Росту цен поспособствовал оптимизм из-за восстановления спроса на бензин, поскольку правительства стран начали облегчать ограничительные меры. Одним из главных драйверов роста нефтяных котировок стали новости из Китая, который является вторым, после США, потребителем нефти в мире.

Мировые цены на нефть пошли вверх

Общество Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes. 294

Экономика Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года. 317

Общество В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 710

Общество Москва начинает первый этап смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. 2,3K

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 1,1K

Игры В Steam началась «Весенняя уборка» В Steam стартовала акция «Весенняя уборка», в рамках которой Valve предложит пользователям пройти игры, которые накопились у них в библиотеках.

Общество Эксперты обозначили возможные сроки второй волны коронавируса в России Начало второй волны заболеваемости коронавирусом в России возможно после того, как ее пик пройдет в других странах, избежать ее помогут ограничителные меры и вакцинация. 4

Энергетика Нефть WTI поднялась до $34 за баррель Лондон, 21 мая 2020, 22:52 — REGNUM Фьючерсы WTI выросли в цене в ходе торгов 21 мая до 34 за баррель и почти сравнялись по цене с фьючерсами на североморскую Brent. 6

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 993