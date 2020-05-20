Энергетика
Газета.RuМировые цены на нефть поднялись
В свою очередь, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,91%. Она достигла отметки в $34,12 за баррель. Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
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Нефть подорожала на фоне сообщений о резком сокращении запасов энергоресурса в США
Фонтанка.Рувчера в 11:49
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Снег и дождь ожидаются в Московском регионе 21 мая
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ТАСС вчера в 07:51
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В Симферополе 15-летний подросток утонул в пруду
Krym.News 05:00
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В Краснодарском крае продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 6 июня.
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Sony снимет новый фильм с таинственной героиней из Marvel
Ветеран киноиндустрии С. Дж. Кларксон подписала контракт на разработку первого "женского" фильма о новом персонаже из вселенной Marvel.
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Газета.Ru 03:59
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Татьяна Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
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Коммерсантъ 19 мая в 13:45
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Горячее фото Ким Кардашьян в белом бикини собрало 2 млн лайков
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Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
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РИА Новости 05:25
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В Саратовской области от коронавируса скончались 16 человек
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Регион 64 05:56
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После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело
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Александр Мясников Врач отметил, что маску можно носить на любой стороне, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к носу через регулировку фиксатора.
REGNUM вчера в 23:30
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Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
RT на русском 05:03
Происшествия
Под Тулой завели дело из-за фото Гитлера на сайте Бессмертного полка
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В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 06:23
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«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Гудачеком
Нижнекамск, Татария, 21 мая 2020, 12:38 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Либором Гудачеком.
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Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
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Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
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Политика
МИД Японии опять заявил о претензиях на Курильские острова
МИД Японии опять заявил о претензиях на Курильские острова.
Piter.tv 19 мая в 01:52
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О маршрутизации больных коронавирусом рассказали на Вологодчине
Начальник Департамента здравоохранения Сергей Бутаков рассказал о маршрутизации пациентов, заболевших коронавирусом.
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В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
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Российские авиаперевозчики просят отменить рекомендации Роспотребнадзора от 18 мая относительно рассадки людей в салоне.
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Греция с 1 июля откроется для туристов из большинства стран
Чиновник уточнил, что 15 июня аэропорт Афин начнёт принимать международные рейсы, а 1 июля откроются аэровокзалы других городов, включая островные курорты.
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Россиянам предложили новые возможности по выбору профессии
Россиянам предложили новые возможности по выбору профессии: профориентационное тестирование для определения подходящей деятельности запустила в сети «Россия — страна возможностей».
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Парад Победы и голосование по Конституции могут устроить в один день
Парад Победы и голосование по Конституции могут пройти в один и тот же день. Над этим сейчас думают российские власти.
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