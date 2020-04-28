Энергетика
Союзное ВечеМировые цены на нефть продолжают падать
В свою очередь, июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 13,38%, до 11,07 доллара. Цены на нефть продолжают падать вторую неделю подряд. Связано это с растущими опасениями по поводу ограниченных возможностей для хранения сырья.
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