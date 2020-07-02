Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняСтоимость нефти Brent подскочила до 42,37 доллара за баррель

По состоянию на 13:07 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов североморской нефти марки Brent увеличилась на 2,7%, до 42,37 доллара за баррель. Августовские фьючерсы техасской нефти сорта WTI торгуются по 40,37 доллара за баррель (+2,8%).
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Цена на нефть марки Brent незначительно растёт в ходе торгов

RT на русском01:34

Нефть марки WTI подорожала на 93% по итогам второго квартала

Аргументы и Факты30 июня в 18:27

Мировые цены на нефть повышаются второй день подряд

Газета.Ru01:01

Нефть дорожает второй день подряд на снижении запасов в США

ПРАЙМ00:59

Новости кризиса 2 июля. Рекордное падение интереса к недвижимости, кому удалось заработать в кризис

URA.Ru00:08

Нефть WTI подорожала по итогам квартала почти на 100%

Вестник Кавказа30 июня в 16:35

Нефть марки WTI подорожала на 93% по итогам второго квартала

РИА Новости30 июня в 16:03
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Происшествия

В Озерске водитель Chevrolet врезался в пассажирский поезд

Тридцатипятилетняя женщина за рулем Chevrolet Lanos при проезде регулируемого железнодорожного переезда без шлагбаума выехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с локомотивом.
Доступ1 01:42
2
Происшествия

За сутки жертвами коронавируса в Алтайском крае стали пятеро человек

Общее число выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае составляет уже 4134 человек, причём только 75 из них добавились за последние сутки.
REGNUM 01:40
6
Общество

Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших на Чукотке

Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших в Чукотском автономном округе, уже обработано 100% протоколов, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России.
ТАСС вчера в 09:38
10
Армия и оружие

Военный мобильный госпиталь в Туве принял первых гражданских пациентов

Ранее сообщалось, что Министерством обороны РФ в Кызыле развернут полевой многопрофильный мобильный госпиталь Центрального военного округа для оказания помощи военнослужащим гарнизона и гражданскому населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Интерфакс - Россия вчера в 23:29
3
Экономика

Кабмин выделил бизнесу 20 миллиардов на покупку масок

В понедельник, 29 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 20 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на профилактику коронавирусной инфекции.
Форпост Северо-Запад 29 июня в 06:13
16
Общество

Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер

Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
1
Политика

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
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Спорт

ВФЛА не смогла получить отсрочку от World Athletics по выплате штрафа

"World Athletics получила просьбу об отсрочке еще месяц назад, мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена", — говорится в заявлении World Athletics.
Реальное время 01:25
Общество

Поправки в Конституцию поддержали 82% саратовских избирателей

Поправки в Конституцию России поддержали 1,2 млн жителей Саратовской области.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:22
42
Шоу-бизнес

Пригожин оценил положение российских артистов

Lenta.ru вчера в 23:54
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Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
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Финансы

Акции «Полиметалла» могут возобновить среднесрочный рост

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (+2,58%) и котировки Полюса (+2,10%). Бумаги Полиметалла прибавили 1,73%.
ПРАЙМ 29 июня в 09:05
Наука

Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне

Live24 30 июня в 05:37
76
Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
4
Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
2,7K
Политика

Голосовавшие в Нью-Йорке россияне не поддержали поправки в Конституцию

Большинство из проголосовавших россиян в Нью-Йорке не поддержали поправки в Конституцию, информировал пресс-секретарь Генконсульства РФ в городе Алексей Топольский.
Московский Комсомолец вчера в 23:02
88
Здоровье

Заказывать справки для детсадов Челябинска разрешили дистанционно

При обращении в детский сад родителям рекомендовали уточнить возможность получения справки таким способом.
Pchela.News 00:38
9
Общество

Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности

Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.
НГС24 вчера в 21:00
10
Игры

Ooblets выходит в ранний доступ 15 июля

Студия Glumberland наконец объявила дату выхода своей игры Ooblets в ранний доступ, и сделала это в коротком беззвучном трейлере.
Игромания.ру вчера в 12:17
Футбол

Лэмпард раскритиковал игроков «Челси» за поражение «Вест Хэму»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался после матча с «Вест Хэмом» (2:3) в 32-м туре АПЛ.
ProstoProSport вчера в 23:31
Игры

Презентация Microsoft Xbox Series X и игр для неё пройдёт 23 июля

Следующая презентация Xbox и показ игр Microsoft пройдёт 23 июля, сообщает Video Game Chronicles со ссылкой на собственные источники.
Чемпионат вчера в 10:23
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Культура

Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона

«Бивис и Баттхед» появились в 1992 году. Тогда вышли два анимационных ролика. В 1993–1997 годах было выпущено семь сезонов мультсериала.
Коммерсантъ вчера в 21:02
12
Общество

В РФ с 1 июля запретили продажу немаркированных папирос и сигарет

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России ввели обязательную цифровую маркировку для сигарет с 1 марта 2019 года.
Кубань 24 вчера в 02:50
182
Культура

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявляют конкурс для журналистов

Конкурс #ГЕРОИПЕРЕМЕН поощряет стремление журналистов и блогеров рассказывать об успехах социальных проектов и их лидеров.
Кубанские новости 30 июня в 08:15
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

ToDay News Ufa вчера в 07:40
554
Происшествия

В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр

Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.
РИА Новости вчера в 22:38
7
Политика

В Черногории легализовали однополые браки

В Черногории легализовали однополые браки: Парламент Черногории принял в среду, 1 июля, закон об однополых партнерствах.
Lenta.ru 01:19
1
Шоу-бизнес

Виктория Боня призналась, что страдает от одиночества

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня очень страдает от одиночества.
Невские Новости вчера в 21:21
4
Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
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Как работают Яндекс.Новости?
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