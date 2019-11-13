Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть повысились по итогам торгов вторника
Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке выросли по итогам торгов на 0,4 доллара и составили 58,41 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Хоккей
Гол Овечкина позволил «Вашингтону» одержать победу
До конца матча «Пантерз» удалось отыграть одну шайбу, но победа осталась за «Вашингтоном» - 4:3. В итоге «столичные» остались на втором месте в Восточной конференции.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Происшествия
Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии
Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.
Политика
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Технологии
Хакеры опубликовали базу данных портала о трудоустройстве
На хакерские форумы попала информация о 500 тыс. пользователях портала для поиска работы jobinmoscow.ru.
Общество
В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
Энергетика
В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике
Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
Политика
Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму
Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
Здоровье
Назван плод, который может вылечить все
Одним из самых здоровых плодов на планете медики называют финики, которые помогают пищеварению за счет содержания в них питательных веществ.
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000
Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
Энергетика
«Траст» пригрозил сибирской нефтяной компании банкротством из-за дефолта
Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, свидетельствует копия требования о досудебном урегулировании задолженности, с которой ознакомился РБК.
Кино
Марк Руффало хочет увидеть на экране битву Халка с Росомахой
Актер не раскрыл, состоялась ли уже повторная встреча с Файги, но уточнил, что сам хотел бы увидеть на экране именно битву Халка с Росомахой.
Происшествия
В Кузбассе поезд столкнулся с легковым автомобилем
Несколько пассажирских поездов задержаны из-за аварии на 3496-м км перегона Юрга-1 — Тутульская в Кузбассе с участием поезда и легкового автомобиля, сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.
Шоу-бизнес
Принц Чарльз доказал, что готов стать королем
Футбол
Хуммельс: «Мы слишком мало создали моментов у ворот „Барселоны“»
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Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
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«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Происшествия
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
Политика
Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях
По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
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Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы
Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери, которая в результате автомобильной аварии впала в кому.
Происшествия
Еще один взрыв произошел на химзаводе в Техасе
Как сообщало ИА REGNUM, первый взрыв на химическом заводе в Порт-Нечесе произошел 27 ноября.
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.