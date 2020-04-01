Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга
Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 5,01 доллара и составили 25,32 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
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Крупнейший российский банк ВТБ выявил новый вид мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
Общество
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СК возбудил дело против двух генералов МВД
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Футбол
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Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
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Как сообщил и. о. министра экономразвития области Лев Решетников, поддержку в рамках по регионального антикризисного плана получат в первую очередь предприятия и организации, которые не будут сокращать рабочие места.
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В Башкирии продлили режим самоизоляции
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Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
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Быстрые платежи стали бесплатными для банков
Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.
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Лев Лещенко в больнице спел для поклонников песню «Надежда»
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У врача обсервации в Бузулуке выявили коронавирус
Вторичный анализ на коронавирус у врача бузулукской обсервации в Оренбуржье выявил наличие заболевания, у нее нет клинических проявлений, она является носителем, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.