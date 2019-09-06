Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть повысились по итогам торгов пятницы
Котировки октябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,22 доллара и составили 56,52 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Шоу-бизнес
Гуф признался Кети Топурии в любви в день ее рождения
RuNews24.ru 05:10
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Российская газета 09:18
Происшествия
В Японии 930 тысяч жилищ остались без света из-за тайфуна
Порядка 930 тысяч жилищ в Токио и пригородах остались одновременно без подачи электроэнергии из-за удара мощного тайфуна «Факсай», сообщает 9 сентября «РИА Новости» со ссылкой на данные японской энергетической компании TEPCO.
Хакасия-Информ 01:28
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла условия брачного договора
StarHit.ru 09:30
Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Армия и оружие
Военный флот получит сразу четыре атомных подлодки в 2020 году
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические («Волхов» проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 «Кронштадт»).
BFM.ru 15:50
Общество
Власти 48 штатов проведут антимонопольное расследование против Google
Власти 48 американских штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико начинают расследование по подозрению компании Google, принадлежащей американской корпорации Alphabet, в нарушении антимонопольного законодательства.
ТАСС 15:17
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Политика
Беглов вырвался в лидеры на выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.
Lenta.ru вчера в 14:50
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском 15:35
Кино
В Анапе назвали победителей фестиваля «Киношок»
В Анапе на торжественной церемонии назвали имена победителей всех пяти конкурсов.
ЮГ Times 00:56
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Шоу-бизнес
Избранница Доронина впервые прокомментировала вторую беременность
Возлюбленная миллиардера Владислава Доронина недавно рассекретила свою вторую беременность.
Телепрограмма 14:11
Происшествия
В Германии шесть пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности
Прибывающий в берлинский аэропорт Тегель самолет попал в зону турбулентности, в результате инцидента шесть человек были госпитализированы, сообщает пожарная служба Берлина.
РИА Новости 13:59
Общество
Красноярские учителя «предъявили» школьнику за модную прическу
В Красноярском крае сотрудники школы потребовали от четвероклассника избавиться от причёски «man bun».
Общественная служба новостей 11:20
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Наука
Редкая патология показала, как именно мозг различает цвета
Пациент, которого медики окрестили RDS из соображений конфиденциальности, перенес инсульт, оставивший после себя поражение левого полушария мозга.
Популярная механика 06 сентября в 20:02
Политика
Евросоюз не признает выборы в Крыму
После российских выборов внешнеполитическая служба Евросоюза заявила, что любой избранный в Крыму и Севастополе человек не будет признан как представитель территорий, которые в ЕС до сих пор считаются украинскими.
Примечания 08:04
Кино
Роль игрушечного космонавта Мэтта Мэйсона в фильме сыграет Том Хэнкс
Территория новостей 02:09
Хоккей
Александр Овечкин разбил в кровь лицо, упав с велосипеда
После тренировки Овечкин прошёл мимо журналистов, сверкая своей беззубой улыбкой и парой ссадин.
Чемпионат 13:05
Происшествия
20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве
Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.
Вести.Ru 05:20
Наука
Древний континент обнаружили под современной Европой
Ученые выяснили, что образовавшийся почти четверть миллиарда лет назад континент сейчас буквально находится под Европой.
ТВ Центр 09:14