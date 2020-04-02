Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
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Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост до 10%

ТАСС02:02

На биржах растут цены на нефть

Эхо Москвы01:32

Цены на нефть коррекционно растут после снижения днем ранее

ПРАЙМ01:30

Нефть Brent дорожает более чем на 6%

РИА Новости00:48

Нефть Brent прибавила в цене 6%

News.ru01:01

Новости кризиса 2 апреля: рост расходов на коммуналку и отрицательная цена на российскую нефть

URA.Ru00:00

Нефть Brent дорожает почти на 6% в четверг утром

Московский Комсомолецвчера в 22:51
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Политика

«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
РИА Новости 01:38
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

Прилетевших из Бангкока пассажиров разыскивают приморские силовики

Пассажиров, вернувшихся сегодня ночью из Бангкока и проигнорировавших требование об обязательном карантине, разыскивают силовики.
Вести.Ru 02:06
Кино

Премьера российского фантастического фильма «Спутник» пройдёт онлайн

Премьера российского фантастического триллера «Спутник» пройдёт онлайн из-за пандемии COVID-19.
Peterburg2.ru вчера в 16:10
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Политика

Песков сообщил, что изменений в планах провести парад Победы 9 мая нет

Никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая в связи с угрозой распространения коронавируса не принимались, но ситуация мониторится.
ТАСС вчера в 06:01
Здоровье

Барнаульские улицы продезинфицируют от вирусов

Общественные места в Барнауле продезинфицируют.
Алтапресс 01:54
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Общество

Главному инфекционисту США предоставили охрану из-за угроз в его адрес

Министерство юстиции США одобрило предоставление охраны директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи после того, как он начал получать сообщения с угрозами в свой адрес.
Газета.Ru 02:03
Политика

Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции Белоруссии и РФ выработки взаимоприемлемых решений "в духе настоящего союзничества", сообщила в четверг пресс-служба главы республики.
РИА Новости 01:05
Политика

Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 23:42
Экономика

Страховщики спрогнозировали отказы компаний от ДМС из-за кризиса

По мнению страховщиков, негативный эффект на сегмент окажет спад в экономике и пандемия: снижение экономической активности может повлиять на планы работодателей на оформление полисов ДМС для сотрудников.
РБК 01:00
Общество

В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав

С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Астрахань FM вчера в 12:57
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс вчера в 12:00
Общество

Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся

Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Политика Сегодня вчера в 15:19
Политика

США запустили антинаркотическую операцию в Западном полушарии

США объявили о запуске масштабной операции в партнерстве с 22 странами по борьбе с наркотиками в Западном полушарии на фоне распространения коронавируса.
Известия вчера в 18:16
Происшествия

В Прикамье от коронавируса умер второй пациент

Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, умер еще один человек.
REGNUM 01:51
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

BFM.ru 02:05
Политика

Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
Газета.Ru вчера в 08:53
Армия и оружие

В ЛНР скончалась мирная жительница, пострадавшая при обстреле ВСУ

Луганск, 2 апреля 2020, 08:37 — REGNUM В ЛНР скончалась жительница посёлка Голубовское, получившая ранения во время обстрела населённого пункта.
REGNUM 01:37
Общество

Правила техосмотра автомобилей в России изменили

Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
РИА Оренбуржье вчера в 01:11
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском вчера в 21:45
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Экономика

Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса

Примерно 80 стран запросили финансовую поддержку Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 22:04
Политика

Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму

Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
РИА Новости вчера в 11:00
Происшествия

Подышал воздухом: житель Уфы вместе с ребенком прогулялся по крыше

Вместо запрещенной из-за ситуации с коронавирусом прогулки по улице уфимец выбрал очень необычный способ подышать воздухом.
Вести.Ru 01:41
Экономика

РБК узнал детали о стресс-тестах для системообразующих компаний

Минэкономики разработало стресс-тестирование финансовой устойчивости системообразующих организаций в условиях ухудшения экономической ситуации.
Коммерсантъ 01:19
Общество

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
РБК вчера в 15:55
Здоровье

Коронавирус подтвержден у 21 человека в Челябинской области

Как сообщил сегодня в ходе брифинга губернатор Челябинской области Алексей Текслер, в регионе выросло число подтвержденных случаев коронавируса.
Челябинский обзор 01:16
Общество

Справки для передвижения на работу выдадут воронежцам

Справку работодатель обязан заполнить и выдать сотрудникам для передвижения от места жительства до работы.
Kursk.com вчера в 14:03
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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