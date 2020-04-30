На марку Brent цена выросла на 6,2%, на WTI подорожала на 9,6%. Цены на нефть маркерных сортов Brent и WTI. Об этом свидетельствуют данные мировых торгов.

Мировые цены на нефть пошли вверх

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