Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть повысились по итогам торгов среды
Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке выросли по итогам торгов на 0,28 доллара и составили 40,9 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также немного подорожала.
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Происшествия
Губернатор Хабаровского края Фургал задержан в рамках уголовного дела
RT на русском вчера в 19:11
Футбол
«Манчестер Сити» забил пять мячей «Ньюкаслу»
В матче 34-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Сити» дома одержал крупную победу над «Ньюкаслом» со счетом 5:0. В составе манкунианцев по мячу забили Габриэл Жезус с передачи Давида Сильвы на 10-й минуте, Рияд Марез с передачи Кевина де Брюйне на 21-й минуте, Давид Сильва на 65-й минуте и Рахим Стерлинг с передачи Давида Сильвы на 91-й минуте встречи.
Нева Спорт вчера в 15:08
Автоспорт
Motorsport-Total: Феттель вернется в Red Bull, Квят потеряет место в AlphaTauri
Накануне немецкий журналист Кристиан Нимерволь заинтриговал гоночное сообщество Формулы 1 неким слухом, который, по его словам, даже более сенсационен, чем возвращение Фернандо Алонсо.
Autosport.com.ru 02:29
Политика
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
Общество
В России предложили запретить алкоголь в поездах
Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах.
Lenta.ru 02:24
Финансы
Официальный курс евро на четверг снизился на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, снизился на 1,06 рубля — до 80,4062 рубля, курс доллара опустился на 93,4 копейки — до 71,2379 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:39
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 07 июля в 12:48
Политика
В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном
Ван И отметил, что по мере развития Китая некоторые «американские друзья» начинают опасаться его и не доверять Пекину, однако КНР никогда не стремилась занять место США или противостоять Америке.
РБК 02:46
Армия и оружие
«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией
«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
Рамблер 01:55
Происшествия
Трех полицейских в Улан-Удэ заподозрили в избиении подростка
Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовные дела в отношении трех полицейских из Улан-Удэ из-за применения «недозволенных методов дознания» в отношении подростка.
РБК 07 июля в 06:20
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
Общество
У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой проходят обыски
В Москве проходят обыски у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, а также у шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова.
Коммерсантъ вчера в 23:51
Экономика
Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
Космос
Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу
Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика 07 июля в 08:28
Общество
Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 07 июля в 18:18
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс вчера в 11:30
Общество
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» затопили в Тихом океане
Грузовой корабль «Прогресс МС-13», отстыковавшийся от МКС 8 июля, затопили в Тихом океане, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 21:17
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Футбол
Георгий Джикия: жаль, что Цорн уходит из клуба
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия сказал, что сожалеет об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора футбольного клуба.
РИА Новости вчера в 16:50
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
Общество
Эксперты составили рейтинг губернаторов по уровню негатива в соцсетях
Эксперты отмечают, что в июне пользователи соцсетей оставили 1,8 млн сообщений с упоминанием глав российских регионов, это на 620 тыс. меньше по сравнению с маем, и на 1 млн сообщений меньше по сравнению с апрелем этого года.
Актуальные комментарии 02:45
Гаджеты
Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством
Зарядных устройств в комплекте могут лишиться в первую очередь флагманские смартфоны, которые выходят в линейках Galaxy S, Galaxy Note, и, возможно, Galaxy Fold/Flip.
ПРАЙМ 02:26
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Происшествия
Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней
По данным телеканала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс 00:59
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
Экономика
Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза
Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%.
Коммерсантъ 01:58
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40