Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 8 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,39%, составив $40,46 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,30% — до $42,95 за баррель.
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Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Армия и оружие
Ахмад Мисмари предупредил о планах Анкары укрепиться в Ливии
Турция планирует надолго закрепиться в Ливии и сделать из североафриканской страны точку для реализации своих амбиций в Средиземноморском регионе.
iReactor 10:10
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Общество
В редакции «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа
В офисе «МБХ медиа» проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, рассказал РИА Новости сотрудник редакции.
RT на русском 05:48
Общество
Собянин заявил о преодолении основных проблем с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основные проблемы с коронавирусом в столице преодолены. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Космос
Ученые обнаружили небывалое взаимодействие двух нейтронных звезд
Две близко лежащие нейтронные звезды обнаружили астрономы из университета Университета Восточной Англии (Великобритания).
ИА Красная Весна вчера в 13:36
Политика
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Общество
Mail.ru Group решила судиться с подрядчиком после забастовки курьеров
Кирилл Украинцев объяснил РБК, что они не получали зарплату с мая по июнь текущего года, общая сумма долга достигла 26 млн руб. Днем 9 июля в Delivery Club сообщили РБК, что большая часть курьеров логистической компании ООО "Амароли" в полном объеме получили заработную плату за май и первую половину июня.
РБК 09:50
Футбол
Шамиль Газизов стал новым генеральным директором «Спартака»
Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
Российская газета вчера в 16:19
Армия и оружие
Ленинградской армии ЗВО передали два новых Ми-28УБ
В четверг, 9 июля, в Петербурге передали вертолетному полку Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) новые боевые машины.
Piter.tv 07:26
Армия и оружие
На Украине презентовали новые погоны для парадной формы военнослужащих ВСУ
Новые парадные погоны, которые планируется ввести для ношения военнослужащими ВСУ, презентовал полковник Игорь Непотому – начальник отдела разработки и внедрения военной символики Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВС Украины.
Военное обозрение 07:01
Баскетбол
ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Шенгелией
Москва, 9 июля 2020, 14:32 — REGNUM Московский ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Торнике Шенгелией.
REGNUM 07:32
Футбол
«Урал» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ
В матче 27-го тура чемпионата России «Урал» примет московское «Динамо». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
Metaratings 08:53
Футбол
Геркус прокомментировал информацию о том, что Евсеев может возглавить «Спартак»
Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что наставник "Уфы" Вадим Евсеев может возглавить столичный "Спартак".
Газета.Ru 10:24
Политика
США пригласят Китай на переговоры по контролю над вооружениями
Соединенные Штаты намерены пригласить Китай на переговоры с Россией по контролю над вооружениями, указано в сообщении американского Госдепартамента.
Газета.Ru 10:32
Культура
Главную роль в сериале «Бэтвумен» отдали бисексуальной афроамериканке
Авторы сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Lenta.ru 06:09
Общество
Сергей Собянин: Пандемия коронавируса продолжает отступать
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что в городе не произошло новых вспышек заболеваемости коронавирусом после нескольких этапов снятия ограничений.
Вечерняя Москва 05:50
Происшествия
В Чечне лжекосметолог вкачивала женщинам вазелин вместо имплантатов
Лжекосметолог из Чечни вместо имплантов вводила женщинам вазелин. В результате пострадавшим ампутировали грудь.
Территория новостей 10:19
Шоу-бизнес
Гарик Харламов отметил расставание с Кристиной Асмус в компании актрис
Вечеринку посетили друзья и коллеги Харламова, также их компанию разбавляли актрисы.
SM News 06:28
Экономика
Тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14%
В первом полугодии средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи выросла на 8%, с 270 руб. до 291 руб. Это позволило операторам компенсировать выпадающую выручку из-за самоизоляции россиян во время пандемии.
Коммерсантъ вчера в 05:56
Общество
Нижегородская область вошла в топ-20 рейтинга инвестклимата
Нижний Новгород, 9 июля 2020, 16:31 — REGNUM Нижегородская область вошла в топ-20 регионов национального инвестиционного рейтинга-2020.
REGNUM 09:31
Армия и оружие
Лукашевич заявил о подготовке Украиной военного сценария по Донбассу
В Киеве активно готовят военный сценарий решения проблемы Донбасса, об этом свидетельствуют недавние высказывания украинских властей, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
РИА Новости 09:51
Политика
Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:35
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев 9 июля предположил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе и, скорее всего, это будут страны СНГ.
Известия 08:05