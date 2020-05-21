Энергетика
Новые ВедомостиМировые цены на нефть пошли вверх
Росту цен поспособствовал оптимизм из-за восстановления спроса на бензин, поскольку правительства стран начали облегчать ограничительные меры. Одним из главных драйверов роста нефтяных котировок стали новости из Китая, который является вторым, после США, потребителем нефти в мире.
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Политика
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
Армия и оружие
Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии
В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru вчера в 11:23
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров
Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.
Rambler News Service вчера в 08:06
Авто
Финансист рассказал, как изменятся цены на автомобили в России
Новые автомобили подорожают на фоне пандемии коронавируса и изменений курса валют.
Вечерняя Москва 20 мая в 10:58
Общество
Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов
Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
Ведомости вчера в 13:54
Общество
Путин похвалил систему образования за устойчивость в условиях эпидемии
Система образования достойно справилась с работой в условиях эпидемии коронавируса.
Российская газета вчера в 08:06
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
Авто
Интерьер обновленного Honda WR-V показали на снимках до начала поставок в салоны
Honda предложит новый WR-V с модернизированными BS6-версиями 1,2-литрового бензинового двигателя i-VTEC SOHC старой модели и 1,5-литровым дизельным двигателем i-DTEC DOHC.
Car.ru вчера в 04:36
Хоккей
Умер чемпион по хоккею Александр Герасимов
РИАМО вчера в 11:06
Здоровье
Петербургским больницам не хватает около трех тысяч медсестер
Медучреждения Петербурга нуждаются в медсестрах, сообщили в комитете по здравоохранению.
Доктор Питер вчера в 11:36
Общество
В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом
Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 03:46
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Политика
Россия останется участницей Договора по открытому небу
Россия намерена оставаться участницей Договора по открытому небу, пока он в силе.
Известия 02:23
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Кино
В Fortnite показали новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
REGNUM вчера в 22:40
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Здоровье
Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
Игры
В Steam началась «Весенняя уборка»
В Steam стартовала акция «Весенняя уборка», в рамках которой Valve предложит пользователям пройти игры, которые накопились у них в библиотеках.
Cyber.sports.ru 01:50
Общество
Эксперты обозначили возможные сроки второй волны коронавируса в России
Начало второй волны заболеваемости коронавирусом в России возможно после того, как ее пик пройдет в других странах, избежать ее помогут ограничителные меры и вакцинация.
Известия 00:49
Шоу-бизнес
Брухунова назвала Степаненко диковинной четвертой женой Петросяна
Телепрограмма 00:20
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 20 мая в 05:07
Экономика
Американские миллиардеры во время пандемии увеличили состояние на 15%
Американские миллиардеры значительно увеличили свое состояние на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:29
Энергетика
Нефть WTI поднялась до $34 за баррель
Лондон, 21 мая 2020, 22:52 — REGNUM Фьючерсы WTI выросли в цене в ходе торгов 21 мая до 34 за баррель и почти сравнялись по цене с фьючерсами на североморскую Brent.
REGNUM вчера в 15:52
Общество
16 новых случаев коронавируса выявили в Карелии за сутки
Сразу 16 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии, сообщает официальный телеграм-канал Правительства.
ГТРК Карелия 02:03
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Происшествия
ФСИН обвинила France24 в дестабилизации социальной обстановки в России
Иркутск, 22 мая 2020, 08:59 — REGNUM В Федеральной службе исполнения наказания России по Иркутской области заявили, что сюжет французского телеканала France24 о бунте в ИК №15 в Ангарске направлен на дестабилизацию социальной обстановки в РФ.
REGNUM 01:59