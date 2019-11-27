Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть повысились по итогам торгов вторника
Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке выросли по итогам торгов на 0,4 доллара и составили 58,41 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Гаджеты
ОС Android 10 получат почти три десятка смартфонов Samsung
В Сети появился предварительный перечень смартфонов Samsung, операционные системы которых получат апдейты до актуальной Android 10.
Общество
Две двухдневные рабочие недели ждут россиян
Согласно производственному календарю, утвержденному правительством России, в конце текущего и начале следующего года работающих граждан России ожидают две двухдневные рабочие недели.
Здоровье
В медицину Хакасии планируется интегрировать опыт Белгородской области
По словам министра, медицина в Белгородской области развивается быстро и качественно.
Хоккей
«Питтсбург» дома обыграл «Ванкувер». Малкин набрал 5 очков
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома принимал «Ванкувер Кэнакс».
Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.
Армия и оружие
Турецкие СМИ опубликовали видео испытаний С-400 на истребителях F-16
На представленном видео показано, как американский истребитель F-16 выполняет полёты на различных высотах вблизи работы ЗРК.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Политика
Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря
Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
Спорт
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 декабря
Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.
Транспорт
Путин объявил название для трассы Москва — Санкт-Петербург
На открытии платной автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом президент Владимир Путин объявил, что она будет носить название «Нева».
Армия и оружие
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «угрозы России»
Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press Представитель Турции при НАТО отказался подписать документ, который предполагает предоставление помощи Польше и странам Прибалтики в случае "нападения со стороны РФ".
Религия
Рождественский пост начался у православных христиан
У православных христиан сегодня, 28 ноября, начинается Рождественский пост, который продлится до 6 января и завершится праздником Рождества Христова.
Общество
Поезд с плацкартом и купе с душем отправился в первый рейс
Поезд с плацкартом и купе, где есть душ, но нет хлопающих дверей между вагонами, отправился в первый рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
Политика
Путин прибыл в Киргизию на саммит ОДКБ
Президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек, где пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает «РИА Новости».
Происшествия
В Одинцово произошел пожар в двухэтажном жилом доме
В подмосковском районе Одинцово произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом доме, площадь возгорания составила 418 кв. м, сообщается на сайте областного главка МЧС.
Происшествия
В Иркутске медсестру обвинили в истязании ребёнка-инвалида
В Иркутской области следователи возбудили уголовное дело в отношении медсестры, её обвиняют в истязании малолетнего пациента с инвалидностью.
Политика
Песков сообщил о цейтноте в работе по газовому контракту с Украиной
В Кремле сообщили об ограниченном количестве времени на заключение нового соглашения по транзиту газа в Европу через территорию Украины, пишет "РИА Новости".
Политика
СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
Футбол
Футболиста «Базеля» не пустили в Россию на матч с «Краснодаром»
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 28 ноября «Краснодар» домашний матч проведет в рамках Лиги Европы: в пятом туре группового этапа «быков» ожидает матч против швейцарского «Базеля».
Общество
Мосгорсуд отменил взыскание с дворника 2 млрд рублей
Московский городской суд принял решение отменить взыскание 32 млн долларов (около 2 млрд рублей) с дворника из Подмосковья Светланы Бодровой, передаёт ТАСС.
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Армия и оружие
Выложено видео якобы разгрома группы российского спецназа в Сирии
Боевики, ведущие борьбу с вооруженными силами Дамаска, выложили видеоматериал, на котором якобы запечатлен разгром одной из групп противостоящих им сил.