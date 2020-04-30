На марку Brent цена выросла на 6,2%, на WTI подорожала на 9,6%. Цены на нефть маркерных сортов Brent и WTI. Об этом свидетельствуют данные мировых торгов.

Мировые цены на нефть пошли вверх

Политика Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов "Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту. 5,2K

Футбол Обиженный Юран позвонил Губерниеву, чтобы вступиться за «Химки» Главный тренер "Химок" Сергей Юран сегодня созвонился с комментатором Дмитрием Губерниевым, чтобы оппонировать ему в вопросе выхода клуба из ФНЛ в РПЛ.

Политика Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. главы правительства Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства в связи с тем, что занимающий этот пост Михаил Мишустин заразился коронавирусом. 74

Общество СПЧ предложил платить пособие в размере МРОТ всем безработным Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России, член центрального штаба ОНФ Михаил Шмаков выступил с инициативой увеличить пособие по безработице для всех граждан, в том числе, для тех, кто потеряли работу до 1 марта.

Политика Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. 65

Здоровье Красноярцам рассказали о работе поликлиник в выходные и праздники В предстоящие длинные выходные поликлиники Красноярского края будут обеспечивать амбулаторный прием 2, 4 и 11 мая, сообщили в минздраве.

Политика Пентагон приостановил финансирование проектов по «сдерживанию России» Глава Пентагона Марк Эспер распорядился перенаправить средства, предназначенные для финансирования направленных против России проектов в Европе, на строительство стены на границе с Мексикой. 98

Общество Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram. 1,1K

Гаджеты Xiaomi представила бюджетные TWS-наушники QCY T5 Pro На торговой площадке Youpin появились новые беспроводные наушники T5 Pro TWS от QCY — суббренда компании Xiaomi.

Происшествия В Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 1 мая, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 2

Политика Навальный согласился на дебаты с Захаровой Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты. 675

Кино Disney решил осовременить мультфильм «Геркулес» Студия Disney запланировала снять игровую адаптацию мультфильма «Геркулес», оригинал которого вышел в 1997 году. 6

Общество Режим самоизоляции ужесточат в Иркутской области Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об усилении режима самоизоляции. Его поддержали медики региона и районные власти. 55

Наука Обнаружено новое средство от коронавируса Ученые считают, что антитела, полученные от лам, можно будет использовать для защиты наиболее уязвимых перед коронавирусом групп населения: пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний. 36