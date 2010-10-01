Энергетика

МР7.руМР7.руМировые цены на нефть пошли вверх

На марку Brent цена выросла на 6,2%, на WTI подорожала на 9,6%. Цены на нефть маркерных сортов Brent и WTI. Об этом свидетельствуют данные мировых торгов.
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Цены на нефть начали расти

News.ruвчера в 10:27

Нефть взяла передышку после быстрого роста

REGNUMвчера в 10:28

Мировые цены на нефть растут

RT на русском30 апреля в 01:18

Растут мировые цены на нефть

Эхо Москвывчера в 01:04

Цена июльского фьючерса нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

ТАСС30 апреля в 20:25

Цена нефти Brent поднялась выше $27

Коммерсантъ30 апреля в 20:38

«Американские горки» на рынке нефти: WTI растет на 14%, Brent - 4%

Интерфакс29 апреля в 00:38
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Газета.Ru 10:56
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В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб.
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Число умерших от заболевания новым коронавирусом в штате Нью-Йорк повысилось за сутки на 299 человек, данный показатель продемонстрировал рост после продолжавшегося в течение нескольких дней подряд снижения.
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Завершается разработка бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»

«В Воздушно-десантных войсках завершается проведение опытно-конструкторских работ по разработке защищенного автомобиля специального назначения, десантируемого парашютным способом "Тайфун-ВДВ"», - говорится в сообщении ДИМК.
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15 лет назад Лионель Месси забил свой первый гол за «Барселону»

1 мая 2005 года в рамках 34 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" принимала "Альбасете".
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Дочь маршала Конева рассказала, почему его фронт не штурмовал Рейхстаг

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Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
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Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

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В Екатеринбург-ЭКСПО за 190 миллионов развернут мобильный госпиталь

В Екатеринбург-ЭКСПО развернут мобильный госпиталь на 50 мест. Стоимость закупки составляет 190 млн 421 тыс. 716 рублей.
Областная газета 12:52
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«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Армия и оружие

Стала известна причина обострения на Донбассе

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
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Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время.
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Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки окончания учебного года

В ведомстве отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион примет самостоятельно, учитывая специфику и меры по защите здоровья населения в период пандемии, пишет НСН.
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Эпидемиолог объяснил «коварность» коронавируса

По словам ученого, "коварность" вируса заключается в том, что у носителя в течение двух недель может не проявиться никаких симптомов.
РИА Новости 09:30
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Китай предлагает США закрыть биолаборатории в постсоветских странах

В заявлении дипломата подчёркивается, что эти лаборатории работают в интересах министерства обороны США и действуют в обстановке строгой секретности.
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Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»

Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
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Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
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СМИ сообщили о гибели двух детей при падении из окна в Москве

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Уткин высказался о Канделаки, Собчак, Соловьеве, Навальном и Дзюбе

Было бы это на последних выборах, я бы поехал и проголосовал бы, я же поехал и проголосовал за Собчак.
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Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

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Наука

Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса

Ученые указали, что у значительной части пациентов с COVID-19 проявляются тошнота и диарея, а в стуле переболевших обнаруживают вирусные частицы.
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«Слуцк» в гостях обыграл минское «Динамо»

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Скончалась вокалистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

В возрасте 56 лет скончалась солистка и сопродюсер группы "Фристайл" Нина Кирсо. Об этом в Facebook сообщила ее сестра Алла.
Газета.Ru 30 апреля в 15:13
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Шоу-бизнес

Басков показал детское фото в образе «поросёночка»

Российский певец Николай Басков признался, что всё детство был «поросёночком», да и сейчас любит хорошо поесть.
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