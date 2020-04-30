Энергетика
МР7.руМировые цены на нефть пошли вверх
На марку Brent цена выросла на 6,2%, на WTI подорожала на 9,6%. Цены на нефть маркерных сортов Brent и WTI. Об этом свидетельствуют данные мировых торгов.
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Комментарии
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
Здоровье
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объяснила, почему в стране низкая смертность из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:18
Футбол
Обиженный Юран позвонил Губерниеву, чтобы вступиться за «Химки»
Главный тренер "Химок" Сергей Юран сегодня созвонился с комментатором Дмитрием Губерниевым, чтобы оппонировать ему в вопросе выхода клуба из ФНЛ в РПЛ.
ProstoProSport вчера в 16:15
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. главы правительства
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства в связи с тем, что занимающий этот пост Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
RT на русском вчера в 13:11
Общество
СПЧ предложил платить пособие в размере МРОТ всем безработным
Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России, член центрального штаба ОНФ Михаил Шмаков выступил с инициативой увеличить пособие по безработице для всех граждан, в том числе, для тех, кто потеряли работу до 1 марта.
РИА Новости вчера в 20:16
Здоровье
У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус
В Петербурге зафиксировано 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 16:56
Происшествия
«Ъ»: экс-полковник Захарченко пропал в столичном СИЗО
Газета.Ru 29 апреля в 15:15
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Политика
Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Четвертая Власть вчера в 12:58
Путешествия
Греция откроется для туристов в июле
Э Вести вчера в 06:41
Политика
Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане
Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 18:26
Здоровье
Красноярцам рассказали о работе поликлиник в выходные и праздники
В предстоящие длинные выходные поликлиники Красноярского края будут обеспечивать амбулаторный прием 2, 4 и 11 мая, сообщили в минздраве.
Newslab.ru вчера в 08:45
Политика
Пентагон приостановил финансирование проектов по «сдерживанию России»
Глава Пентагона Марк Эспер распорядился перенаправить средства, предназначенные для финансирования направленных против России проектов в Европе, на строительство стены на границе с Мексикой.
Наша версия 29 апреля в 09:11
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
РИА Новости 29 апреля в 00:49
Общество
Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 02:24
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетные TWS-наушники QCY T5 Pro
На торговой площадке Youpin появились новые беспроводные наушники T5 Pro TWS от QCY — суббренда компании Xiaomi.
3DNews 29 апреля в 14:48
Экономика
МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК 29 апреля в 13:19
Происшествия
В Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 1 мая, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 00:26
Шоу-бизнес
Топалов заявил, что устал от ненависти на фоне скандала с Тодоренко
РИА Новости вчера в 23:23
Армия и оружие
Курды призвали РФ и США отреагировать на турецкие обстрелы в Сирии
Курдская сторона напомнила, что РФ и США добровольно приняли на себя обязательства по обеспечению безопасности в этой части Сирии.
Вечерний курьер вчера в 04:57
Футбол
Клубы РПЛ могут выступить за фиксацию таблицы по итогам первого круга
Часть клубов выступает за фиксацию турнирной таблицы по итогам первого круга.
Sport.ru вчера в 06:44
Общество
В Саратовской области отменили госзакупку масок по 425 рублей
В Саратовской области отменили скандальную сделку по приобретению китайских одноразовых нестерильных медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Российская газета вчера в 09:49
Политика
Навальный согласился на дебаты с Захаровой
Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM вчера в 19:34
Кино
Disney решил осовременить мультфильм «Геркулес»
Студия Disney запланировала снять игровую адаптацию мультфильма «Геркулес», оригинал которого вышел в 1997 году.
Sibnet Новости вчера в 07:04
Общество
Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники
График на 2, 3, 6, 7 и 10 мая не изменится.
Клопс вчера в 10:56
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
REGNUM вчера в 03:39
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой войны
В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество
Режим самоизоляции ужесточат в Иркутской области
Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об усилении режима самоизоляции. Его поддержали медики региона и районные власти.
EastRussia вчера в 04:21
Наука
Обнаружено новое средство от коронавируса
Ученые считают, что антитела, полученные от лам, можно будет использовать для защиты наиболее уязвимых перед коронавирусом групп населения: пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Российские военные врачи в Италии вылечили 62 больных с коронавирусом
Усилиями российских военных врачей 62 пациента полевого госпиталя в Бергамо (Италия) излечились от коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 23:03