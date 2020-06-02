Энергетика
Экономика сегодняМировые цены на нефть продолжают расти
Увеличение цен продолжается с открытия торгов. Страны-экспортеры нефти не исключают возможность продления ограничений на добычу черного золота в рамках принятого ранее соглашения ОПЕК+. Срок может быть увеличен от одного до трех месяцев, передает Bloomberg.
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Здоровье
Минздрав назвал нетипичные симптомы коронавируса у пожилых людей
В Минздраве предупредили о нетипичных симптомах коронавирусной инфекции у пожилых людей.
Городовой 04:12
Общество
Эксперты оценили ключевой момент ЧП под Норильском: почему рассвирепел Путин
Один из ключевых вопросов при оценке ЧП под Норильском – почему не сработала как надо система оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Московский Комсомолец 10:25
Армия и оружие
Украинские боевики нанесли удар по ДНР — ранена женщина
Боевики Вооружённых сил Украины обстреляли посёлок Таврическое.
ИА Новороссия 13:27
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества
Основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование: он опроверг все «необоснованные» теории заговора с его участием.
Lenta.ru 18:43
Армия и оружие
СМИ: РФ и Индия не договорились о цене производства автоматов АК-203
Индия и РФ не договорились о коммерческой цене производства автоматов модели АК-203 на площадях совместного предприятия в Корва.
Актуальные Новости 12:45
Культура
Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть
Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру 07:09
Общество
Илон Маск призвал разделить Amazon
Предприниматель Илон Маск заявил, считает компанию Amazon монополистом. Он уверен, что её следует разделить.
News.ru 16:03
Кино
Продюсерская премия подтвердила, что «Шторм» лучший
Независимая газета 12:06
Политика
В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»
В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока", из-за того, что играет там "деструктивную роль".
Газета.Ru 16:08
Общество
В Москве появился новый вид пропусков
МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы 14:04
Происшествия
Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова
Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия 14:46
Происшествия
Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело
Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
ИжевскИнфо.РУ 15:10
Общество
Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва 12:00
Происшествия
На разлив: может ли повториться норильская техногенная катастрофа
29 мая в Норильске на территории ТЭЦ-3 НТЭК (входит в состав «Норникеля») из-за лопнувшего резервуара разлилось 20 тыс. т дизельного топлива и был объявлен режим ЧС.
Известия 12:38
Шоу-бизнес
Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид
В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru вчера в 09:20
Политика
Трамп призвал увеличить финансирование полиции в США
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил о необходимости увеличить финансирование полиции, чтобы поддержать «закон и порядок».
Росбалт 17:40
Общество
Россияне приготовились меньше тратить из-за кризиса
Россияне в ближайшие полгода приготовились сократить расходы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 17:04
Здоровье
О проблемах со здоровьем расскажут отеки век
О наличии опасных заболеваний могут свидетельствовать отекшие веки, сообщил врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире телеканала «Россия 1». Медик пояснил, что данный признак возникает при неправильном питании (голодании или чрезмерном употреблении соленого), зрительном переутомлении (длительном времяпрепровождении за компьютером).
Live24 05:30
Армия и оружие
Американцы составили список экстремальных подлодок России
Всего планируется построить еще шесть подводных крейсеров данного класса. Также в рейтинг вошла подлодка «Белгород».
ГЛАС.RU 05:06
Экономика
Мау сравнил пандемию коронавируса с военными условиями
С точки зрения государственной политики при выходе из кризиса одной из ключевых должна стать новая модель здравоохранения, считает ректор РАНХиГС.
РБК 07:23
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Экономика
Мишустин призвал менять практику госзакупок у иностранных поставщиков
«Ежегодно на закупки направляются триллионы рублей, при этом по некоторым направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтения отдаются иностранным поставщикам, и эту практику необходимо менять», — цитирует главу кабмина РИА Новости.
RT на русском 05:55
Армия и оружие
Система «Купол» защитит Россию от ядерного удара США
Политическая Экспертиза 13:51
Происшествия
В Липецке чиновник арестован за взятку в размере 2,6 млн рублей
Советский районный суд Липецка вынес решение об аресте подозреваемого во взятке в особо крупном размере заместителя директора ОКУ "Дорожное агентство Липецкой области".
Российская газета 08:35
Политика
После голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
После проведения процедуры голосования за правки в Конституцию рассматривается сценарий обращения к гражданам со стороны главы РФ Владимира Путина.
Дни24 06:46
Единоборства
Напарник Фёдора Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова
Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, который входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, охарактеризовал стиль ведения боя действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Чемпионат 02:00
Культура
Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Драматичную комедию покажет видеосервис Wink. В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики".
Piter.tv вчера в 03:49
Происшествия
Воспитательница частного детсада задушила подушкой кричавшую девочку
В Запорожье организатор частного детского сада в попытке утихомирить годовалую девочку невольно задушила ее.
Вести.Ru 10:56
Авто
Renault начала продажи нового Renault Master в России
Российские дилерские центры Renault начали прием заказов на обновленный фургон Renault Master, который производится на заводе Renault в Батийи, Франция.
32CARS.ru вчера в 09:22