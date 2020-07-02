Энергетика
ТАССЗапасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 500 тыс. баррелей.
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Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com 30 июня в 14:36
Экономика
«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz
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Коммерсантъ вчера в 18:00
Авто
В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry
В социальных сетях появились обновленные фотографии кросс-универсала японского производства Toyota Camry.
Car.ru 30 июня в 13:16
Политика
На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса
Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
Происшествия
В Приморье убили криминального авторитета из Якутии
По подозрению в совершении тяжкого преступления был задержан 30-летний уроженец Республики Саха, который дал признательные показания и пояснил, что в начале января на одной из авторазборок города Владивостока на почве личных неприязненных отношений у него произошел конфликт с погибшим.
Владивосток-Новости вчера в 18:59
Политика
Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу
Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
Политика
ЦИК обработал 99,52% протоколов и сообщил новые данные
Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области. К этому часу специалисты ЦИК обработали 99,52% протоколов.
Российская газета вчера в 21:28
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 30 июня в 11:36
Футбол
Азар не включен в список игроков «Реала» на матч с «Хетафе»
«Реал» огласил список игроков, вызванных на предстоящий матч с «Хетафе» в рамках 33-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ вчера в 20:17
Здоровье
В ВОЗ прокомментировали информацию о новом штамме свиного гриппа
Напомним, 30 июля американский научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовал исследование китайских ученых, в котором рассказывалось о выявлении "нового" штамма свиного гриппа, способного вызвать пандемию.
Деловое.ТВ вчера в 14:21
Политика
NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов
Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Технологии
Эксперты объяснили, чем опасно использование пиратских программ
Как рассказал руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Юрий Наместников, с незаконной версией той или иной программы могут идти распространяться различные вредоносные приложения, или они могут быть скрытно встроены в инсталлятор.
Piter.tv 01:11
Происшествия
За взятки осужден бывший заместитель курганского губернатора
Коммерсантъ 30 июня в 10:14
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com 30 июня в 09:39
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовали только в Ненецком АО
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центризбиркома России, Ненецкий автономный округ оказался единственным субъектом РФ, где большинство граждан высказались против предлагаемых поправок в основной закон страны.
Московский Комсомолец вчера в 20:37
Общество
Автознак «Инвалид» утрачивает статус
Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета 29 июня в 11:50
Общество
ВОЗ заявила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса
Всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса, некоторые из них могут быть завершены через несколько месяцев.
РБК 01:27
Здоровье
Более 8 тыс. россиян обследовали на иммунитет к COVID-19
В ведомстве пояснили, что данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.
РБК 00:25
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия вчера в 20:35
Футбол
Тульский «Арсенал» отправил в отставку главного тренера Черевченко
Известия вчера в 15:49
Наука
В рибосоме найден новый сайт связывания антибиотика
Обнаруженный новый структурный мотив ингибитора синтеза белка и новый сайт связывания антибиотика на рибосоме могут быть полезны для разработки новых антибактериальных препаратов.
Naked Science 29 июня в 11:02
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
Авто
Haval оказался лидером по качеству китайских машин у россиян
Россияне предложили оценить по некоторым параметрам, включая качество сборки, 6 китайских марок. Автомобили Haval получили 94,9 балла.
Evo-rus.com 29 июня в 07:52
Общество
Протесты против поправок прошли мирно, но малолюдно
Коммерсантъ вчера в 18:00
Политика
Поправки в конституцию поддержали 83,54% жителей Ростовской области
За поправки в конституцию проголосовали 83,54% избирателей в Ростовской области, против – 15,94%.
Don24 01:16