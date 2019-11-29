Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть продолжают снижаться в начале торгов в четверг, 28 ноября. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,36%, составив $57,90 за баррель.
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Общество
В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Происшествия
Пожар в автобусе на Приморском шоссе Петербурга попал на видео
На севере Петербурга загорелся рейсовый автобус.
Футбол
Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»
В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
Происшествия
Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье
В результате падения автобуса с пассажирами с моста в Забайкальском крае, по уточненным данным, погибли 20 человек.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Политика
В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы
Митинг за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов, прошел в воскресенье в Токио.
Происшествия
Задержана глава Минздрава Ростовской области
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
В Пензе на Аустрина снова ЧП: «Нива» ушла под асфальт
Отечественный джип "Нива" ушел под асфальт на улице Аустрина, в нескольких минутах ходьбы от места трагедии.
Общество
Названа причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР
Вклады советских граждан обесценились в последние годы существования СССР, когда государство печатало слишком много денег.
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском бою
В ходе вчерашнего боксерского боя Александр Емельяненко, боец MMA, смог нокаутировать стронгмена Михаила Кокляева.
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Футбол
Шевченко ответил на вопрос о Ракицком
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о защитнике «Зенита» Ярославе Ракицком.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Энергетика
Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом
Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Футбол
Роналду спас «Ювентус» от поражения в игре с «Сассуоло»
«Ювентус» не смог в домашнем матче обыграть «Сассуоло» в рамках 14-го тура Серии А. Матч закончился со счетом 2:2. Счет открыл Леонардо Бонуччи на 20-й минуте встречи.
Технологии
Пользователям все еще доступно бесплатное обновление до «Windows 10»
Способ работает только для «обновления на месте». Установить «Windows 10» с «нуля» такими методом не удастся.
Происшествия
В Ярославле произошёл взрыв газа в жилой пятиэтажке
По информации источников РИА Новости, при взрыве пострадал ребёнок, однако источники «Интерфакса» говорят, что с места происшествия госпитализировали мужчину.
Футбол
Ахмат — Рубин 1:1
Политика
Националисты пригрозили Зеленскому новым Майданом
Националисты уверяют, что акция будет носить «информационно-просветительский характер».
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Футбол
Мариуполь — Шахтер 1:1
В 1-м круге Мариуполь был уничтожен 5-1. Сам Мариуполь идёт на 8-м месте, в прошлом туре был бит киевским Динамо 3-0.
Общество
Пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке
В сентябре бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации, которая случилась во время полета Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург.
Автоспорт
Леклера могут дисквалифицировать после финиша гонки в Абу-Даби
Сообщается, что итоги расследования станут известны после гонки. Леклер стартовал с третьей позиции и после 30 кругов из 55 идет вторым.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане, пострадали 11 человек
Как минимум 11 человек получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный по прохожим в городе Новый Орлеан в американском штате Луизиана.
Армия и оружие
В штабе ВСУ заявили о десятках потерь в рядах ополчения в Донбассе
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Армия и оружие
Китайские СМИ сообщили о «затаившейся» ядерной державе
Настоящей ядерной державой является Япония, а не Россия или Соединенные Штаты, и соседние с ней страны должны быть бдительными, сообщил китайский интернет-портал Sohu.
Общество
Народные приметы на 1 декабря покажут, какой будет зима
Православные всего мира вспоминают 1 декабря мучеников Платона и Романа.