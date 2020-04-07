Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть продолжают расти
24 марта СМИ предположили, что звонок Трампа принцу Саудовской Аравии обвалил цены на нефть 9 марта.
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