Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть повысились по итогам торгов вторника

Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке выросли по итогам торгов на 0,4 доллара и составили 58,41 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов среды

Банки.ру00:16

Добыча нефти в США обновила рекордный максимум

Profinance.ruвчера в 13:12

Мировые цены на нефть продолжают снижаться

RT на русском00:05

Цены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США

Московский Комсомолецвчера в 22:32

Запасы нефти в США увеличились вопреки ожиданиям

Росбалтвчера в 11:02

Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,57 млн баррелей

ТАССвчера в 12:48

Brent подешевела до $64,15 за баррель на сигналах о росте запасов в США

Интерфаксвчера в 00:35
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Общество

Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Российская газета вчера в 07:21
Хоккей

Гол Овечкина позволил «Вашингтону» одержать победу

До конца матча «Пантерз» удалось отыграть одну шайбу, но победа осталась за «Вашингтоном» - 4:3. В итоге «столичные» остались на втором месте в Восточной конференции.
ГЛАС.RU вчера в 21:39
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Происшествия

Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии

Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.
RT на русском вчера в 23:01
Политика

Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
ТАСС вчера в 18:20
Технологии

Хакеры опубликовали базу данных портала о трудоустройстве

На хакерские форумы попала информация о 500 тыс. пользователях портала для поиска работы jobinmoscow.ru.
Взгляд.ру 00:39
Общество

В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.
Газета.Ru вчера в 16:36
Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
РБК вчера в 23:00
Энергетика

В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике

Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
Lenta.ru вчера в 06:24
Политика

Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости вчера в 09:24
Здоровье

Назван плод, который может вылечить все

Одним из самых здоровых плодов на планете медики называют финики, которые помогают пищеварению за счет содержания в них питательных веществ.
Волгоградская правда вчера в 22:32
Футбол

«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Коммерсантъ вчера в 14:50
Происшествия

В Приморье застрелили казачьего атамана

Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
РИА Новости вчера в 21:34
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000

Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
RT на русском 26 ноября в 22:48
Энергетика

«Траст» пригрозил сибирской нефтяной компании банкротством из-за дефолта

Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, свидетельствует копия требования о досудебном урегулировании задолженности, с которой ознакомился РБК.
РБК вчера в 22:00
Кино

Марк Руффало хочет увидеть на экране битву Халка с Росомахой

Актер не раскрыл, состоялась ли уже повторная встреча с Файги, но уточнил, что сам хотел бы увидеть на экране именно битву Халка с Росомахой.
КиноПоиск 26 ноября в 08:55
Происшествия

В Кузбассе поезд столкнулся с легковым автомобилем

Несколько пассажирских поездов задержаны из-за аварии на 3496-м км перегона Юрга-1 — Тутульская в Кузбассе с участием поезда и легкового автомобиля, сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.
РБК 00:32
Шоу-бизнес

Принц Чарльз доказал, что готов стать королем

Газета.Ru вчера в 15:01
Футбол

Хуммельс: «Мы слишком мало создали моментов у ворот „Барселоны“»

Евро-футбол.ру вчера в 17:49
Культура

Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

OvideO.ru вчера в 13:25
Общество

«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика

Газета.Ru вчера в 06:42
Происшествия

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник

В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
РИА Новости вчера в 09:50
Политика

Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях

По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).
Lenta.ru вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

РИА Новости 26 ноября в 15:34
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы

Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери, которая в результате автомобильной аварии впала в кому.
ФАН вчера в 21:42
Происшествия

Еще один взрыв произошел на химзаводе в Техасе

Как сообщало ИА REGNUM, первый взрыв на химическом заводе в Порт-Нечесе произошел 27 ноября.
REGNUM вчера в 18:19
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

РБК вчера в 15:55
Общество

Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Lenta.ru вчера в 22:25
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
ТАСС 26 ноября в 05:10
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