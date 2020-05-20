Энергетика

Газета.RuГазета.RuМировые цены на нефть поднялись

В свою очередь, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,91%. Она достигла отметки в $34,12 за баррель. Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
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Цены на нефть выросли до мартовского максимума

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Нефть подорожала на фоне сообщений о резком сокращении запасов энергоресурса в США

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Всего за несколько часов фотография набрала более 2 млн лайков и множество комментариев.
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РИА Новости 05:25
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В Саратовской области от коронавируса скончались 16 человек

В Саратовской области по состоянию на 21 мая от коронавируса скончались 16 человек.
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Газета.Ru 03:52
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Общество

Мясников развеял новые слухи о медицинских масках

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
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Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
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МИД Японии опять заявил о претензиях на Курильские острова

МИД Японии опять заявил о претензиях на Курильские острова.
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Начальник Департамента здравоохранения Сергей Бутаков рассказал о маршрутизации пациентов, заболевших коронавирусом.
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В апреле текущего года, по сравнению с февралем, россияне стали меньше приобретать дорогие модели смартфонов, выбирая более дешевые варианты.
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Чиновник уточнил, что 15 июня аэропорт Афин начнёт принимать международные рейсы, а 1 июля откроются аэровокзалы других городов, включая островные курорты.
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Парад Победы и голосование по Конституции могут пройти в один и тот же день. Над этим сейчас думают российские власти.
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