На марку Brent цена выросла на 6,2%, на WTI подорожала на 9,6%. Цены на нефть маркерных сортов Brent и WTI. Об этом свидетельствуют данные мировых торгов.

Общество В штате Нью-Йорк увеличилось число умерших с коронавирусом за сутки Число умерших от заболевания новым коронавирусом в штате Нью-Йорк повысилось за сутки на 299 человек, данный показатель продемонстрировал рост после продолжавшегося в течение нескольких дней подряд снижения. 1

Армия и оружие Завершается разработка бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» «В Воздушно-десантных войсках завершается проведение опытно-конструкторских работ по разработке защищенного автомобиля специального назначения, десантируемого парашютным способом "Тайфун-ВДВ"», - говорится в сообщении ДИМК. 1

Футбол 15 лет назад Лионель Месси забил свой первый гол за «Барселону» 1 мая 2005 года в рамках 34 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" принимала "Альбасете".

Армия и оружие Стала известна причина обострения на Донбассе «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.

Общество Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время. 2,5K

Политика Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.

Общество Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram. 10

Общество Минпросвещения РФ обозначило сроки окончания учебного года В ведомстве отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион примет самостоятельно, учитывая специфику и меры по защите здоровья населения в период пандемии, пишет НСН. 654

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,3K

Здоровье Эпидемиолог объяснил «коварность» коронавируса По словам ученого, "коварность" вируса заключается в том, что у носителя в течение двух недель может не проявиться никаких симптомов. 1

Политика Китай предлагает США закрыть биолаборатории в постсоветских странах В заявлении дипломата подчёркивается, что эти лаборатории работают в интересах министерства обороны США и действуют в обстановке строгой секретности. 8

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май» Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги. 17

Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 502

Общество Уткин высказался о Канделаки, Собчак, Соловьеве, Навальном и Дзюбе Было бы это на последних выборах, я бы поехал и проголосовал бы, я же поехал и проголосовал за Собчак.

Шоу-бизнес Скончалась вокалистка группы «Фристайл» Нина Кирсо В возрасте 56 лет скончалась солистка и сопродюсер группы "Фристайл" Нина Кирсо. Об этом в Facebook сообщила ее сестра Алла. 60