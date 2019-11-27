Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 2,94 доллара и составили 55,17 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов пятницы

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