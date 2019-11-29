Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в начале торгов в четверг, 28 ноября. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,36%, составив $57,90 за баррель.
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Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов пятницы

Банки.рувчера в 02:17

Нефть Brent за сутки подешевела на $3,5 за баррель

РБК29 ноября в 13:04

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на февраль на Лондонской нефтяной бирже в 12:01 MSK 29 ноября составил $62.87 за баррель

АК&М29 ноября в 04:27

Нефть марки WTI подешевела более чем на 5% на сомнениях в результативности заседания ОПЕК+

ПРАЙМ29 ноября в 14:05

Нефтяная корзина ОПЕК стала дешеветь

Росбалт29 ноября в 09:15

Цена нефти Brent опустилась на 5%

ТАСС29 ноября в 12:42

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском29 ноября в 00:19
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Общество

В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru вчера в 15:07
Происшествия

Пожар в автобусе на Приморском шоссе Петербурга попал на видео

На севере Петербурга загорелся рейсовый автобус.
Известия 08:21
Футбол

Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
РБК 06:56
Происшествия

Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье

В результате падения автобуса с пассажирами с моста в Забайкальском крае, по уточненным данным, погибли 20 человек.
Вести.Ru 04:53
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:20
Политика

В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы

Митинг за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов, прошел в воскресенье в Токио.
ТАСС 08:57
Происшествия

Задержана глава Минздрава Ростовской области

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 28 ноября в 03:20
Биатлон

Елисеев завоевал бронзу в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

RT на русском 07:44
Происшествия

В Пензе на Аустрина снова ЧП: «Нива» ушла под асфальт

Отечественный джип "Нива" ушел под асфальт на улице Аустрина, в нескольких минутах ходьбы от места трагедии.
Prо Город Пенза 29 ноября в 08:59
Общество

Названа причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР

Вклады советских граждан обесценились в последние годы существования СССР, когда государство печатало слишком много денег.
Lenta.ru 08:47
Единоборства

Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском бою

В ходе вчерашнего боксерского боя Александр Емельяненко, боец MMA, смог нокаутировать стронгмена Михаила Кокляева.
Discover24 вчера в 01:20
Происшествия

В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
RT на русском 05:57
Футбол

Шевченко ответил на вопрос о Ракицком

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о защитнике «Зенита» Ярославе Ракицком.
Евро-футбол.ру вчера в 14:24
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Энергетика

Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Газета.Ru 29 ноября в 15:28
Футбол

Роналду спас «Ювентус» от поражения в игре с «Сассуоло»

«Ювентус» не смог в домашнем матче обыграть «Сассуоло» в рамках 14-го тура Серии А. Матч закончился со счетом 2:2. Счет открыл Леонардо Бонуччи на 20-й минуте встречи.
ProstoProSport 08:54
Технологии

Пользователям все еще доступно бесплатное обновление до «Windows 10»

Способ работает только для «обновления на месте». Установить «Windows 10» с «нуля» такими методом не удастся.
ГЛАС.RU 04:07
Происшествия

В Ярославле произошёл взрыв газа в жилой пятиэтажке

По информации источников РИА Новости, при взрыве пострадал ребёнок, однако источники «Интерфакса» говорят, что с места происшествия госпитализировали мужчину.
Говорит Москва вчера в 15:28
Футбол

Ахмат — Рубин 1:1

Газета.Ru вчера в 12:53
Политика

Националисты пригрозили Зеленскому новым Майданом

Националисты уверяют, что акция будет носить «информационно-просветительский характер».
Взгляд.ру 04:06
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Футбол

Мариуполь — Шахтер 1:1

В 1-м круге Мариуполь был уничтожен 5-1. Сам Мариуполь идёт на 8-м месте, в прошлом туре был бит киевским Динамо 3-0.
Ставка TV 06:40
Общество

Пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке

В сентябре бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации, которая случилась во время полета Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург.
Взгляд.ру 06:32
Автоспорт

Леклера могут дисквалифицировать после финиша гонки в Абу-Даби

Сообщается, что итоги расследования станут известны после гонки. Леклер стартовал с третьей позиции и после 30 кругов из 55 идет вторым.
РИА Новости 09:09
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане, пострадали 11 человек

Как минимум 11 человек получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный по прохожим в городе Новый Орлеан в американском штате Луизиана.
REGNUM 08:24
Армия и оружие

В штабе ВСУ заявили о десятках потерь в рядах ополчения в Донбассе

Южный Федеральный 29 ноября в 13:44
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Армия и оружие

Китайские СМИ сообщили о «затаившейся» ядерной державе

Настоящей ядерной державой является Япония, а не Россия или Соединенные Штаты, и соседние с ней страны должны быть бдительными, сообщил китайский интернет-портал Sohu.
РБК вчера в 00:54
Общество

Народные приметы на 1 декабря покажут, какой будет зима

Православные всего мира вспоминают 1 декабря мучеников Платона и Романа.
Известия Мордовии вчера в 09:37
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