Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть повысились по итогам торгов вторника
Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке выросли по итогам торгов на 0,4 доллара и составили 58,41 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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