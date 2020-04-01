Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

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Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 5,01 доллара и составили 25,32 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Цены на нефть марки WTI снизились до $23

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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 06:23, Ашберн

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Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
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В России появился новый вид мошенничества с кредитными каникулами

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Президент России Владимир Путин поручил Правительству выделить из федерального бюджета в 2020 году средства на стимулирующие выплаты за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь пациентам с COVID-19.
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Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

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