Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.

Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

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