Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняМировые цены на нефть продолжают расти

Увеличение цен продолжается с открытия торгов. Страны-экспортеры нефти не исключают возможность продления ограничений на добычу черного золота в рамках принятого ранее соглашения ОПЕК+. Срок может быть увеличен от одного до трех месяцев, передает Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Цена нефти Brent поднялась выше $40

ТАСС02 июня в 21:39

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов вторника

Банки.рувчера в 01:03

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:04

Эхономика: Цена на нефть марки Brent закрепилась выше 38 долларов за баррель

Эхо Москвы04:17

Нефть дорожает в ожидании решения ОПЕК+ по добыче сырья

ПРАЙМ02 июня в 11:15

Нефтяные котировки ускорили рост на фоне ожиданий новостей от ОПЕК+

News.ru02 июня в 08:51

Цены на нефть начали расти

Lenta.ru02 июня в 05:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 18:57, Ашберн
Здоровье

Минздрав назвал нетипичные симптомы коронавируса у пожилых людей

В Минздраве предупредили о нетипичных симптомах коронавирусной инфекции у пожилых людей.
Городовой 04:12
867
Общество

Эксперты оценили ключевой момент ЧП под Норильском: почему рассвирепел Путин

Один из ключевых вопросов при оценке ЧП под Норильском – почему не сработала как надо система оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Московский Комсомолец 10:25
Армия и оружие

Украинские боевики нанесли удар по ДНР — ранена женщина

Боевики Вооружённых сил Украины обстреляли посёлок Таврическое.
ИА Новороссия 13:27
4
Общество

Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества

Основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование: он опроверг все «необоснованные» теории заговора с его участием.
Lenta.ru 18:43
1
Армия и оружие

СМИ: РФ и Индия не договорились о цене производства автоматов АК-203

Индия и РФ не договорились о коммерческой цене производства автоматов модели АК-203 на площадях совместного предприятия в Корва.
Актуальные Новости 12:45
1
Культура

Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть

Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру 07:09
30
Общество

Илон Маск призвал разделить Amazon

Предприниматель Илон Маск заявил, считает компанию Amazon монополистом. Он уверен, что её следует разделить.
News.ru 16:03
Кино

Продюсерская премия подтвердила, что «Шторм» лучший

Независимая газета 12:06
Политика

В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»

В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока", из-за того, что играет там "деструктивную роль".
Газета.Ru 16:08
273
Общество

В Москве появился новый вид пропусков

МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы 14:04
1,4K
Происшествия

Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова

Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия 14:46
14
Происшествия

Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело

Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
ИжевскИнфо.РУ 15:10
13
Общество

Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва 12:00
5
Происшествия

На разлив: может ли повториться норильская техногенная катастрофа

29 мая в Норильске на территории ТЭЦ-3 НТЭК (входит в состав «Норникеля») из-за лопнувшего резервуара разлилось 20 тыс. т дизельного топлива и был объявлен режим ЧС.
Известия 12:38
11
Шоу-бизнес

Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид

В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru вчера в 09:20
179
Общество

Названа новая еженедельная бесплатная игра Epic Games Store

REGNUM 14:24
34
Политика

Трамп призвал увеличить финансирование полиции в США

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил о необходимости увеличить финансирование полиции, чтобы поддержать «закон и порядок».
Росбалт 17:40
Общество

Россияне приготовились меньше тратить из-за кризиса

Россияне в ближайшие полгода приготовились сократить расходы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 17:04
33
Здоровье

О проблемах со здоровьем расскажут отеки век

О наличии опасных заболеваний могут свидетельствовать отекшие веки, сообщил врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире телеканала «Россия 1». Медик пояснил, что данный признак возникает при неправильном питании (голодании или чрезмерном употреблении соленого), зрительном переутомлении (длительном времяпрепровождении за компьютером).
Live24 05:30
Армия и оружие

Американцы составили список экстремальных подлодок России

Всего планируется построить еще шесть подводных крейсеров данного класса. Также в рейтинг вошла подлодка «Белгород».
ГЛАС.RU 05:06
9
Экономика

Мау сравнил пандемию коронавируса с военными условиями

С точки зрения государственной политики при выходе из кризиса одной из ключевых должна стать новая модель здравоохранения, считает ректор РАНХиГС.
РБК 07:23
Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
1,2K
Экономика

Мишустин призвал менять практику госзакупок у иностранных поставщиков

«Ежегодно на закупки направляются триллионы рублей, при этом по некоторым направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтения отдаются иностранным поставщикам, и эту практику необходимо менять», — цитирует главу кабмина РИА Новости.
RT на русском 05:55
53
Армия и оружие

Система «Купол» защитит Россию от ядерного удара США

Политическая Экспертиза 13:51
65
Происшествия

В Липецке чиновник арестован за взятку в размере 2,6 млн рублей

Советский районный суд Липецка вынес решение об аресте подозреваемого во взятке в особо крупном размере заместителя директора ОКУ "Дорожное агентство Липецкой области".
Российская газета 08:35
40
Политика

После голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

После проведения процедуры голосования за правки в Конституцию рассматривается сценарий обращения к гражданам со стороны главы РФ Владимира Путина.
Дни24 06:46
3,1K
Единоборства

Напарник Фёдора Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, который входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, охарактеризовал стиль ведения боя действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Чемпионат 02:00
Культура

Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

Драматичную комедию покажет видеосервис Wink. В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики".
Piter.tv вчера в 03:49
16
Происшествия

Воспитательница частного детсада задушила подушкой кричавшую девочку

В Запорожье организатор частного детского сада в попытке утихомирить годовалую девочку невольно задушила ее.
Вести.Ru 10:56
8
Авто

Renault начала продажи нового Renault Master в России

Российские дилерские центры Renault начали прием заказов на обновленный фургон Renault Master, который производится на заводе Renault в Батийи, Франция.
32CARS.ru вчера в 09:22
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное