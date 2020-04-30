Энергетика

МР7.руМР7.руМировые цены на нефть пошли вверх

На марку Brent цена выросла на 6,2%, на WTI подорожала на 9,6%. Цены на нефть маркерных сортов Brent и WTI. Об этом свидетельствуют данные мировых торгов.
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Цена нефти Brent поднялась выше $27

Коммерсантъвчера в 20:38

Цена нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

News.ruвчера в 20:56

Нефть прибавляет в цене, Brent стремится к $25 за баррель

Росбалтвчера в 02:59

Нефть Brent ушла выше $27 за баррель

REGNUMвчера в 21:30

Цена на нефть Brent превысила $25 за баррель

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Цена июльского фьючерса нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

ТАССвчера в 20:25

Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

МИР 2429 апреля в 10:14
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
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Здоровье

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объяснила, почему в стране низкая смертность из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:18
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Футбол

Обиженный Юран позвонил Губерниеву, чтобы вступиться за «Химки»

Главный тренер "Химок" Сергей Юран сегодня созвонился с комментатором Дмитрием Губерниевым, чтобы оппонировать ему в вопросе выхода клуба из ФНЛ в РПЛ.
ProstoProSport вчера в 16:15
Политика

Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. главы правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства в связи с тем, что занимающий этот пост Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
RT на русском вчера в 13:11
74
Общество

СПЧ предложил платить пособие в размере МРОТ всем безработным

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России, член центрального штаба ОНФ Михаил Шмаков выступил с инициативой увеличить пособие по безработице для всех граждан, в том числе, для тех, кто потеряли работу до 1 марта.
РИА Новости вчера в 20:16
Здоровье

У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус

В Петербурге зафиксировано 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 16:56
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Происшествия

«Ъ»: экс-полковник Захарченко пропал в столичном СИЗО

Газета.Ru 29 апреля в 15:15
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
1,6K
Политика

Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Четвертая Власть вчера в 12:58
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Путешествия

Греция откроется для туристов в июле

Э Вести вчера в 06:41
Политика

Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане

Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 18:26
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Здоровье

Красноярцам рассказали о работе поликлиник в выходные и праздники

В предстоящие длинные выходные поликлиники Красноярского края будут обеспечивать амбулаторный прием 2, 4 и 11 мая, сообщили в минздраве.
Newslab.ru вчера в 08:45
Политика

Пентагон приостановил финансирование проектов по «сдерживанию России»

Глава Пентагона Марк Эспер распорядился перенаправить средства, предназначенные для финансирования направленных против России проектов в Европе, на строительство стены на границе с Мексикой.
Наша версия 29 апреля в 09:11
98
Общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

РИА Новости 29 апреля в 00:49
Общество

Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 02:24
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Гаджеты

Xiaomi представила бюджетные TWS-наушники QCY T5 Pro

На торговой площадке Youpin появились новые беспроводные наушники T5 Pro TWS от QCY — суббренда компании Xiaomi.
3DNews 29 апреля в 14:48
Экономика

МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса

В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК 29 апреля в 13:19
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Происшествия

В Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом

В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 1 мая, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 00:26
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Шоу-бизнес

Топалов заявил, что устал от ненависти на фоне скандала с Тодоренко

РИА Новости вчера в 23:23
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Армия и оружие

Курды призвали РФ и США отреагировать на турецкие обстрелы в Сирии

Курдская сторона напомнила, что РФ и США добровольно приняли на себя обязательства по обеспечению безопасности в этой части Сирии.
Вечерний курьер вчера в 04:57
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Футбол

Клубы РПЛ могут выступить за фиксацию таблицы по итогам первого круга

Часть клубов выступает за фиксацию турнирной таблицы по итогам первого круга.
Sport.ru вчера в 06:44
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Общество

В Саратовской области отменили госзакупку масок по 425 рублей

В Саратовской области отменили скандальную сделку по приобретению китайских одноразовых нестерильных медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Российская газета вчера в 09:49
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Политика

Навальный согласился на дебаты с Захаровой

Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM вчера в 19:34
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Кино

Disney решил осовременить мультфильм «Геркулес»

Студия Disney запланировала снять игровую адаптацию мультфильма «Геркулес», оригинал которого вышел в 1997 году.
Sibnet Новости вчера в 07:04
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Общество

Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники

График на 2, 3, 6, 7 и 10 мая не изменится.
Клопс вчера в 10:56
Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

REGNUM вчера в 03:39
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Политика

Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой войны

В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
Газета.Ru вчера в 20:55
99
Общество

Режим самоизоляции ужесточат в Иркутской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об усилении режима самоизоляции. Его поддержали медики региона и районные власти.
EastRussia вчера в 04:21
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Наука

Обнаружено новое средство от коронавируса

Ученые считают, что антитела, полученные от лам, можно будет использовать для защиты наиболее уязвимых перед коронавирусом групп населения: пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний.
РИА Новости вчера в 14:36
36
Общество

Российские военные врачи в Италии вылечили 62 больных с коронавирусом

Усилиями российских военных врачей 62 пациента полевого госпиталя в Бергамо (Италия) излечились от коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 23:03
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