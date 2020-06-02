Энергетика
Экономика сегодняМировые цены на нефть продолжают расти
Стоимость североморской марки нефти Brent поднялась выше 39 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой сессии. Техасская марка WTI также фиксирует рост и торгуется на уровне 36 долларов за баррель.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами.
РИА Новости 09:24
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Политика
В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Армия и оружие
Северный флот получил стратегический ракетоносец «Князь Владимир»
Само название «стратегический подводный ракетоносец» указывает на то, насколько важно для России появление каждого такого корабля.
Новые Известия вчера в 12:15
Футбол
РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Газета.Ru 10:11
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Футбол
«Спартак» расстался с физиотерапевтом
О расставании со специалистом сообщает пресс-служба "Спартака".
Bobsoccer 10:12
Общество
Поправки в Конституцию начали продвигать роликами про геев
Федеральное агенство новостей (РИА ФАН) опубликовало ролик про гей-пару в поддержку поправок в Конституцию РФ.
Полит.ру 09:36
Общество
Врач заявил о снижении активности коронавируса
Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:24
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Известный российский врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал, что нужно делать при резких скачках артериального давления.
Live24 09:31
Происшествия
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
Здоровье
Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками
Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо 31 мая в 02:05
Путешествия
Кипр рассказал, какие туристы смогут посетить курорты
Власти Кипра поделились информацией о том, какие туристы смогут попасть на курорты.
JustMedia 04:29
Общество
Голосовой ассистент Алиса научился рисовать картины
Голосовой помощник Алиса научился рисовать картины по абсолютно любому запросу пользователя.
Российская газета 09:22
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
Происшествия
Пассажир самолета Калининград-Москва устроил скандал и порвал паспорт
Пассажир устроил дебош на борту самолета Калининград – Москва.
РЕН ТВ вчера в 09:28
Происшествия
Захватчик московского банка извинился перед Ольгой Бузовой
Захватчик московского банка 35-летний Алексей Барышников извинился перед телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Lenta.ru 07:40
Гаджеты
Apple заблокировала iPhone, украденные во время погромов в США
В США на фоне беспорядков мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей стране.
Pravda.Ru 09:45
Шоу-бизнес
Дава подарил Ольге Бузовой кольцо с бриллиантами
Вчера Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками щедростью своего бойфренда.
StarHit.ru 06:05
Музыка
Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»
Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
Life.ru вчера в 06:46
Общество
Овечкин обратился к американцам в связи с массовыми беспорядками в США
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на проходящие в США массовые акции протеста, начавшиеся после того, как в Миннеаполисе, штат Миннесота, погиб афроамериканец Джордж Флойд, задержанный полицией.
РБК 01:40
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 08:50
Технологии
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39