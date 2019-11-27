Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть снизились по итогам торгов пятницы
Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 2,94 доллара и составили 55,17 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Мировые цены на нефть резко падают на фоне угрозы Китая из-за протестов в Гонконге
Эхо Москвывчера в 13:30
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Дизайнер Bioshock воспроизвёл в No Man’s Sky уровень из Doom
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В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
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Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»
Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу "360" тренд на "губы дьявола".
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Энергетика
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Уточняется, что ходатайство украинской компанией было подано, чтобы латвийский суд признал и привёл в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 г.
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«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире
Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969 года по 1979 год.
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Отмечается, что Соколов был перевезен в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.
Происшествия
Учитель информатики подрался со школьником во время урока в Белгороде
В Белгороде учитель информатики подрался с опоздавшим на урок школьником после отказа последнего покинуть класс.
Культура
Зендая признана «Женщиной года»
Австралийский журнал GQ провозгласил Зендаю "Женщиной года".
Гаджеты
Представлен умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition
Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition.
Биатлон
Россияне заняли 12-е место в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону
Первое место заняла сборная Швеции, которая преодолела дистанцию за 36 минут 42,1 секунды, второе место заняла сборная Германии (+18,1), третье - команда Норвегии (+40,4). Россияне уступили победителям 2 минуты 11,4 секунды (5 штрафных кругов, 10 дополнительных патронов), в составе сборной России выступили Тамара Воронина и Матвей Елисеев.
Здоровье
Врачи оценили народные средства лечения простуды и гриппа
Многие народные средства лечения гриппа и простуды малоэффективны и даже могут навредить. Об этом «Вечерней Москве» рассказали врачи.
Общество
В России построили первый автомобильный мост в Китай
У России появился первый автомобильный мост, соединяющий ее с Китаем.
Происшествия
Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов
Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
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Стеша Маликова поймала букет невесты
Весь вечер наследница музыканта веселилась на танцполе, а позднее даже смогла поймать букет невесты, что, согласно приметам предвещает, скорое замужество.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Армия и оружие
80 лет назад началась советско-финская война
Армия и оружие
Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ
Футбол
«Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ
«Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти
Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
Политика
Зеленский поручил снизить тарифы на отопление для украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросу снижения цен на отопление для граждан страны.
Игры
Авторы серии Command and Conquer анонсировали боевик Earthbreakers
Сражения в Earthbreakers разворачиваются вокруг нового источника энергии, вилотита.
Здоровье
«Альянс врачей» начал акции протеста против сокращения медиков
Участники акции держат плакаты с требованиями прекратить оптимизацию в медучреждениях, вернуть на работу уволенных врачей, повысить зарплату медперсоналу и сохранить доступную медицину, отмечает «Интерфакс».
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.
Энергетика
В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом
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Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве на четыре дня
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице с 28 ноября до 1 декабря. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.