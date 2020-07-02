Энергетика

ТАССТАССЗапасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 500 тыс. баррелей.
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Рост нефти сдерживает обострение конфликта между США и Китаем

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URA.Ru00:08

Нефть дорожает второй день подряд на снижении запасов в США

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Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей

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Стоимость фьючерсов нефти WTI незначительно выросла

ИА Красная Весна01:05

Мировые цены на нефть повышаются второй день подряд

Газета.Ru01:01

США снизили запасы нефти на 1,3% за неделю

News.ruвчера в 12:11
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Здоровье

Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака

Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com 30 июня в 14:36
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Экономика

«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz

Сергей Степанов руководил угольным дивизионом Evraz с 2012 года.
Коммерсантъ вчера в 18:00
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Авто

В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry

В социальных сетях появились обновленные фотографии кросс-универсала японского производства Toyota Camry.
Car.ru 30 июня в 13:16
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Политика

На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса

Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
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Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
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Происшествия

В Приморье убили криминального авторитета из Якутии

По подозрению в совершении тяжкого преступления был задержан 30-летний уроженец Республики Саха, который дал признательные показания и пояснил, что в начале января на одной из авторазборок города Владивостока на почве личных неприязненных отношений у него произошел конфликт с погибшим.
Владивосток-Новости вчера в 18:59
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Политика

Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу

Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
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Политика

ЦИК обработал 99,52% протоколов и сообщил новые данные

Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области. К этому часу специалисты ЦИК обработали 99,52% протоколов.
Российская газета вчера в 21:28
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Финансы

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 30 июня в 11:36
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Футбол

Азар не включен в список игроков «Реала» на матч с «Хетафе»

«Реал» огласил список игроков, вызванных на предстоящий матч с «Хетафе» в рамках 33-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ вчера в 20:17
Здоровье

В ВОЗ прокомментировали информацию о новом штамме свиного гриппа

Напомним, 30 июля американский научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовал исследование китайских ученых, в котором рассказывалось о выявлении "нового" штамма свиного гриппа, способного вызвать пандемию.
Деловое.ТВ вчера в 14:21
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Политика

NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов

Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48
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Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
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Технологии

Эксперты объяснили, чем опасно использование пиратских программ

Как рассказал руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Юрий Наместников, с незаконной версией той или иной программы могут идти распространяться различные вредоносные приложения, или они могут быть скрытно встроены в инсталлятор.
Piter.tv 01:11
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Происшествия

За взятки осужден бывший заместитель курганского губернатора

Коммерсантъ 30 июня в 10:14
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Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com 30 июня в 09:39
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Игры

Опубликован трейлер игры Crysis Remastered

Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
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Политика

Против поправок в Конституцию проголосовали только в Ненецком АО

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центризбиркома России, Ненецкий автономный округ оказался единственным субъектом РФ, где большинство граждан высказались против предлагаемых поправок в основной закон страны.
Московский Комсомолец вчера в 20:37
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Общество

Автознак «Инвалид» утрачивает статус

Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета 29 июня в 11:50
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Общество

ВОЗ заявила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса

Всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса, некоторые из них могут быть завершены через несколько месяцев.
РБК 01:27
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Здоровье

Более 8 тыс. россиян обследовали на иммунитет к COVID-19

В ведомстве пояснили, что данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.
РБК 00:25
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Известия вчера в 20:35
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Футбол

Тульский «Арсенал» отправил в отставку главного тренера Черевченко

Известия вчера в 15:49
Наука

В рибосоме найден новый сайт связывания антибиотика

Обнаруженный новый структурный мотив ингибитора синтеза белка и новый сайт связывания антибиотика на рибосоме могут быть полезны для разработки новых антибактериальных препаратов.
Naked Science 29 июня в 11:02
Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
512
Авто

Haval оказался лидером по качеству китайских машин у россиян

Россияне предложили оценить по некоторым параметрам, включая качество сборки, 6 китайских марок. Автомобили Haval получили 94,9 балла.
Evo-rus.com 29 июня в 07:52
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Общество

Протесты против поправок прошли мирно, но малолюдно

Коммерсантъ вчера в 18:00
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Политика

Поправки в конституцию поддержали 83,54% жителей Ростовской области

За поправки в конституцию проголосовали 83,54% избирателей в Ростовской области, против – 15,94%.
Don24 01:16
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