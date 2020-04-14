Энергетика

МИР 24МИР 24Мировые цены на нефть продолжают расти

Мировые цены на нефть продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы прибавили в среднем полтора процента.
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Новости кризиса 15 апреля: Россия потратит триллион на спасение экономики, но бедных станет в два раза больше

URA.Ru00:00

Цена нефти Brent снизилась до $29,38

ТАССвчера в 14:05

Цена нефти Brent упала ниже $30 впервые с 3 апреля

РБКвчера в 11:36

Цена Brent опустилась ниже $30 за баррель

Ведомостивчера в 12:36

Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель

Известиявчера в 12:13

Впервые после новой сделки ОПЕК+ цена барреля нефти Brent упала ниже 30 долларов

Эхо Москвывчера в 13:02

Нефть Brent подешевела на 7% и приблизилась к $29 за баррель

REGNUMвчера в 14:17
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Экономика

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
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Политика

В сносе памятника Коневу в Праге обнаружен американский след

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об американском следе в сносе памятника маршалу Ивану Коневу в Чехии.
ФАН 01:48
Общество

Врач сообщил об опасности самодельного антисептика

Врач-фармаколог поликлиники №1 Управления делами президента России Игорь Фёдоров заявил, что неправильно сделанный антисептик не сможет убить коронавирус и это может «стать роковой ошибкой».
RT на русском 00:27
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Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
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Политика

Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), о чем стало известно накануне.
РИА Новости вчера в 21:24
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Происшествия

В Новосибирской области выявили семь новых пациентов с коронавирусом

Новосибирск, 15 апреля 2020, 08:10 — REGNUM Медики в Новосибирской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
REGNUM 01:10
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ

РИА Новости вчера в 18:42
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Общество

Советская «Мечта» восхитила и покорила сердца поляков

Моравецкий встречает "Мечту" Канцелярия премьера Польши Прибытие советского транспортника Ан-225 "Мечта" (" Мрія"), самого большого и грузоподъемного самолета в мире за всю историю авиации, в варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена с грузом медицинских средств и оборудования из Китая вызвало восторг поляков.
REGNUM 02:09
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Общество

86-летняя подруга принца Гарри рассказала о его жизни в Лос-Анджелесе

На днях приятельница герцога Сассекского 86-летняя антрополог Джейн Гудолл дала интервью Radio Times, в котором подтвердила мнение экспертов.
Woman.ru вчера в 04:00
Фигурное катание

Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег

РИА Новости вчера в 06:00
Общество

Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус 31 марта.
Газета.Ru 00:56
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Общество

В Волгоградской области выявляют нарушителей режима самоизоляции

Больше всех дисциплину нарушают жители города-спутника. Всего по региону за прошедший день было составлено 69 протоколов.
МТВ онлайн 01:45
81
Общество

В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке

Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
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Армия и оружие

В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»

На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 вчера в 13:01
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Происшествия

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 100

В Бурятии за сутки подтвердили восемь случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число заболевших в регионе достигло 100.
RT на русском вчера в 22:30
81
Общество

Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17
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Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

Коммерсантъ вчера в 22:37
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Политика

Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с пандемией

Осло, 15 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Видеообращение к крымчанам с призывом соблюдать санитарные меры записал депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации «Народная дипломатия-Норвегия» Хендрик Вебер.
REGNUM 01:45
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Общество

В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов

Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM вчера в 15:42
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Политика

Путин предупредил о недопущении халатности в борьбе с коронавирусом

Недоработки в борьбе с коронавирусом будут расцениваться как преступная халатность, предупредил региональные власти президент РФ Владимир Путин.
Ридус 13 апреля в 10:53
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Общество

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 13 апреля в 02:50
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Авто

В Китае людям дадут деньги на покупку автомобилей

Самая сильная просадка наблюдалась в феврале — 79%. Страна с населением 1,4 млрд человек купила всего 310 тысяч автомобилей.
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Армия и оружие

Войска Фаиза Сарраджа заняли территорию до границы Туниса

REGNUM 13 апреля в 12:02
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
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Здоровье

В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%

У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
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Здоровье

Бурков не исключил продления режима самоизоляции после 19 апреля

Одним из ключевых вопросов сегодняшней пресс-конференции главы региона Александра Буркова стало продление режима самоизоляции.
Омскрегион 01:41
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Общество

В Екатеринбург прибыл второй самолет с гуманитарной помощью из Китая

Еще один, второй по счету, самолет с гуманитарным грузом из Китая прибыл в Екатеринбург, доставив средства для борьбы с коронавирусом.
Известия 01:34
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Суповой набор: Алёна Шишкова показала ноги-палочки в мини платье

Алена Шишкова высмеяла свою фигуру. Модель сделала фото с кастрюлей на голове и подписала: «Суповой набор».
7Дней.ру 01:00
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Экономика

Эксперты крупнейших банков: Коронавирус обрушит экономику США на 40%

Крупнейшие банки обновили прогнозы по поводу падения экономики США, которая, по их подсчетам, рухнет на 35-40%.
МонаВиста вчера в 09:02
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Общество

В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
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