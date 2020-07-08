Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 8 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,39%, составив $40,46 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,30% — до $42,95 за баррель.
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Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час

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Соединенные Штаты намерены пригласить Китай на переговоры с Россией по контролю над вооружениями, указано в сообщении американского Госдепартамента.
Газета.Ru 10:32
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Главную роль в сериале «Бэтвумен» отдали бисексуальной афроамериканке

Авторы сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что в городе не произошло новых вспышек заболеваемости коронавирусом после нескольких этапов снятия ограничений.
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