Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть повысились по итогам торгов пятницы

Котировки октябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,22 доллара и составили 56,52 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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