Энергетика

Новые ВедомостиНовые ВедомостиМировые цены на нефть пошли вверх

Росту цен поспособствовал оптимизм из-за восстановления спроса на бензин, поскольку правительства стран начали облегчать ограничительные меры. Одним из главных драйверов роста нефтяных котировок стали новости из Китая, который является вторым, после США, потребителем нефти в мире.
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Цены на нефть отступили от максимумов с марта, но «бычьи» настроения сохраняются

ПРАЙМвчера в 11:36

Цены на нефть выросли до мартовского максимума

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Мировые цены на нефть поднялись

Газета.Ruвчера в 02:20
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Банк России видит возможность снижения ключевой ставки

Банк России видит возможность снижения ключевой ставки.
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Возле Карачи в Пакистане разбился пассажирский самолет

Самолет следовал по маршруту из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи.
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По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
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Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

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Суд в Нидерландах обязал бабушку удалить из фейсбука фото ее внуков

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