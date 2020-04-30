Энергетика

Piter.tvPiter.tvМировые цены на нефть стали расти

Мировые цены на нефть стали расти. Фьючерсы на нефть WTI по поставкам на июнь выросли на 14,81%. Теперь баррель сырья этой марки стоит 17,29 долларов за баррель.
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Цена нефти WTI поднялась выше $19

ИА Красная Весна01:15

Котировки Brent и WTI уверенно повышаются

Росбалтвчера в 08:11

Цена нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

News.ruвчера в 20:56

Цена июльского фьючерса нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

ТАССвчера в 20:25

Нефть Brent ушла выше $27 за баррель

REGNUMвчера в 21:30

Цена на нефть Brent превысила $25 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 09:12

Цена нефти Brent поднялась выше $27

Коммерсантъвчера в 20:38
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ФСБ предотвратила теракты в Екатеринбурге Ночью 30 апреля сотрудники ФСБ провели в Екатеринбурге контртеррористическую операцию (КТО), в ходе которой ликвидировали трех боевиков, по данным чекистов готовивших теракты.
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Умерла солистка группы «Фристайл»

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Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

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За сутки в России подтверждено 7933 случая коронавируса

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На 1 мая в Саратовской области коронавирус официально подтвержден у 487 жителей, из них 73 человека выздоровели, в том числе 21 за минувшие сутки, двое — скончались.
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В Москве от коронавируса вылечился еще 631 человек

Как сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в столице после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек.
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

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Общество

Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса

По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
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В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
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РБК 29 апреля в 07:28
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Появились детали лечения Мишустина от коронавируса

О заражении главы правительства коронавирусом стало известно ранее 30 апреля.
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Умер зампредседателя правительства Крыма Павел Королев

Заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Королев умер в пятницу утром в возрасте 60 лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании в крымском правительстве, которое транслируется онлайн.
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Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

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Игрок «Луча» Калугин – о штрафе Фролова за критику власти: «В России диктатура, получается? Свободы слова нет для человека?»

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин прокомментировал ситуацию со штрафом вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова за интервью, в котором он критикует российскую власть.
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6411 новых случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки

За сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса.
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Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
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В Тульской области еще 92 жителя заразились коронавирусом

Сегодня, 30 апреля, региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом в Тульской области.
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В КХЛ с 1 мая начинается трансферное окно

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Тело сотрудницы полиции обнаружено в пятницу, 1 мая, в одной из квартир города Тында Амурской области.
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