Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть снизились по итогам торгов пятницы

Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 2,94 доллара и составили 55,17 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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