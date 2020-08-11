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Банки.ру
Банки.ру

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов понедельника

Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,72 доллара и составили 41,94 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.В источнике
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URA.Ru

Новости кризиса 11 августа: пособия не смогут вытащить россиян из бедности

URA.Ru00:00
Комсомольская правда

Аналитик спрогнозировал курс рубля до конца лета

Комсомольская правдавчера в 10:37
REGNUM

Для нефти Brent дорога к $46 свободна

REGNUM01:17
ТАСС

Saudi Aramco опровергла информацию о сокращении поставок нефти в страны Азии в сентябре

ТАССвчера в 10:39
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:12
Российская газета

Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу

Российская газетавчера в 03:14
Интерфакс

Brent подорожала до $44,89 за баррель

Интерфаксвчера в 01:45

В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии
REGNUM20:48
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Главный религиозный деятель Турции отверг критику из-за проповеди с мечом

Глава высшего религиозного органа Турции в минувший понедельник отверг критику по поводу использования меча во время церемонии открытия мечети в соборе Святой Софии в прошлом месяце.
Московский Комсомолец Турция02:28

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
RT на русском02:06

Болтон указал на шокирующее доверие Трампа к Путину

Наибольший шок за все время работы экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон испытал видя доверие, которое президент США Дональд Трамп проявил к президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Хельсинки, об этом он рассказал 11 августа изданию Business Insider.
ИА Красная Весна02:40

В России может появиться система отслеживания сделок с криптовалютой

Реализация проекта "Прозрачный блокчейн" потребует бюджетных средств в размере 760 млн рублей Напомним, 10 июня 2020 года президент России Владимир Путин поручил утвердить до 31 августа федеральный проект "Искусственный интеллект".
REGNUM02:34
3

Титов предложил продлить выплату субсидий на зарплаты

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой продлить на июнь – июль выплаты субсидий на зарплаты работникам, занятым в малом и среднем бизнесе в размере МРОТ (12 130 руб).
Ведомости01:18
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Арабоязычное издание: Если вмешательство РФ достоверно, это говорит о гениальности Путина

Автор в издании Rai Al Youm пишет, что если заявления и документы, которые «могут свидетельствовать о вмешательстве России в американские выборы (речь идёт о многочисленных фактах нарушений, допущенных Хиллари Клинтон)», являются достоверными, «это говорит о гениальности Путина».
Военное обозрение23:45
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема).
РБК01:00
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Шойгу проверил работу медцентра Минобороны на Камчатке

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил во вторник работу многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском, построенного в первую очередь для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе.
ТАСС00:18
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