Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 8 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,39%, составив $40,46 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,30% — до $42,95 за баррель.

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июля

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