Энергетика
КоммерсантъЦена нефти марки Brent росла более чем на 6%
Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
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Комментарии
Политика
«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
Прилетевших из Бангкока пассажиров разыскивают приморские силовики
Пассажиров, вернувшихся сегодня ночью из Бангкока и проигнорировавших требование об обязательном карантине, разыскивают силовики.
Кино
Премьера российского фантастического фильма «Спутник» пройдёт онлайн
Премьера российского фантастического триллера «Спутник» пройдёт онлайн из-за пандемии COVID-19.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Политика
Песков сообщил, что изменений в планах провести парад Победы 9 мая нет
Никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая в связи с угрозой распространения коронавируса не принимались, но ситуация мониторится.
Здоровье
Барнаульские улицы продезинфицируют от вирусов
Общественные места в Барнауле продезинфицируют.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Общество
Главному инфекционисту США предоставили охрану из-за угроз в его адрес
Министерство юстиции США одобрило предоставление охраны директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи после того, как он начал получать сообщения с угрозами в свой адрес.
Политика
Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции Белоруссии и РФ выработки взаимоприемлемых решений "в духе настоящего союзничества", сообщила в четверг пресс-служба главы республики.
Политика
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
Экономика
Страховщики спрогнозировали отказы компаний от ДМС из-за кризиса
По мнению страховщиков, негативный эффект на сегмент окажет спад в экономике и пандемия: снижение экономической активности может повлиять на планы работодателей на оформление полисов ДМС для сотрудников.
Общество
В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав
С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся
Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Политика
США запустили антинаркотическую операцию в Западном полушарии
США объявили о запуске масштабной операции в партнерстве с 22 странами по борьбе с наркотиками в Западном полушарии на фоне распространения коронавируса.
Происшествия
В Прикамье от коронавируса умер второй пациент
Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, умер еще один человек.
Политика
Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
Армия и оружие
В ЛНР скончалась мирная жительница, пострадавшая при обстреле ВСУ
Луганск, 2 апреля 2020, 08:37 — REGNUM В ЛНР скончалась жительница посёлка Голубовское, получившая ранения во время обстрела населённого пункта.
Общество
Правила техосмотра автомобилей в России изменили
Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Экономика
Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса
Примерно 80 стран запросили финансовую поддержку Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса.
Политика
Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму
Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
Происшествия
Подышал воздухом: житель Уфы вместе с ребенком прогулялся по крыше
Вместо запрещенной из-за ситуации с коронавирусом прогулки по улице уфимец выбрал очень необычный способ подышать воздухом.
Экономика
РБК узнал детали о стресс-тестах для системообразующих компаний
Минэкономики разработало стресс-тестирование финансовой устойчивости системообразующих организаций в условиях ухудшения экономической ситуации.
Общество
МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
Здоровье
Коронавирус подтвержден у 21 человека в Челябинской области
Как сообщил сегодня в ходе брифинга губернатор Челябинской области Алексей Текслер, в регионе выросло число подтвержденных случаев коронавируса.
Общество
Справки для передвижения на работу выдадут воронежцам
Справку работодатель обязан заполнить и выдать сотрудникам для передвижения от места жительства до работы.