюртовском районе обнаружили группу бандитов

РИА Новости 06:45
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
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Происшествия

В Липецкой области умер врач с коронавирусом

В Липецкой области умер врач с подтверждённым COVID-19. По данным оперативного штаба, скончался участковый терапевт Грязинской ЦРБ.
Kursk.com 07:26
Общество

Родители выпускников школ оценили решение о переносе ЕГЭ

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что проведение ЕГЭ в стране начнётся 29 июня, а глава Минпросвещения Сергей Кравцов добавил, что аттестаты выдадут всем выпускникам до 15 июня.
Life.ru вчера в 14:28
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Общество

В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работе в больницах

"К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - приводятся слова заместителя председателя правительства области Романа Каратаева.
Газета.Ru 07:15
Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Происшествия

Владельца журнала «Флирт» снова заподозрили в организации проституции

Известия вчера в 05:11
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Путешествия

Стало известно об условиях допуска туристов на отдых в Турции

Турецкие отели готовят инфраструктуру в ожидании первых туристов.
News.ru 05:43
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Общество

Коронавирусом переболели 14% сдавших тест россиян

Антитела к вирусу SARS-CoV-2 имеет примерно каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории «Инвитро».
Коммерсантъ 04:38
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Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Интерфакс вчера в 07:26
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Политика

Глава ДНР подтвердил наличие у него российского гражданства

Комментируя заявление украинской стороны, которая предоставила в ОБСЕ копию российского паспорта Пушилина, глава ДНР подтвердил эту информацию.
REGNUM 06:46
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Технологии

Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови

Сообщается, что устройство будет оснащено датчиком частоты сердечных сокращений с возможностью измерения уровня содержания кислорода в крови (SpO2).
3DNews 07:38
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Народная милиция ДНР за последние сутки уничтожила позиции ВСУ, с которых велись обстрелы населенного пункта Верхнеторецкое, передает оперативное командование самопровозглавшенной республики.
Российская газета 07:16
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Происшествия

Раскрыты подробности массового убийства бойцов Нацгвардии Украины

Lenta.ru 06:05
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
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Общество

В России 53% малых и средних компаний заявили о «катастрофе» и кризисе

Москва, 22 мая 2020, 10:16 — REGNUM Более половины — 53% — российских предприятий малого и среднего бизнеса полагают, что переживают кризис или «катастрофу».
REGNUM 03:16
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Музыка

Клип Little Big UNO стал самым «быстрорастущим» в истории Евровидения

Всего за два месяца видео набрало 100 миллионов просмотров Клип российской группы Little Big на песню UNO набрал 100 миллионов просмотров и стал самым быстрорастущим видео в истории YouTube-канала Евровидения, сообщает "Радио Sputnik".
АМИТЕЛ 07:05
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Экономика

Игоря Сечина переназначили главой «Роснефти»

«21 мая 2020 года совет директоров ОАО "НК «Роснефть»" назначил генерального директора компании Игоря Сечина сроком на пять лет, начиная с 24 мая 2020 года»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 02:56
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева поделилась подробностями о новом шоу Первого канала

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала о новом шоу Первого канала «На даче», героям которого помогут сохранить мир в семье и обустроить быт.
News.ru 04:59
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Энергетика

Цены на газ в России оказались выше европейских

Падение цен на газ в Европе привело к тому, что его стоимость в России стала выше, чем для европейских потребителей.
Lenta.ru 20 мая в 10:26
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Происшествия

В Петербурге осужден порнограф, снимавший воспитанников детдома

Как установили следователи СКР, в те времена Брыков приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников ряда детских домов и снимал с их участием порнографические материалы, а также совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.
REGNUM 07:35
Происшествия

На Урале от коронавируса умер монах из Верхотурского монастыря

ТАСС 05:41
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Кино

Netflix отредактировал «Назад в будущее 2» и вызвал гнев фанатов

Потоковый сервис Netflix выпустил отредактированную версию знаменитого фантастического фильма "Назад в будущее 2", что вызвало гнев поклонников культовой классики.
Kinonews.ru вчера в 04:25
Здоровье

На жителях Башкирии будет испытан препарат от нового коронавируса

В сообщении фондаприводятся слова генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева о том, что не менее 85% пациентов контрольных групп излечились от нового коронавируса в течение 10 дней после приема препаратов.
Коммерсантъ Уфа 06:18
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Армия и оружие

Сирийская армия не пропустила американских военных в Эль-Хасаке

В издании SANA сообщают о том, что правительственная армия Сирии преградила дорогу военной колоне Соединенных Штатов.
Discover24 вчера в 07:00
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