Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть повысились по итогам торгов вторника

Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке выросли по итогам торгов на 0,4 доллара и составили 58,41 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Добыча нефти в США обновила рекордный максимум

Profinance.ru13:12

Цены на нефть снижаются в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 21:46

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов вторника

Банки.ру00:24

Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,57 млн баррелей

ТАСС12:48

Запасы нефти в США увеличились вопреки ожиданиям

Росбалт11:02

Нефть в восходящем канале

Инвест-Форсайт25 ноября в 12:23

Brent подешевела до $64,15 за баррель на сигналах о росте запасов в США

Интерфакс00:35
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 21:45, Ашберн
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Сын Никаса Сафронова прокомментировал инцидент в туалете самолета

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«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Коммерсантъ 14:50
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Пожар произошел в жилом доме в подмосковном Одинцово

В Одинцово Московской области загорелся двухэтажный жилой дом. Инцидент произошел в деревне Назарьево.
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Политика

Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге

Президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
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Политика

МЧС направило в Донбасс очередную колонну с гуманитарной помощью

Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарным грузом отправилась в Донецкую и Луганскую области Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новости 20:37
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
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Политика

Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах

Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Газета.Ru 20:26
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Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Коммерсантъ 05:42
Общество

Опубликованы фото концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания, являющая дочерней компанией РЖД, опубликовала фотографии интерьера новых плацкартных вагонов.
Discover24 13:20
Политика

Администрация Трампа намерена сократить выплаты в бюджет НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа намерена уменьшить объем выплат в бюджет НАТО, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:49
Происшествия

Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе

Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Газета.Ru 11:03
Политика

Польский депутат призвал власти страны прекратить злить Россию

Депутат польского парламента Кшиштоф Босак обратился к властям страны с призывом поменять подход к внешней политике и политике безопасности.
Российская газета 20:02
Происшествия

В Приморье застрелили казачьего атамана

В Приморском крае неизвестные застрелили казачьего атамана, сообщает региональное следственное управление СК.
РИА Новости 21:34
Общество

Новый поезд РЖД с душем и розетками отправился в первый рейс

РБК 20:47
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Вашингтон Кэпиталз — Флорида Пантерз 4:3

До конца матча «Пантерз» удалось отыграть одну шайбу, но победа осталась за «Вашингтоном» - 4:3. В итоге «столичные» остались на втором месте в Восточной конференции.
ГЛАС.RU 21:39
Происшествия

В Техасе начали эвакуировать жителей из-за взрывов на химзаводе

Два взрыва прогремели на нефтехимическом заводе в городе Порт-Нечес (штат Техас, США).
Lenta.ru 18:53
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Россиян ждут двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
BFM.ru 11:26
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Названы города России с лучшим качеством жизни

Казань в 2019 году стала лидером по качеству жизни в России, следует из данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета.
BFM.ru вчера в 10:19
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Семь пострадавших в Доминикане россиян вылетели в Москву

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РБК 20:12
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В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря

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Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным

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ФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет

Пограничная служба России запретила въезд в страну на 10 лет французскому социологу Карин Клеман. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Стал известен гонорар Софии Ротару за выступления в России

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Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ

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«Ак Барс» обыграл по буллитам «Сибирь»

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МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с официальным заявлением относительно рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
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Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

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Тампа-Бэй Лайтнинг — Сент-Луис Блюз 3:4

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду принимал «Сент-Луис Блюз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям

Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
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Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

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