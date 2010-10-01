Энергетика
МР7.руМировые цены на нефть пошли вверх
На марку Brent цена выросла на 6,2%, на WTI подорожала на 9,6%. Цены на нефть маркерных сортов Brent и WTI. Об этом свидетельствуют данные мировых торгов.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:22, Ашберн
Комментарии
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
Финансы
Банки в марте заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму
Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб.
Коммерсантъ 07:04
Общество
В штате Нью-Йорк увеличилось число умерших с коронавирусом за сутки
Число умерших от заболевания новым коронавирусом в штате Нью-Йорк повысилось за сутки на 299 человек, данный показатель продемонстрировал рост после продолжавшегося в течение нескольких дней подряд снижения.
ТАСС 13:13
Армия и оружие
Завершается разработка бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»
«В Воздушно-десантных войсках завершается проведение опытно-конструкторских работ по разработке защищенного автомобиля специального назначения, десантируемого парашютным способом "Тайфун-ВДВ"», - говорится в сообщении ДИМК.
ТК Звезда вчера в 23:33
Футбол
15 лет назад Лионель Месси забил свой первый гол за «Барселону»
1 мая 2005 года в рамках 34 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" принимала "Альбасете".
ProstoProSport вчера в 01:40
Армия и оружие
Дочь маршала Конева рассказала, почему его фронт не штурмовал Рейхстаг
РИА Новости 11:36
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
Общество
В Екатеринбург-ЭКСПО за 190 миллионов развернут мобильный госпиталь
В Екатеринбург-ЭКСПО развернут мобильный госпиталь на 50 мест. Стоимость закупки составляет 190 млн 421 тыс. 716 рублей.
Областная газета 12:52
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Армия и оружие
Стала известна причина обострения на Донбассе
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su 09:55
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве
В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время.
RT на русском 10:19
Политика
Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину
Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки окончания учебного года
В ведомстве отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион примет самостоятельно, учитывая специфику и меры по защите здоровья населения в период пандемии, пишет НСН.
ФАН вчера в 02:48
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Здоровье
Эпидемиолог объяснил «коварность» коронавируса
По словам ученого, "коварность" вируса заключается в том, что у носителя в течение двух недель может не проявиться никаких симптомов.
РИА Новости 09:30
Политика
Китай предлагает США закрыть биолаборатории в постсоветских странах
В заявлении дипломата подчёркивается, что эти лаборатории работают в интересах министерства обороны США и действуют в обстановке строгой секретности.
REGNUM 29 апреля в 13:33
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 вчера в 06:49
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Общество
Уткин высказался о Канделаки, Собчак, Соловьеве, Навальном и Дзюбе
Было бы это на последних выборах, я бы поехал и проголосовал бы, я же поехал и проголосовал за Собчак.
ODDS.ru 02:35
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
RT на русском 10:36
Наука
Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса
Ученые указали, что у значительной части пациентов с COVID-19 проявляются тошнота и диарея, а в стуле переболевших обнаруживают вирусные частицы.
Вести.Ru 12:02
Футбол
«Слуцк» в гостях обыграл минское «Динамо»
Матч ТВ 12:54
Шоу-бизнес
Скончалась вокалистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
В возрасте 56 лет скончалась солистка и сопродюсер группы "Фристайл" Нина Кирсо. Об этом в Facebook сообщила ее сестра Алла.
Газета.Ru 30 апреля в 15:13
Шоу-бизнес
Басков показал детское фото в образе «поросёночка»
Российский певец Николай Басков признался, что всё детство был «поросёночком», да и сейчас любит хорошо поесть.
News.ru 05:08