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Банки.ру
Банки.ру

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов понедельника

Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,72 доллара и составили 41,94 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.В источнике
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URA.Ru

Новости кризиса 11 августа: пособия не смогут вытащить россиян из бедности

URA.Ru00:00
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:12
Российская газета

Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу

Российская газетавчера в 03:14
ТАСС

Saudi Aramco опровергла информацию о сокращении поставок нефти в страны Азии в сентябре

ТАССвчера в 10:39
Комсомольская правда

Аналитик спрогнозировал курс рубля до конца лета

Комсомольская правдавчера в 10:37
REGNUM

Для нефти Brent дорога к $46 свободна

REGNUM01:17
Интерфакс

Brent подорожала до $44,89 за баррель

Интерфаксвчера в 01:45

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русскомвчера в 10:38
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